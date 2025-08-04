কার্গো সংস্থাগুলির মাধ্যমে মোবাইল ফোন পাচারের সাথে জড়িত নেটওয়ার্ককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, দু’জন সন্দেহভাজনকে লাহোর থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং কার্গো সংস্থাগুলির মাধ্যমে পার্সেল আকারে পেশোয়ারে পাচার করা হয়েছিল।
