কামচাত্কায় একজন ব্যবসায়ীকে বাজেট থেকে ৮.৫ মিলিয়ন রুবেল আত্মসাতের অভিযোগ করা হয়েছিল

তদন্তে বিশ্বাস করা হয় যে ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, সংস্থাটি জড়িত ছিল, পেট্রোপাভ্লোভস্ক-কামচ্যাটস্কির রাস্তার ওভারহোলের জন্য পৌরসভার চুক্তির আওতায় ঠিকাদার হয়ে এটিকে অর্ধেকের বেশি করে না, এবং সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য গ্রহণযোগ্যতা শংসাপত্রে রেকর্ড করা হয়েছিল।
ফলস্বরূপ, পৌরসভা প্রতিষ্ঠানটি প্রায় 8.5 মিলিয়ন রুবেল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কাজটি জাতীয় সম্পত্তি “নিরাপদ এবং উচ্চ -মানের রাস্তা” এ অর্থায়ন করা হয়েছিল।
আসামীদের সাথে সম্পর্কিত, নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞার আকারে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বেছে নেওয়া হয়েছিল। তদন্ত আছে।