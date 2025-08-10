কামচাতকা আগ্নেয়গিরির হেলিকপ্টার ঘটনায় রাশিয়ান উদ্যোক্তা মারা যান

কামচাতকা আগ্নেয়গিরিতে অবতরণের পরে হেলিকপ্টার পাইলট মারা যান
ক হেলিকপ্টার পাইলট একটি রবিনসন হেলিকপ্টার অবতরণের পরে মারা গেলেন ক্র্যাশেনিনিকভ আগ্নেয়গিরি কামচাত্কায়, যদিও রাশিয়ান তদন্ত কমিটির পূর্ব আন্তঃদেশীয় পরিবহন তদন্ত বিভাগের মতে, জাহাজে কোনও পর্যটকরা আহত হয়নি, যেমনটি রিপোর্ট করেছে টাস।
ছবি: কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ আইয়ান স্ক্রিমগার দ্বারা,
ক্র্যাশেনিনিকভ আগ্নেয়গিরি
মৃত পাইলটের পরিচয়
পাইলটকে মৃত ব্যক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল, এবং সূত্রগুলি তাকে চিহ্নিত করেছে ইগর ক্যানআইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মতে একজন স্থানীয় জেলে ও ব্যবসায়ী দ্বারা উদ্ধৃত আরবিসি। টেলিগ্রাম চ্যানেল 112 এবং খাঁটি টিভি এছাড়াও পাইলটের পরিচয় ইগর কে হিসাবে রিপোর্ট করেছেন।
ইগর কান এর ব্যবসায়িক পটভূমি
ইউনিফাইড স্টেট রেজিস্টার অফ লিগ্যাল সত্তা (ইগ্রুল) অনুসারে, কান উপকূলীয় সামুদ্রিক ফিশিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সহ-মালিকানাধীন সালমন ফিশারি এলএলসি এবং সালমন হ্যাচারি এলএলসিউভয় সংস্থায় 50% অংশীদারিত্ব ধরে। তিনি সাধারণ পরিচালকও ছিলেন পরিষেবা হোটেল এবং স্পা এলএলসি ইয়েলিজোভোতে, চার্টার মূলধন সহ 40 মিলিয়ন রুবেল ছাড়িয়েছে।
ফিশিং শিল্পের একটি সূত্র জানিয়েছে আরবিসি যে ইগর কান তথাকথিত “ক্র্যাব কিং” ওলেগ কান এর সাথে সম্পর্কিত ছিল না।
যাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, মৃত্যুর কারণ অজানা
তদন্ত কমিটির প্রতিনিধিরা নিশ্চিত করেছেন যে হেলিকপ্টারটিতে থাকা সমস্ত যাত্রী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জাহাজে থাকা পর্যটকদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি এবং পাইলটের মৃত্যুর কারণ তদন্তাধীন রয়েছে।
ক্রাশনিনিকভে সাম্প্রতিক আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ
আগস্টের গোড়ার দিকে, ক্রাশেনিনিকভ আগ্নেয়গিরি প্রায় 500 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছিল। কামচাতকা ক্রাইয়ের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 6 কিলোমিটার উপরে ছাই প্লাম প্রসারিত হয়েছিল। বিস্ফোরণটি একটি কমলা বিমানের ঝুঁকি কোড বরাদ্দ করা হয়েছিল।
বিশদ
ক্রাশেনিনিকভ (রাশিয়ান: ক্রাশেনিনিকভ) রাশিয়ার কামচাতকা উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে একটি বৃহত ক্যালডেরার অভ্যন্তরে দুটি ওভারল্যাপিং স্ট্রাটোভোলকানোগুলির একটি জটিল। এটি ক্রোনোটস্কয় লেকের দক্ষিণে ক্রোনোটস্কি নেচার রিজার্ভে অবস্থিত এবং এটি এক্সপ্লোরার স্টেপান ক্রাশেনিনিকভের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। কুরিল-কামচাটকা দ্বীপ আর্কে সম্প্রতি 60 টিরও বেশি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ক্রাশেনিনিকভ আগ্নেয়গিরির ম্যাসিফটিতে তিনটি এডিফিস নিয়ে গঠিত দুটি ওভারল্যাপিং স্ট্র্যাটোভোলকানো রয়েছে, উত্তর শঙ্কু থেকে সর্বাধিক সাম্প্রতিক historic তিহাসিক আংশিক শঙ্কু মধ্য-উত্তর শঙ্কু নামে পরিচিত। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের গ্লোবাল আগ্নেয়গিরি প্রোগ্রাম অনুসারে, 2025 এর আগে আগ্নেয়গিরির শেষ বিস্ফোরণটি টেফ্রোক্রোনোলজি ব্যবহার করে 1550 তারিখে হয়েছিল।
>