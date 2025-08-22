কার্নির কনুই অদৃশ্য হয়ে যায় তবে সে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি অনেক আমেরিকান পণ্যগুলিতে শুল্ক ফেলে দেবেন বাণিজ্য আলোচনার জন্য
মার্ক কার্নি বলেছেন যে একটি হকি খেলায় কনুইয়ের জন্য সময় এবং দক্ষ পাসিং এবং হাঁসকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি সময় রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে একটি সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছিলেন যখন কানাডা ব্যাখ্যা করে সীমান্তের আলোচনায় সহায়তা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক প্রতিশোধমূলক শুল্ক বাদ দেবে।
কার্নি বলেছিলেন, “আমি আজ ঘোষণা করছি যে কানাডিয়ান সরকার এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শুল্ককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে কাসমার আওতায় আচ্ছন্ন করে তুলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মেলে।”
কানাডা কিছু আমেরিকান পণ্য যেমন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং অটোগুলিতে 25% শুল্ক বজায় রাখবে। পরিবর্তনগুলি 1 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
এটি কার্নির জন্য একটি প্রধান পাইভট তবে সঠিকটি – বাস্তবে এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা ছাড়িয়ে গেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কীভাবে ডিল করবেন সে সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা কাজ করছে না, কার্নির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শুল্কগুলি কেবল বাড়ছে, এবং যখন আপনার পরিকল্পনাটি কাজ করছে না তখন আপনাকে সামঞ্জস্য করার দরকার রয়েছে।
কার্নি দুই মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে ফোনে কথা বলার পরদিন এই ঘোষণাটি এসেছিল।
তিনি কানাডার নতুন অবস্থানের কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে কার্নি আমেরিকান বাণিজ্য নীতি ব্যাখ্যা করতে ব্যথা নিয়েছিলেন।
কার্নি বলেছিলেন, “তারা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এটি তাদের অধিকার। আমরা এটি সম্মান করি They তারা মৌলিকভাবে তাদের বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন করেছে They
তিনি শুল্কের আয় বাড়াতে, কৌশলগত শিল্পগুলি রক্ষা করা এবং বিদেশী বিনিয়োগকে উত্সাহিত করার তালিকাভুক্ত করেছেন আমেরিকানরা শুল্ক এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য নীতি পরিবর্তন করছে বলে কিছু কারণ হিসাবে।
কনুইয়ের সুর এবং বক্তৃতা এবং আমেরিকানদের সাথে লড়াই করা চলে গেল। এর জায়গায় একটি শান্ত মার্ক কার্নি ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ভাঙার চেষ্টা করছে তা বোঝানোর চেষ্টা করছিল, তবে আমরা আমেরিকানদের সাথে দুর্দান্ত অবস্থানে রয়েছি।
কার্নি বলেছিলেন, “আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সর্বনিম্ন শুল্কের হারের সাথে বিশ্বের যে কারও মধ্যে সেরা চুক্তি রয়েছে, বিশ্বের পক্ষে ১ 16% গড়ের তুলনায় সাড়ে পাঁচ শতাংশের চেয়ে কম, এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি,” কার্নি বলেছিলেন।
কনুই ডাউন ছিল
এপ্রিল মাসে নির্বাচনে জয়ের জন্য আমেরিকান বিরোধী, ট্রাম্পবিরোধী মনোভাবকে বেত্রাঘাত করেছিলেন এমন একই মার্ক কার্নি ছিলেন না।
কার্নি বলেছিলেন, “আপনি জানেন, আপনি যখন খেলায় দেরি করেন, গ্লাভস ফেলে দেওয়া এবং অতিরিক্ত জরিমানা গ্রহণ করা সবচেয়ে ভাল কাজ নাও হতে পারে,” কার্নি বলেছিলেন।
আমেরিকানরা অবিশ্বাস্যভাবে বিরক্ত হয়েছে যে তাদের শুল্কের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে, আমরা কুসমা দ্বারা আচ্ছাদিত পণ্যগুলিতে প্রতিশোধমূলক শুল্ক রেখেছি। এটি এমন কিছু যা তারা বলে যে তারা স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম এবং অটোর মতো বিভাগীয় শুল্কের বাইরেও করেনি।
