কারখানাগুলি অভিবাসী শ্রমিকদের হারাচ্ছে, যারা রয়েছেন তাদের জোর দিয়ে: এনপিআর

লুইসভিলে, কি। – জেলিন কার্পেন্টারকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। জিই অ্যাপ্লায়েন্সেসে তার 26 টির দলের চারজন লোক জানতে পেরেছিল যে তাদের অভিবাসন স্থিতি বদলে গেছে।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিডেনের অধীনে, তাদের দুই বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার এবং কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, দেশে ফিরে মানবিক সংকট পালিয়ে যাওয়া লোকদের সহায়তা করার জন্য একটি প্রোগ্রাম দ্বারা সুরক্ষিত। তবে ট্রাম্প প্রশাসন হঠাৎ করে সেই কর্মসূচিটি বাতিল করে, তাদের আইনী অবস্থান এবং তাদের কাজ করার অনুমোদন প্রত্যাহার করে। তার আতঙ্কিত সহকর্মীদের কাছ থেকে কল করার পরে কার্পেন্টার কল মাঠে।
“তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কিনা? ‘এর অর্থ কি আজ আমি নির্বাসন হয়ে যাচ্ছি?'” তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।
ওয়াশিং মেশিন লাইনে একটি টিম লিডার এবং আইইউ-সিডাব্লুএ স্থানীয় 83761 এর জন্য ইউনিয়ন শপ স্টুয়ার্ড হিসাবে, কার্পেন্টার কর্মক্ষেত্রে সমস্ত ধরণের প্রশ্ন ফিল্ডিং করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই জন্য প্রস্তুত ছিল না।
তার সহকর্মীরা উত্তরের জন্য মরিয়া ছিল। কার্পেন্টারের কিছুই ছিল না। সে তাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, সে বলে।
কার্পেন্টার বলেছেন যে চারটি দলের সদস্যরা লাইনের সবচেয়ে কঠিন কাজগুলি করছিলেন, ওয়াশারগুলিতে পায়ের পাতার মোজাবিশেষ ইনস্টল করার পাশাপাশি মোটরগুলি ধরে থাকা প্ল্যাটফর্মগুলি সংযুক্ত করে।
“এই লোকেরা যারা সমালোচনামূলক চাকরিতে রয়েছেন,” তিনি বলেছেন।
এবং হঠাৎ, তারা চলে গেল।
হঠাৎ প্রস্থানগুলি গর্ত সহ সংস্থাগুলি ছেড়ে যায়
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, উত্পাদন, খাদ্য উত্পাদন এবং অন্যান্য শিল্পে কর্মরত অভিবাসীরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলির কারণে তাদের চাকরি হারিয়েছেন-অভিবাসন অভিযানের ফলে নয়, তবে ট্রাম্প বিডেন-যুগের কর্মসূচি শেষ করেছেন যা তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার এবং চাকরি পাওয়ার জন্য অস্থায়ী অনুমতি প্রদান করেছিল।
ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে কিউবা, হাইতি, নিকারাগুয়া এবং ভেনিজুয়েলা থেকে অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি অভিবাসী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা সিএইচএনভি নামে পরিচিত একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে দু’বছর ধরে মানবিক প্যারোলে মঞ্জুর করা হয়েছিল-এটি যে দেশগুলি covered াকা দেশগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ। এই পরিবর্তনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারী অ্যাপের মাধ্যমে মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্তে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সুরক্ষার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া এক মিলিয়ন অভিবাসীদেরও প্রায় প্রভাবিত করে।
