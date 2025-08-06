উইলিয়ামস বলেছিলেন, “আমি কেবল প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে শুরু করেছি কারণ মানুষ, এটি এমন অনুভূতি ছিল যে আমি কখনই ভুলব না,” ওয়াইয়াট মিলার র্যামসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের। আমি যখন আমার মাকে ফোন করেছি, তখন সে কেবল বলেছিল, ‘আমি কাঁদতে থামাতে পারি না।’ (এটি) আমার চোখের বল তৈরি করেছে কারণ আমি এটি অনুভব করতে পারি। আমি ফোনের মাধ্যমে এটি অনুভব করতে পারি। আমি অনুভব করেছি সে কেমন অনুভব করেছে।
“এই পুরো দিনটি এক ধরণের পরাবাস্তব,” তিনি বলেছিলেন। “আমি এই দিনটি কখনই ভুলব না, তবে এই দিনটি আমি আমার পুরো জীবনের জন্য একরকম কাজ করেছি। আমি জানতাম আমি এখানে থাকব। কখন জানতাম না। কীভাবে জানতাম না। ফলাফল কী হতে চলেছে তা আমি জানতাম না।
এই চুক্তিটি উইলিয়ামসকে সপ্তম-সর্বোচ্চ-বেতনের গড়ে গড়ে ১১ মিলিয়ন ডলার বেতন দিয়ে ফুটবলে ফিরিয়ে আনবে। সাকন বার্কলে ($ 20.6 মিলিয়ন), ক্রিশ্চান ম্যাকক্যাফ্রে ($ 19m), ডেরিক হেনরি (15 মিলিয়ন ডলার), জোনাথন টেলর ($ 14m), অ্যালভিন কামারা (12.25 মিলিয়ন ডলার) এবং জোশ জ্যাকবস (12 মিলিয়ন ডলার) পজিশনে প্রতি মৌসুমে আরও ছয়টি তৈরি করছেন।
প্রধান কোচ শান ম্যাকভয়ের হয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে উইলিয়ামস অত্যন্ত উত্পাদনশীল। 24 বছর বয়সী এই যুবকটি 1,100 এরও বেশি রাশিং ইয়ার্ড (1,144 এবং 1,299) এবং ডাবল-ডিজিটের রাশিং টাচডাউন (12 এবং 14) দিয়ে টানা মরসুমে স্তূপিত হয়েছে।
তিনি র্যামসের চলমান গেমটিতে বিস্ফোরক সরবরাহ করেন এবং ট্যাকলগুলির মধ্যে হার্ড-উপার্জনযুক্ত ইয়ার্ডগুলি পেতে সক্ষম হন। শেষ অঞ্চলের জন্য ব্যাকফিল্ড এবং নাকের বাইরে রিসিভার হিসাবে উইলিয়ামসের দক্ষতার কথা উল্লেখ না করা, যা এই অপরাধের জন্য একটি বিশাল অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।
এই এক্সটেনশনটি উইলিয়ামস এবং র্যাম উভয়ের জন্য নিখুঁত সংখ্যার মতো অনুভব করে। পঞ্চম রাউন্ডারকে এনএফএল স্তরে যে সমস্ত কিছু অর্জন করেছেন তার জন্য কাজ করতে হয়েছিল এবং অবশ্যই তাকে গেমের সেরা চলমান পিঠের মধ্যে রাখার জন্য একটি চুক্তির যোগ্য ছিল।
ফ্লিপ দিকে, র্যামগুলি তাদের হোমগ্রাউন স্টারকে এমন একটি চুক্তিতে লক করে রাখে যা তাকে ভবিষ্যতের জন্য তাদের বেতন-ক্যাপ ছবিতে খুব মোটামুটি স্লট করে।
২০২৪ সালে তাদের তৃতীয় রাউন্ডের পিক (সামগ্রিকভাবে ৮৩ তম) ব্লেক করুম পরের মরসুমে আরও বেশি সুযোগ দেখতে পেলেন যখন প্রয়োজনে উইলিয়ামসকে বানান করার ভূমিকায় আরও সুযোগ দেখতে পেল, যা সারা বছর ধরে তাকে সতেজ রাখতে ইতিবাচক হিসাবে কাজ করতে পারে। চুক্তিটি এখন নিষ্পত্তি হওয়ার সাথে সাথে, এটি সমস্ত প্রকল্পগুলি 2025-26 সালে উইলিয়ামস এবং র্যামস অপরাধের জন্য আরও একটি উত্পাদনশীল মরসুম হতে পারে।