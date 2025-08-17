কার্নিরো: “প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে হবে” | আগুন

পিএস সেক্রেটারি-জেনারেল জোসে লুয়েস কার্নিরো প্রধানমন্ত্রী লুয়েস মন্টিনিগ্রোকে জাতীয় নাগরিক সুরক্ষা কমিশনকে “দ্রুত তলব” করার জন্য আবেদন করেছিলেন, “রাজনৈতিক কমান্ড” বনজকে লড়াইয়ের জন্য “রাজনৈতিক কমান্ড” নিশ্চিত করার জন্য, যুক্তি দিয়েছিলেন যে “প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে অভিযানের আদেশ দিচ্ছেন।”
“আমার আবেদনটি গুরুত্ব সহকারে একটি আবেদন, যাতে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত জাতীয় নাগরিক সুরক্ষা কমিশনকে ডেকে আনেন, রাজনৈতিক সমন্বয় এবং রাজনৈতিক অনুমান নিশ্চিত করার জন্য, রাজনৈতিক আদেশ, আমাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনেকের মুখোমুখি হওয়া এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য,” লাজেসের অজোরিয়ান পৌরসভা থেকে লুসা এজেন্সি থেকে জোসে লুসারো বলেছেন।
পিএসের সেক্রেটারি জেনারেলের মতে, এই জাতীয় নাগরিক সুরক্ষা কমিশনে “অবশ্যই যারা কার্যকর সমন্বয় পুনরায় শুরু করতে অবদান রাখতে পারেন তাদের সকলকে অবশ্যই হতে হবে, তবে একই সাথে বিভিন্ন মন্ত্রককে একত্রিত করার জন্য জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা প্রত্যাশা দেওয়ার জন্য, বিশেষত যারা বাঁচতে অক্ষম হয়েছেন।”
জোসে লুয়েস কার্নিরো প্রথমে “মন্ত্রীদের এবং পণ্যগুলির শারীরিক সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়”, যেমন অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, তবে অবকাঠামো ও যোগাযোগের মন্ত্রণালয়গুলি এবং মন্ত্রীদের যারা “সমস্ত পণ্য হারিয়েছেন এমন লোকদের কাঁচা প্রতিক্রিয়া জানাতে অবদান রাখতে পারে” তাদের কাছে প্রথমে উল্লেখ করেছিলেন। “
সমাজতান্ত্রিকরা বিশেষত সংহতি ও অর্থনীতি মন্ত্রক, সংহতি মন্ত্রক এবং কৃষি মন্ত্রনালয়কে উল্লেখ করেছেন, যাতে “মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধানের তাত্ক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য।”
“এই প্রকৃতির একটি সঙ্কটে, প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই এই ডোমেনগুলির মূল রাজনৈতিক দায়িত্ব সহ মন্ত্রীদের সাথে রাজনৈতিকভাবে অভিযান পরিচালনা করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
পিএস নেতার পক্ষে “আতশবাজি দ্বারা মানুষ এবং পণ্য রক্ষা করার প্রক্রিয়া এবং বিশেষত প্রভাবিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাত্ক্ষণিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী না থাকা বোধগম্য।
জোসে লুয়েস কার্নিরো লুসাকে বলেছিলেন যে তিনি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে “অনেক দিন ধরে” উদ্বিগ্ন ছিলেন।
“আমরা বলেছিলাম যে আমরা প্রতিরোধ, প্রস্তুতি এবং লড়াইয়ের ব্যর্থতার প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে প্রশংসা করার জন্য প্রজাতন্ত্রের একটি প্রযুক্তিগত ও স্বাধীন কমিটিতে উপস্থাপন করব। এর জন্য একটি মুহূর্ত থাকবে। তবে এই মুহুর্তে আমার এই মহান উদ্বেগটি এই অনুভূতির জন্য যে কোনও রাজনৈতিক অনুসরণ নেই, এমন কোনও রাজনৈতিক সমন্বয় নেই, সেখানে কেউ নেই যে রাজনৈতিক দায়িত্বগুলি পূর্ণতায় গ্রহণ করার মতো নয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন, পরিস্থিতিটির প্রয়োজন “জাতীয় নাগরিক সুরক্ষা কমিশনের তাত্ক্ষণিক, তাত্ক্ষণিক আহ্বান, যারা এই পরিকল্পনায় অবশ্যই তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তাদের সকলের সাথে জনগণের প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে।”
সিটি কাউন্সিলের রাষ্ট্রপতি পদে আনা ব্রুমের স্থানীয় পুনঃসংশোধনের উপস্থাপনা অধিবেশনটির জন্য আজোর পিকো আইল্যান্ডে লাজেস ডো পিকো, আজ আজ রাতে আজ রাতে আজ রাতে জোসে লুয়েস কার্নিরো বলেছেন, “আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুতর সমন্বয় সমস্যা দেখানো” তথ্য রয়েছে বলে তাঁর কাছে তথ্য রয়েছে। “
পিএস সেক্রেটারি-জেনারেল “জনগোষ্ঠীর সাথে সংহতির একটি শব্দও রেখেছিলেন, স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি যারা তাদের জীবনে মর্মান্তিক মুহুর্তগুলি বাস করে” এবং “দুর্ভাগ্যক্রমে, এই আগুনে ইতিমধ্যে ঘটেছে এমন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থদের দ্বারা সমবেদনা একটি শব্দও”।
“আপনার পরিবারের সদস্য, আপনার বন্ধুবান্ধব, আমাদের সমবেদনা,” তিনি যোগ করেছেন।
কন্টিনেন্টাল পর্তুগাল জুলাই থেকে একাধিক গ্রামীণ আগুন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, বিশেষত উত্তর এবং কেন্দ্রে, উচ্চ তাপমাত্রার প্রসঙ্গে যা 2 আগস্ট থেকে কার্যকরভাবে সতর্কতার রাষ্ট্রের বিবৃতিটিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।
আতশবাজি দু’জন মৃত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিল, বেশিরভাগ মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াই এবং পুরো বা আংশিকভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় আবাসন ঘরগুলি, পাশাপাশি কৃষি ও প্রাণিসম্পদ অনুসন্ধান এবং বন অঞ্চল ধ্বংস করে দেয়।
পর্তুগাল শেল্টার দ্বারা ইউরোপীয় নাগরিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করেছে, যা সোমবার আগত হওয়া উচিত, আগুনের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করার জন্য দুটি ফায়ার বস বিমান।