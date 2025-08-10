কারম্যান ইলেক্ট্রা বলেছেন যে তিনি কিম কারদাশিয়ান থেকে স্তনবৃন্ত বিদ্ধ ব্রা পেয়েছিলেন

কারম্যান ইলেক্ট্রা
আমার শার্টের নীচে কোনও ধাতু নেই …
স্তনবৃন্ত ছিদ্রকারী সমস্ত স্কিম ব্রা আউটলাইন আউটলাইন !!!
প্রকাশিত
|
আপডেট
ব্যাকগ্রিড
কারম্যান ইলেক্ট্রাভক্তদের জালিয়াতি … প্রকাশ করে যে তিনি উপস্থিতি সত্ত্বেও তার স্তনবৃন্তগুলি ছিদ্র করেননি – ‘কারণ তিনি কেবল একটি উপহার পরেছেন কিম কারদাশিয়ান।
অভিনেত্রী এবং মডেলটি এই সপ্তাহান্তে পশ্চিম হলিউডে ঝুলন্ত ছিল … এবং, তিনি একজন ফটোগ্রাফারকে বলতে থামলেন যে তিনি সত্যিই তার বুকে কোনও ধাতব আটকে রাখেননি – ব্রা সমস্ত কাজ করছে।
কারমেন বলেছেন যে তিনি স্কিমসকে স্তনবৃন্ত পুশ-আপ ব্রা ছিদ্র করেছেন … তার পাল কিমের একটি উপহার সৌজন্যে-এবং, তিনি বড় হাসি, স্পষ্টতই বর্তমানকে ভালবাসছেন।
কারমেন তার ছবিটি এনসেম্বল, বিটিডব্লিউতে এক টন নিয়েছিল … এবং আমরা বলতে চাই, ব্রাটি বেশ বাস্তবসম্মত দেখায়, নিজের জন্য দেখতে আমাদের গ্যালারীটিতে ক্লিক করুন।
এটির জন্য সাধারণত প্রায় $ 74 ডলার খরচ হয় … তবে আমরা অনুমান করব যে কারম্যান এই পরিস্থিতিতে কিম কে থেকে বন্ধুবান্ধব এবং পারিবারিক ছাড় পেয়েছিলেন – কিম বিনিময়ে কিছু দুর্দান্ত দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন পেয়েছিলেন।
যাইহোক … দেখে মনে হচ্ছে কারমেন তার স্তনগুলিতে কোনও ব্লিং যোগ করেনি – তবে, তিনি অবশ্যই আমাদের বোকা বানিয়েছিলেন!