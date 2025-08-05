কারণগুলি কম্পোস্ট হিপ ভয়াবহ গন্ধযুক্ত

নিবন্ধ সামগ্রী
প্র: কেন আমার কম্পোস্টের স্তূপটি আক্রমণাত্মক, অ্যামোনিয়ার মতো গন্ধ দিচ্ছে? আমি এটি নিয়মিত জল দেওয়া রাখি।
উঃ উ। কম্পোস্ট থেকে উদ্ভূত সেই বিশেষ গন্ধটি প্রায়শই তরুণ, নরম, সবুজ আগাছা বা উদ্ভিদের অংশ, তাজা কাঁচা ঘাস এবং সারের মতো উচ্চ-নাইট্রোজেন উপকরণগুলির ওভারলোডের কারণে ঘটে। এগুলি শুকনো পাতা এবং কাটা সংবাদপত্রের মতো শুকনো, বাদামী উপাদানের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া দরকার।
একটি কম্পোস্ট হিপে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়া হিসাবে প্রকাশিত হয়, এটি একটি “ইও ডি ঘোড়া শস্যাগার” গন্ধ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
অ্যামোনিয়া আকারে নাইট্রোজেন ক্ষারীয় পরিস্থিতিতে বাতাসেও ডুবে যায়, যা কখনও কখনও ঘটে যখন চুন বা কাঠের ছাইয়ের মতো ক্ষারীয় উপাদানগুলির অতিরিক্ত একটি স্তূপে যুক্ত করা হয়।
দুর্গন্ধযুক্ত স্তূপের আরেকটি সম্ভাব্য কারণ হ’ল অতিরিক্ত আর্দ্রতা, কারণ ভেজা পরিস্থিতি অক্সিজেন বহন করে, যা পচনকে সহায়তা করে। পর্যাপ্ত অক্সিজেন ছাড়াই পচন একটি ম্যালোডারাস প্রক্রিয়া।
দ্রুততম সম্ভাব্য পচন এবং একটি স্তূপের জন্য যা একটি আনন্দদায়ক “মাটি” গন্ধ, চপ বা কুঁচকানো উপকরণগুলি স্তূপে প্রবেশ করে, নরম সবুজ (উচ্চ-নাইট্রোজেন) উপকরণগুলি শুকনো (উচ্চ-কার্বন) উপকরণগুলির সমান পরিমাণে রাখুন, স্তূপের মধ্যে একটি সমান পরিমিত আর্দ্রতা বজায় রাখুন এবং তাজা বায়ুর প্রবর্তন করার জন্য মাঝে মাঝে এটি ফ্লাফ করুন।
প্র: আমি এই বছর এক ধরণের ফাভা শিম লাগিয়েছি এবং কয়েকটি সেরা গাছপালা থেকে সংগ্রহ করা থেকে বিরত ছিলাম, যার বীজ আমি পরের বছর রোপণের জন্য সংরক্ষণ করতে চাই। এই উদ্দেশ্যে আমার কোন মুহুর্তে শুঁটি সংগ্রহ করা উচিত?
উঃ উ। ফাভা শিম (ব্রড শিম) পোডগুলি গাছগুলিতে শুকনো এবং বিবর্ণ হওয়ার অনুমতি দিন। এটি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘটতে পারে। যখন শুঁটিগুলি খাস্তা শুকনো হয়, তখন সেগুলি গাছগুলি থেকে সরিয়ে ফেলুন এবং কয়েক দিনের জন্য আরও শুকানোর জন্য একটি গরম, শুকনো ঘরে একটি র্যাক বা সংবাদপত্রে ছড়িয়ে দিন। তারপরে পোডগুলি খুলুন এবং বীজগুলি সরিয়ে দিন।
যদিও এটি কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় নয়, তবে আরও স্বল্পমেয়াদী শুকানোর জন্য এবং কোনও ভাঙা বা সন্দেহজনক চেহারাগুলি অপসারণ করার জন্য বাছাইয়ের জন্য বীজগুলি ছড়িয়ে দেওয়া ভাল ধারণা। একটি কাগজের ব্যাগে অভিন্ন শীতল, শুকনো জায়গায় সঞ্চয় করুন।
