কার্ডিওলজিস্টরা সতর্ক করেছেন যে নতুন অধ্যাদেশ ডায়াবেটিস রোগীদের যত্নের সাথে আপস করে | স্বাস্থ্য

শুক্রবার পর্তুগিজ সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি (এসপিসি) রক্ষা করেছে যে কার্ডিওলজিস্টদের ডায়াবেটিসের জন্য ওষুধ লিখে দিতে সক্ষম হওয়া উচিত, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে নতুন অধ্যাদেশে বিশেষত্ব বাদ দেওয়া কার্ডিওভাসকুলার ইভেন্টগুলির প্রতিরোধের সাথে আপস করে।

শুক্রবার থেকে, এন্ডোক্রিনোলজি এবং পুষ্টি, অভ্যন্তরীণ medicine ষধ, শিশু বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ এবং পারিবারিক medicine ষধের বিশেষত্বের কেবলমাত্র চিকিত্সকরা জিএলপি -১ এর ওষুধগুলি লিখে দিতে পারেন (সেমাগ্লাক্টেড, ডুলাগনজড, লিরাগ্লাক্টেড এবং প্রয়োগকৃত রিসেপ্টর শ্রেণি), যার মধ্যে ওজেম্পিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা টাইপ 2 ডায়াবেটিসের চিকিত্সার জন্য নির্দেশিত হয়, তবে এটিও।

লুসা এজেন্সির সাথে কথা বললে এসপিসির সভাপতি ক্রিস্টিনা গ্যাভিনা বলেছিলেন যে কার্ডিওলজিস্টরা “নিখুঁতভাবে বুঝতে” প্রেসক্রিপশন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য। “সমস্যাটি,” তিনি লক্ষ্য করেছেন, এটি হ’ল অনেক করোনারি রোগী, যারা ডায়াবেটিসও রয়েছে, তারা এই বিশেষজ্ঞদের সাথে রয়েছেন।

“করোনারি রোগে আক্রান্ত প্রায় 30 থেকে 40% রোগী ডায়াবেটিস এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের সাথে যুক্ত ছিলেন ডায়াবেটিস রোগীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ: তিনজনের মধ্যে দু’জন কার্ডিওভাসকুলার জটিলতায় মারা যাবে,” তিনি বলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে, তিনি রক্ষা করেছিলেন যে “এই সমীকরণ থেকে কোনও কার্ডিওলজিস্ট গ্রহণ করা অসম্ভব”।

ক্রিস্টিনা গ্যাভিনা জোর দিয়েছিলেন যে “আদর্শ দৃশ্য” হ’ল এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, ইন্টার্নিস্ট এবং পারিবারিক চিকিত্সকদের অ্যাক্সেস সহ বহু -বিভাগীয় পরামর্শে এই রোগীদের অনুসরণ করা হবে। তবে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, “আমরা আসল দেশে এবং বাস্তব দেশে অনেক অসুস্থ” যারা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন তারা হার্ট অ্যাটাকের পরে প্রথম বছরে কেবল তাদের কার্ডিওলজিস্টের সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

অতএব, এটি কার্ডিওলজিস্টকে যাদের ইঙ্গিত রয়েছে তাদের পরিশোধের সাথে এই ওষুধগুলি নির্ধারণ করা থেকে বিরত রাখতে “একটি ত্রুটি” বলে বিবেচনা করেছে।

“লোকেরা ওজন হ্রাসের জন্য এই ওষুধগুলি জানে। আমাদের জন্য কার্ডিওলজিস্টরা নন (…)। আমাদের রোগীদের জন্য আমরা যে সুবিধাটি চাই তা হ’ল মৃত্যুহার, ইনফার্কশন এবং স্ট্রোক হ্রাস করা,” তিনি বলেছিলেন।

বিশেষজ্ঞ জোর দিয়েছিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য ওষুধগুলি উপলব্ধ রাখা, তবে যুক্তি দিয়েছিল যে অ্যাক্সেসের সমস্যাটি সমাধান করা হয়নি “চিকিত্সা বিশেষত্বগুলি সীমাবদ্ধ করে যা পরিশোধের সাথে লিখিত হতে পারে”।

“এটি সবচেয়ে সহজ সমাধান, তবে এটিই সেই নয় যা সর্বাধিক ইক্যুইটির গ্যারান্টি দেবে,” তিনি আরও যোগ করে বলেন, “আজ যদি তিনি চান তবে আমি লিখতে পারি, তবে রোগীর এনএইচএসের কোনও ay ণ পরিশোধ হবে না।” এটি কোনও অর্থ দেয় না, “তিনি বলেছিলেন।

এই সিদ্ধান্তটি রোগীদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে কিনা জানতে চাইলে বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন: “আমি নাটকীয় হতে চাইনি এবং বলব যে আমরা রোগীদের তাত্ক্ষণিক জীবন নিয়ে প্রশ্ন করব, তবে অবশ্যই কার্ডিওভাসকুলার রোগে মারা যাওয়ার বা কার্ডিওভাসকুলার ইভেন্টের সম্ভাবনা আরও বেশি হবে,” কারণ এই ওষুধগুলি এই পরিস্থিতিতে কাজ করে।

তিনি বলেছিলেন যে এসপিসি এই পরিস্থিতির জন্য একটি চিঠির মাধ্যমে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদফতরের জেনারেলকে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে সতর্ক করেছিল, কিন্তু “কিছুই করা হয়নি”।

এখন এটি অধ্যাদেশ পর্যালোচনা অনুরোধটির পুনরাবৃত্তি করবে, ভারসাম্য সমাধানে অবদান রাখতে উপলব্ধ।

পরিমাপের প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে ক্রিস্টিনা গ্যাভিনা অনুমান করেছিলেন যে করোনারি অসুস্থতায় আক্রান্ত 15% থেকে 20% রোগীর মধ্যে ডায়াবেটিস এবং স্থূলত্বও রয়েছে। কারও কারও কাছে সেরা যত্নের অ্যাক্সেস থাকবে এবং এই প্রেসক্রিপশনটি পাবেন, তবে আরও অনেকে তা করেন না। “এবং এইরাই যারা চালানটি প্রদান করবে,” তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

একটি বিবৃতিতে, কলেজ অফ কার্ডিওলজি স্পেশালিটি অফ ডক্টরস অফ ডক্টরস, অ্যাসোসিয়েশন অফ করোনারি রোগীদের এবং হার্ট ফেইলিওর রোগীদের জন্য সমর্থন অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সাবস্ক্রাইব করা, এসপিসি সতর্ক করে দিয়েছে যে “একটি এনএইচএস সমস্যাযুক্ত, এই অধ্যাদেশ আরোপের জন্য প্রয়োজনীয় তালিকাগুলি এবং অনেক বিশেষজ্ঞ বিশেষত্বের লোডকে খণ্ডিত করে তুলবে এবং আমলাতান্ত্রিক ওভারলোডগুলি বাড়িয়ে তুলবে।”