এই প্রোগ্রামগুলি যুদ্ধ, সহিংসতা বা রাজনৈতিক অস্থিরতা পালিয়ে যাওয়া লোকদের জন্য সীমান্তে একটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া তৈরির জন্য বিডেনের প্রচেষ্টার অংশ ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন বলেছে যে তারা বিপরীত অর্জন করেছে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগাইল জ্যাকসন এক বিবৃতিতে লিখেছেন, “সিএইচএনভির মতো কর্মসূচি কয়েক হাজার দুর্বল নিরীক্ষিত অবৈধ এলিয়েনকে স্বীকার করার জন্য নির্যাতন করা হয়েছিল।
ট্রাম্পের এই কর্মসূচিগুলি বাতিলকরণ আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, লোকদের তাত্ক্ষণিকভাবে চলে যাওয়ার জন্য তার প্রচেষ্টা বিলম্ব করে। এছাড়াও আইনী চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হ’ল ট্রাম্পের বেশ কয়েকটি দেশের লোকদের জন্য অস্থায়ী সুরক্ষিত অবস্থা বাতিল করা। এই সুরক্ষাগুলি, কয়েক দশক আগে অনুমোদিত কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধ বা পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে অনিরাপদ শর্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অস্থায়ী ত্রাণ সরবরাহ করা ছিল। ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তি দেয় যে কিছু জায়গায় চলমান সহিংসতা এবং অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি দীর্ঘকাল কেটে গেছে।
এমনকি আইনী লড়াইগুলি এখনও উদ্ভাসিত হওয়ার পরেও, অভিবাসন নীতিগুলির বিপরীতে নিয়োগকর্তাদের গর্তগুলি পূরণ করতে পেরেছে কারণ তারা তাদের বেতনের থেকে সরে যাওয়ার জন্য স্ক্র্যাম্বল করেছে যারা আর কাজ করার জন্য অনুমোদিত বা এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার জন্য অনুমোদিত নয়
“এটি আমাদের জন্য একটি নতুন অঞ্চল। আমরা অবশ্যই বুঝতে অন্য লোকের সাথে পরামর্শ নিয়েছি – এর অর্থ কী? আমাদের কীভাবে এটি করার কথা?” জুলি উড বলেছেন, জিই সরঞ্জামগুলির জন্য কর্পোরেট যোগাযোগের প্রধান। আজ অবধি, উড বলেছেন যে সংস্থাটি 148 জন কর্মচারী কাজের জন্য তাদের যোগ্যতা হারাতে দেখেছে।
উড বলেছে যে এই প্রস্থানগুলি উদ্ভিদে কোনও বড় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, যা পাঁচটি বিল্ডিং জুড়ে প্রায় 5,000 উত্পাদন কর্মী নিযুক্ত করে। অনুপস্থিতির জন্য পূরণ করার জন্য সংস্থাটি সর্বদা প্রতিস্থাপন কর্মীদের হাতে রাখে এবং উড বলেছেন যে তারা বর্তমান অনিশ্চয়তার সময় সেই পুলটিতে যুক্ত করেছে।
তবুও, হঠাৎ প্রস্থানগুলি অ্যাপ্লায়েন্স পার্কের কিছু অংশে গভীরভাবে অনুভূত হয়। কার্পেন্টারের জন্য, নতুন লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভুল করা হবে। তিনি অস্বস্তিকর, ভাবছেন যে যে কোনও দিন চাকরিতে যাবেন।
“আমি এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না,” সে বলে। “আমি এ সম্পর্কে কিছুই করতে পারি না।”
আমেরিকান চাকরি রক্ষা করার জন্য একটি ব্রত
