কারহাতান আউলিয়া রিসমা: আমি এক চোখে অসুস্থ, আমি একজন মানুষ হিসাবে আচরণ করতে চাই

Repuba.co.id, সেমারাং – পাবলিক প্রসিকিউটর (জেপিইউ) বুধবার (6/8/2025) সেমারাং জেলা আদালতে অনুষ্ঠিত একটি বিচারে প্রয়াত আউলিয়া রিসমা লেস্তারি, পিপিডিএস অ্যানাস্থেসিয়া শিক্ষার্থীকে উর্বর করে একটি ডায়েরি বা ডায়েরি পড়েন। বিচারে, জারা ইউপিতা আজ্রা, যিনি সিনিয়র আউলিয়া রিসমা, আউলিয়া রিসমা -এর অভিযোগযুক্ত হয়রানি ও চাঁদাবাজির আসামী হিসাবে তার মর্যাদায় পরীক্ষা করা হয়েছিল।
পিপিডিএস অ্যানাস্থেসিয়াতে যে জ্যেষ্ঠতা অনুশীলনগুলি হয়েছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করার সময়, প্রসিকিউটর বিচারকদের প্যানেলকে ক্লাস 77 77 পিপিডিএস অ্যানাস্থেসিয়া আনডিপ করার পরে আউলিয়া রিসমার ডায়েরির বিষয়বস্তু পড়তে বলেছিলেন। ডায়েরি রিডের ট্রেলারটি মনে হয় আউলিয়া রিসমার হৃদয়ের হৃদয় একজন মানুষকে লক্ষ্য করে।
“আমি তোমাকে ছাড়া একা থাকতে পারি না। আমি খুব দুর্বল I
পরবর্তী বাক্যে আউলিয়া রিসমা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছে। “মাস জানে, রাস্তাটি এখনও খুব দীর্ঘ। মাস জানে, এটি আমার পক্ষে খুব ভারী,” আউলিয়া রিসমা তার জেপিইউর ডায়েরিতে পড়েছেন।
আউলিয়া তখন লিখেছিল যে সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। “তবে আমাকে কতক্ষণ বাড়িতে যেতে হবে বা আমার চোখ নিয়ে কাজ করতে হবে? আমি অসুস্থ, আমি প্রতিদিন একদিনে অসুস্থ আছি। আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমাকে স্বাগত জানানো হয়নি, স্বাগত জানানো হয়নি,” তিনি বলেছিলেন।
আউলিয়া রিসমা যোগ করেছেন যে তিনি কেবল একজন মানুষ হিসাবে আচরণ করতে চেয়েছিলেন। “আমি একজন মানুষ হিসাবে আচরণ করতে চাই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি,” তিনি বলেছিলেন।
“মাস জানে, আমার পিঠে সর্বদা বেদনায় থাকে, তবে আমি করুণাময় হতে চাই না Other অন্য লোকেরা যত্ন করে না I
তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি ব্যথা সহ্য করতে অক্ষম এবং একা থাকতে পারছেন না। আউলিয়া রিসমাও ক্লান্ত বোধ করেছিলেন কারণ তাকে প্রতি রাতে কাঁদতে হয়েছিল।
“আমি আমার চোখ দিয়ে আর অপেক্ষা করতে পারি না। পরে যদি আমার অস্তিত্ব না থাকে তবে এই সমস্ত সময় আমার কাজগুলি ক্ষমা করুন I আমি আপনাকে ভালবাসি। আমাকে ক্ষমা করুন,” আউলিয়া রিসমা তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন।
