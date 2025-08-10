You are Here
কারম্যান ইলেক্ট্রা বলেছেন যে তিনি কিম কারদাশিয়ান থেকে স্তনবৃন্ত বিদ্ধ ব্রা পেয়েছিলেন
News

কারম্যান ইলেক্ট্রা বলেছেন যে তিনি কিম কারদাশিয়ান থেকে স্তনবৃন্ত বিদ্ধ ব্রা পেয়েছিলেন

কারম্যান ইলেক্ট্রা
আমার শার্টের নীচে কোনও ধাতু নেই …
স্তনবৃন্ত ছিদ্রকারী সমস্ত স্কিম ব্রা আউটলাইন আউটলাইন !!!

প্রকাশিত
|
আপডেট


081025_carmen_lectra_cal

ব্যাকগ্রিড

কারম্যান ইলেক্ট্রাভক্তদের জালিয়াতি … প্রকাশ করে যে তিনি উপস্থিতি সত্ত্বেও তার স্তনবৃন্তগুলি ছিদ্র করেননি – ‘কারণ তিনি কেবল একটি উপহার পরেছেন কিম কারদাশিয়ান

অভিনেত্রী এবং মডেলটি এই সপ্তাহান্তে পশ্চিম হলিউডে ঝুলন্ত ছিল … এবং, তিনি একজন ফটোগ্রাফারকে বলতে থামলেন যে তিনি সত্যিই তার বুকে কোনও ধাতব আটকে রাখেননি – ব্রা সমস্ত কাজ করছে।

কারমেন বলেছেন যে তিনি স্কিমসকে স্তনবৃন্ত পুশ-আপ ব্রা ছিদ্র করেছেন … তার পাল কিমের একটি উপহার সৌজন্যে-এবং, তিনি বড় হাসি, স্পষ্টতই বর্তমানকে ভালবাসছেন।


কারম্যান-ইলেক্ট্রা-সাব-ব্যাকগ্রিড -২

কারমেন তার ছবিটি এনসেম্বল, বিটিডব্লিউতে এক টন নিয়েছিল … এবং আমরা বলতে চাই, ব্রাটি বেশ বাস্তবসম্মত দেখায়, নিজের জন্য দেখতে আমাদের গ্যালারীটিতে ক্লিক করুন।

এটির জন্য সাধারণত প্রায় $ 74 ডলার খরচ হয় … তবে আমরা অনুমান করব যে কারম্যান এই পরিস্থিতিতে কিম কে থেকে বন্ধুবান্ধব এবং পারিবারিক ছাড় পেয়েছিলেন – কিম বিনিময়ে কিছু দুর্দান্ত দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন পেয়েছিলেন।

যাইহোক … দেখে মনে হচ্ছে কারমেন তার স্তনগুলিতে কোনও ব্লিং যোগ করেনি – তবে, তিনি অবশ্যই আমাদের বোকা বানিয়েছিলেন!