সর্বশেষ পতনের রাষ্ট্রপতি প্রচারের সময়, ট্রাম্প আমেরিকান কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন যে বিডেনের অভিবাসন নীতিগুলি তাদের ব্যয় করেছে।
“আফ্রিকান আমেরিকান কর্মীদের সাথে এবং বিশেষত হিস্পানিকের সাথে কী চলছে – কেবল আপনার চাকরি নিচ্ছেন। তারা আপনার চাকরি নিচ্ছেন। গত দুই বছরে এই দেশে উত্পাদিত প্রতিটি কাজ অবৈধ এলিয়েনদের কাছে গেছে,” ট্রাম্প গত সেপ্টেম্বরে এনসির উইলমিংটনে একটি ভিড়কে বলেছিলেন। “আমরা এই দেশে যা করছি তা অত্যন্ত দুঃখজনক।”
তবে টম টরেস জিনিসগুলি সেভাবে দেখেন না।
মিচ। মিশিগানে মেক্সিকান ফার্ম ওয়ার্কার্সের জন্মগ্রহণকারী এবং টেক্সাসে বেড়ে ওঠা, টরেস বেড়ে ওঠেন টেক্সাস থেকে মিশিগানে বার্ষিক গ্রীষ্মের স্থানান্তরিত হয়ে বেরি এবং অন্যান্য ফসল বাছাই করতে। তিনি তাঁর অভিবাসী সহকর্মীদের মধ্যে একই কাজের নৈতিকতা দেখেন যা তিনি তার বাবা -মায়ের মধ্যে দেখেছিলেন।
“আপনি তাদের যা কিছু দিন, তারা করবে,” তিনি বলেছেন, এটি বোতল ফেলে দেওয়া, মেঝেগুলি ঝাড়িয়ে দেওয়া বা আচার বাছাই করা, সারাদিন কনভেয়ারের উপর চাপানো। “কোন অভিযোগ নেই।”
ট্রাম্পের অধীনে, টরেসের কিছু সহকর্মী এখন চলে গেছেন, তাদের কাজ করার অনুমোদন ছিনিয়ে নিয়েছেন।
ক্রাফ্ট হেইঞ্জ বলেছেন, ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি দ্বারা ছয় জন কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। হল্যান্ডের প্লান্টে প্রায় ২0০ জন কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বকারী খুচরা, পাইকারি এবং ডিপার্টমেন্ট স্টোর ইউনিয়ন বিশ্বাস করে যে এটি আরও বেশি।
স্থানীয় ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী টরেস বলেছেন যে তিনি এক ডজনেরও বেশি মানবসম্পদ সভায় বসেছিলেন যেখানে কর্মচারীদের বলা হয়েছে যে তারা আর কাজ করার যোগ্য নন। তিনি কোম্পানির লোকেরা বার্তাটি দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে দেখেছেন।
“কেবল তাদের চোখে অশ্রু,” তিনি আরও বলেন, তাঁর পক্ষেও এটি কঠিন ছিল। “এটি আমাকে হত্যা করছে, কারণ আমি তাদের বাইরে যেতে দেখছি। আমি এই লোকদের জানি কারণ আমি তাদের সাথে প্রতিদিন কাজ করি।”
চেম্বার অফ কমার্স আরও ইমিগ্রেশন জন্য কল
এমনকি ক্রাফ্ট হেইঞ্জ এবং জিই সরঞ্জামগুলির মতো সংস্থাগুলি যেমন তারা এখনকার জন্য পর্যাপ্তভাবে কর্মী রয়েছে বলে মনে করে, বিস্তৃত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় জুড়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ রয়েছে যে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিগুলি খুব বেশি দূরবর্তী ভবিষ্যতে সমস্যা তৈরি করতে পারে।
আঞ্চলিক চেম্বার অফ কমার্স, গ্রেটার লুইসভিলে ইনক। দীর্ঘকাল ধরে আরও বেশি অভিবাসন করার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন, কম নয়।
“আজকের ব্যতিক্রমী কঠোর শ্রমবাজারে, আইনী অভিবাসন হ্রাস আমাদের অর্থনীতিতে দমন করতে অবদান রেখেছে,” চেম্বারটি তার মধ্যে জানিয়েছে 2025 ফেডারেল এজেন্ডা। “আমেরিকান ব্যবসায়ীরা দেশীয় পাইপলাইনগুলি সম্প্রসারণে বিনিয়োগের পরেও উল্লেখযোগ্য কর্মশক্তি ঘাটতি অনুভব করছে।”
