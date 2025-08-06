You are Here
কামচাতকার ক্লুচেভস্কি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণটি বাঁধটি ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে

দুর্গের ধ্বংসটি ক্ষেত্রের কাজের সময় বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউটের কর্মচারীদের দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল। কারণটি ছিল 30 জুলাই শক্তিশালী ভূমিকম্পের পরে ক্লুচেভস্কায়া আগ্নেয়গিরির সক্রিয়করণ।

“লাভা প্রবাহটি বোগদানোভিচ হিমবাহের দিকে নেমে আসে। বরফের গলে যাওয়া বিপুল পরিমাণে জলের মুক্তি বাড়ে, যা ope ালুতে ছুটে যায়, বড় -স্কেল মুডকামেনিক স্রোত তৈরি করে,” বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন।

একটি সমাবেশের ক্ষেত্রে, তারা মিল্কোভো -নট – কামচাটস্ক মহাসড়কে 153 থেকে 187 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং এর অস্পষ্টতার দিকে পরিচালিত করবে এবং যানবাহনের চলাচলকে অবরুদ্ধ করবে। তদ্ব্যতীত, টলবাচিনস্কি শেয়ারে পর্যটকদের জন্য হুমকি থাকতে পারে – সেখানে থাকা লোকেরা অবরুদ্ধ হতে পারে।

