কার্ডি বি সামারস্লাম 2025 থেকে শুরু করে, শোটি চুরি করে

কার্ডি খ
সামারস্লামে শোটি চুরি করে …
কোনও ট্যাগ দলের দরকার নেই !!!
কার্ডি বি সামারস্লাম 2025 এর অবিসংবাদিত রানী ছিলেন – জনতাকে হোস্ট হিসাবে হাইপাই করে এবং আখড়াটিকে তার নিজের ব্যক্তিগত রানওয়েতে রূপান্তরিত করার সময় দেখায়।
এই ক্লিপটি ধরুন – শনিবার এমনকি স্ম্যাকডাউনগুলি শুরু হওয়ার আগেই কার্ডি তার দিকে নজর রেখেছিল … একটি বুনো, পালকীয় ফিটকে দুলানো যা দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি সরাসরি মেটলাইফ স্টেডিয়ামের বাইরে বিমান চালানোর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।
সামারস্লাম আগমনের সাথে শুরু করে @আইমকার্ডিবআর! pic.twitter.com/xq33rdcl0b
– ডাব্লুডব্লিউই (@wwe) আগস্ট 2, 2025
@Wwe
এটি কেবল গ্লিটজ এবং গ্ল্যাম ছিল না-কিছু বিটিএস অ্যাকশন ছিল, ট্রিপল এইচ কার্ডিকে একটি প্রি-শো পেপ টক ব্যাকস্টেজ দিয়েছিল, মুহুর্তটি একটি বড় ওল ‘আলিঙ্গনের সাথে শেষ হয়েছিল।
দেখে মনে হচ্ছে যে পেপ টক ডিফ কৌশলটি করেছে – কার্ডি মঞ্চে এটি হত্যা করেছিল এবং মাইকটি এমনকি নামার আগে, তিনি মোট বসের মতো প্রবেশদ্বার র্যাম্পটি নীচে নামিয়ে দিয়েছিলেন, তার আসন্ন অ্যালবাম “আমি কি নাটক?”
বলতে নিরাপদ … কার্ডি বডিস্ল্যামড পুরো জঘন্য শো!