গ্রেটার লুইসভিলে ইনক। এর সরকারী বিষয়ক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শেলবি সোমারভেল এই গ্রীষ্মে ওয়াশিংটন, ডিসিতে ভ্রমণ করেছিলেন এমন একটি প্রতিনিধি দলের অংশ ছিলেন যা অন্যান্য ইস্যুগুলির মধ্যে আইনী অভিবাসন সম্প্রসারণের জন্য লবি করার জন্য।
সোমারভেল বলেছেন, “কেনটাকিতে কর্মশক্তি অংশগ্রহণের হার কম।” “আমরা যেভাবে এই কাজগুলি আইনত পূরণ করতে পারি তা হ’ল আমরা যা করতে চাই” “
লুইসভিলের পরিবর্তিত ডেমোগ্রাফিকগুলি প্রদত্ত, অভিবাসীদের সাথে কমপক্ষে তাদের মধ্যে কিছু পূরণ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এই অঞ্চলে ঘরোয়া অভিবাসন হ্রাস পেয়েছে, যখন আন্তর্জাতিক অভিবাসন বাড়ছে।
“লুইসভিলে মেট্রো নিজেই আন্তর্জাতিক অভিবাসন ছাড়াই গত বছর জনসংখ্যা হারাতে পারত,” কেন্টাকিয়ানাউইকার্স নামে পরিচিত ওয়ার্কফোর্স ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের শ্রমবাজার গোয়েন্দা পরিচালক সারাহ এহরেসম্যান বলেছেন।
তিনি নোট করেছেন যে প্রায় 10,000 কিউবান এবং হাইতিয়ানরা একা গত অর্থবছরে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে। “সুতরাং এটি অবশ্যই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এবং ফলস্বরূপ, এর কর্মশক্তি,” তিনি বলে।
এহরেসম্যান বলেছেন, বিশেষত নির্মাতারা তাদের বার্ধক্যজনিত কর্মীদের কারণে শ্রমিকদের প্রয়োজন হবে। খাতটির এক চতুর্থাংশেরও বেশি কর্মী 55 বা তার বেশি বয়সী।
এদিকে, জিই অ্যাপ্লায়েন্সস সম্প্রতি দুটি নতুন উত্পাদন লাইন ঘোষণা করেছে। নতুন ফ্রন্ট-লোডিং ওয়াশার এবং একটি ওয়াশার-ড্রায়ার কম্বো তৈরি করতে তাদের 2027 সালের মধ্যে আরও 800 জন কর্মীর প্রয়োজন হবে।
এর আগে, যদিও সংস্থাটি আরও শ্রমিককে হারাতে পারে। ট্রাম্প আফগানিস্তান, ভেনিজুয়েলা, হন্ডুরাস, নিকারাগুয়া, হাইতি এবং অন্যান্য দেশের লোকদের জন্য অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা বাতিল করেছেন। যদিও আদালতে আইনী চ্যালেঞ্জ মুলতুবি রয়েছে, তবে ট্রাম্প যদি তার মন পরিবর্তন করে এবং তাদের প্রসারিত না করে তবে টিপিএস সুরক্ষাগুলির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বা আগামী মাসগুলিতে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।
জিই অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য রেফ্রিজারেটর তৈরি করা মিশেল অ্যাঞ্জ লুকাস বলেছেন, হাইতিয়ানদের জন্য টিপিএসের জন্য বর্তমান 3 ফেব্রুয়ারির মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখটি উদ্ভিদে বড় ফাঁক ছেড়ে দেবে, সেখানে কতজন হাইতিয়ান কাজ করে।
“বিল্ডিং 1 থেকে বিল্ডিং 5 পর্যন্ত এটি আমাদের অনেক,” লুকাস বলেছেন, যিনি হাইতিয়ান বংশোদ্ভূত তবে টিপিএস ধারক নন।
তিনি ভাবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার এবং কাজ করার জন্য সরকারের অনুমতি ছিল এমন লোকদের জন্য, এখন যা ঘটছে তা অন্যায়।
“জনগণ অবৈধ নয়,” লুকাস বলেছেন। “রাজনীতি তাদেরকে অবৈধ করে তুলেছিল। তবে তারা কখনই অবৈধ ছিল না।”