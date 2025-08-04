কার্ডি বি ডাব্লুডব্লিউই সামারস্লামে বন্য উপস্থিতি তৈরি করে

কার্ডি বি তার নিজের শহর নিউইয়র্কের ডাব্লুডাব্লুইউর সামারস্লামের সর্বশেষ সংস্করণটি হোস্ট করার সময় সাধারণত বুনো উপস্থিতি তৈরি করেছিলেন।
একটি কালো বড় আকারের পালক পোশাকে উপস্থিত হয়ে, কার্ডি তার দীর্ঘকালীন সোফমোর অ্যালবাম থেকে সম্ভবত পূর্বে শোনা যায় না এমন একটি শোনা গানে রিংয়ে প্রবেশ করেছিল আমি কি নাটক?
কার্ডি তখন দর্শকদের সাথে কথা বলেছিল, পরে কিছুটা বোধগম্যভাবে বলার সময় র্যান্ডি অর্টন এবং লোগান পলের উপস্থিতিতে হাইপিং করে: “আমরা আপনার কাছে ত্রি-রাজ্য থেকে বাস করছি! আমরা আজ রাতে ইতিহাস তৈরি করছি কারণ এটি প্রথমবারের দুই দিনের সামারস্লাম। হ্যাঁ! আমরা চিরকাল এই বিষয়ে কথা বলব।”
ইভেন্টে তার উপস্থিতি সত্ত্বেও, কার্ডি রিংয়ে শারীরিক পায়নি সত্ত্বেও এটি আগে টিজ করা হয়েছিল যে সে হবে।
ডাব্লুডব্লিউইয়ের চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার, পল “ট্রিপল এইচ” লেভেস্ক বিলবোর্ডকে বলেছিলেন: “আমি জানি না যে কেউ কার্ডি বি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা, আমাকে কেবল এটি দিয়েই শুরু করতে দিন। সুতরাং যদি সে চায় তবে আমি মনে করি এটি তার থেকে কথা বলা শক্ত হবে। এবং তারপরে আমরা কী জানেন যে তিনি কী জানেন, যা আমি জানেন যে তিনি যা কিছু করতে চান, যা তিনি কিছু করতে চান, যা কিছু করতে যাচ্ছে, যা কিছু করতে যাচ্ছে, যা কিছু করতে চলেছে, যা কিছু করতে যাচ্ছে, সেখানে তিনি কাজ করতে অনেক মজা আছে।
কুস্তি কিংবদন্তি অব্যাহত রেখেছিল: “তিনি এটি করতে আগ্রহী। আমি মনে করি, সবাই জানে, তিনি একটি বড় অনুরাগী এবং আপনি জানেন, বছরের পর বছর ধরে ব্যবসা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন এবং এই সমস্ত জিনিস এবং মন্তব্যগুলি অনেকটা মন্তব্য করেছেন।
কার্ডিকে এর আগে ডাব্লুডব্লিউই মহিলা চ্যাম্পিয়ন, লিভ মরগান এবং তার ট্যাগ দলের অংশীদার রাকেল রদ্রিগেজ যিনি “বোডাক হলুদ” সুপারস্টার এবং মেগান থি স্ট্যালিয়নকে দুটি প্রতিযোগিতায় দু’জনে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।
তারা বলেছিল: “আমি কার্ডি এবং মেগ স্ট্যালিয়নটি দেখতে পছন্দ করব I