কানাডায় ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত পিট হোইকস্ট্রা বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি কুসমা চুক্তি সামগ্রিকভাবে বিপদে ফেলেছে। হোইকস্ট্রা ধারাবাহিকভাবে উত্থাপিত আরেকটি বিরক্তিকর হ’ল আমেরিকান বুজকে তাক থেকে টেনে আনার বেশ কয়েকটি প্রদেশের সিদ্ধান্ত।
নিবন্ধ সামগ্রী
অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডের অফিসের মতে, কার্নি ফোর্ড এবং অন্টারিওর ডাকলে আমেরিকান বুজকে শীঘ্রই স্টোর তাকগুলিতে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা না থাকলে বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি।
কার্নির সাথে তার আলাপের পরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ফোর্ড বলেছিলেন যে কানাডার একটি চুক্তি দরকার যা ইস্পাত, অটো, বনজ এবং তামা জাতীয় শুল্ক প্রভাবিত খাতের জন্য ত্রাণ সরবরাহ করে।
“যদি ফেডারেল সরকার এটি অর্জন করতে না পারে তবে তাদের আমাদের শুল্কের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত করা এবং এই খাতগুলিতে শ্রমিক এবং ব্যবসায়ের জন্য অতিরিক্ত সহায়তা সরবরাহ করা দরকার,” ফোর্ড বলেছিলেন।
এই সপ্তাহের শুরুতে হ্যামিল্টনে একটি ঘোষণায় ফোর্ড কার্নিকে ট্রাম্পের সাথে আক্রমণাত্মক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
“আমাদের তাদের দ্বিগুণ শক্তভাবে আঘাত করা উচিত।
আমেরিকানদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার ফোর্ডের অবস্থানটি বেশ কয়েক মাস আগে সঠিক নীতির মতো শোনাচ্ছে-এবং বাস্তবে আমি তখন একটি শক্তিশালী কাউন্টার-শুল্ক প্রতিক্রিয়া সমর্থন করেছি-তবে এটি কার্যকর হয়নি। ফোর্ডের উচিত ট্রাম্পের উপর শক্ত লোকের কথা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণগুলি শেল্ভ করা উচিত, যা সীমান্তের দক্ষিণে নজরে আসে নি।
ট্রাম্প কার্নির প্রশংসা করতে ফিরে এসেছেন
ওয়াশিংটনের ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্প কার্নির এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছিলেন, আবার আলোচনার জন্য এটি সঠিক বলে অভিহিত করেছেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরা এমন কিছু নিয়ে কাজ করছি যা আমরা কানাডায় খুব ভাল হতে চাই। আমি কার্নিকে অনেক পছন্দ করি। আমি মনে করি তিনি একজন ভাল, ভাল ব্যক্তি।
ট্রাম্প এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যদিও তার কাজটি তার নিজের দেশের সন্ধান করছে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আপনি জানেন, দেখুন, আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে লড়াই করছি। কানাডা এবং মেক্সিকো বছরের পর বছর ধরে আমাদের প্রচুর ব্যবসা নিয়েছিল, বিশেষত বিডেন বছরগুলিতে তারা আমাদের প্রচুর ব্যবসা নিয়েছিল এবং মূলত এটি এখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন।
অটোয়ায় ফিরে কনজারভেটিভ নেতা পিয়েরে পাইলিভ্রে বলেছিলেন যে কার্নি শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পকে ফোনে পেতে সক্ষম হয়েছিল তা ভাল ছিল। তবে তিনি হতাশ হয়েছিলেন যে আবারও প্রধানমন্ত্রী কিছু না পেয়ে ছাড় দিয়েছিলেন – এমন কিছু যা তিনি একটি প্যাটার্ন বলেছিলেন।
পাইলিভ্রে কার্নিকে ডলারের জন্য ডলারের শুল্কের প্রতিশ্রুতি, সামরিক ছাড় দেওয়া, ডিজিটাল পরিষেবাদি কর বাদ দেওয়া এবং এই ফ্রন্টগুলির কোনওটির বিনিময়ে কিছুই পাওয়ার জন্য সমর্থন করার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
“এবং আজ, তিনি এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সমস্ত শুল্কও সরিয়ে নিয়েছেন এবং কানাডা থেকে কেউই উঠেনি,” পোলিভ্রে বলেছেন।
পাইলিভেরের একটি বক্তব্য রয়েছে।
তিনি এখানে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তবে কার্নি কোনও জিনিস না পেয়ে বেশ কয়েকটি ছাড় দিয়েছেন।
কার্নি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি ট্রাম্পকে জানতেন, আগে তাঁর সাথে কাজ করেছিলেন এবং তাঁর সাথে আলোচনা করতে পারেন। এখনও অবধি, তিনি এর কোনও প্রমাণ দেখিয়েছেন না, তবে কৃতজ্ঞতার সাথে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাকে তার পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হবে এবং এখন সামঞ্জস্য করছেন।
আগের চেয়ে ভাল দেরী।
