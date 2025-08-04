You are Here
কার্নি ট্রাম্পের সাথে ডিল করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জীবনযাপন করেননি

তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি ট্রাম্পকে জানতেন এবং কীভাবে তাঁর সাথে মোকাবিলা করবেন তা জানতেন, এখনও অবধি মার্ক কার্নি হাইপ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন না।

04 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 46 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে3 মিনিট পড়া

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ভক্তরা নিজেই ভ্যানকুভারের ভ্যানকুভার প্রাইড প্যারেডে যাত্রা করার সময়, রবিবার, 3 আগস্ট, 2025 এ যাত্রা করছেন।
প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ভক্তরা নিজেই ভ্যানকুভারের ভ্যানকুভার প্রাইড প্যারেডে যাত্রা করার সময়, রবিবার, 3 আগস্ট, 2025 এ যাত্রা করছেন। ছবি ইথান কেয়ার্নস দ্বারা /কানাডিয়ান প্রেস

কানাডা কীভাবে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে? আমরা বাণিজ্য অগ্রাধিকার হতে পেরেছি, ওয়াশিংটনের সাথে চুক্তি না করার এবং অগ্রাধিকার না হওয়ার সাথে একটি চুক্তির কাছাকাছি।

শুক্রবার এসে গিয়েছিল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কোনও বাণিজ্য চুক্তি হয়নি। কানাডা-মার্কিন সম্পর্কের বিষয়ে মার্ক কার্নির পয়েন্ট ম্যান, ডমিনিক লেব্ল্যাঙ্ক ওয়াশিংটনকে মন্টন, নিউ ব্রান্সউইকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে আলোচনা গুরুতর উপায়ে অব্যাহত ছিল না।

আমেরিকানরা যদি জিনিসগুলি ভাল থাকে তবে সপ্তাহান্তে ছাড়েন না। গত সপ্তাহান্তে, ট্রাম্প স্কটল্যান্ডে তাঁর গল্ফ কোর্স থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা দিচ্ছিলেন, যখন তাঁর শীর্ষ বাণিজ্য আলোচক জ্যামিসন গ্রেয়ার চীনের সাথে আলোচনার জন্য সুইডেনে ছিলেন।

ওয়াশিংটনে এই গত সপ্তাহে কানাডার আধিকারিকরা আমেরিকান রাজধানীতে থাকতে পারেন, তবে তারা আমেরিকান শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেননি। গ্রেয়ারের মতো লোকেরা অন্য কোথাও ব্যস্ত ছিল এবং আমরা মুক্তি পেয়েছিলাম।

এদিকে, কার্নি ট্রাম্পকে তার ফোন কলটি ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

“আমরা আজ কানাডার সাথে কথা বলিনি। তিনি ফোন করেছেন এবং আমরা দেখব,” ট্রাম্প গত বৃহস্পতিবার কানাডার সাথে আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে বলেছিলেন।

রবিবার লেব্ল্যাঙ্ক সিবিএসকে জানিয়েছেন জাতির মুখোমুখি সেই কার্নি এখনও ট্রাম্পের সাথে কথা বলেননি, তবে তিনি আশা করেছিলেন যে তারা আগামী দিনে হবে।

এটি কার্নির পক্ষে সত্যিই খারাপ, উভয়ই কানাডার পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে কী বোঝায় তার দিক থেকে তবে তিনি ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার তুলনায়।

“আমি রাষ্ট্রপতিকে জানি, আমি যখন প্রথম মেয়াদে ছিলেন তখন আমার আগের ভূমিকাগুলিতে আমি রাষ্ট্রপতির সাথে মোকাবিলা করেছি এবং আমি কীভাবে আলোচনা করতে জানি,” কার্নি লিবারেল নেতৃত্বের দৌড়ের সময় তাকে প্রধানমন্ত্রী করে তুলেছিলেন।

অন্যান্য দেশগুলি ডিল পাচ্ছে, এবং আমরা উচ্চতর শুল্ক পাচ্ছি, তবে এটি এইভাবে হওয়ার দরকার নেই।

প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড যখন মার্চ মাসে বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন, তখন তিনি সরাসরি গ্রেয়ার এবং বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিকের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে কানাডা একটি অগ্রাধিকার ছিল। তারা ফোর্ডকে 2 এপ্রিলের শুল্ক কার্যকর করতে বলবে এবং তারপরে আমেরিকানরা চুক্তিগুলির জন্য আলোচনার চেষ্টা করবে এবং কানাডা তালিকার শীর্ষে ছিল।

লেব্ল্যাঙ্ক সেই সভায় ছিলেন, তাই কার্নির এখন অর্থমন্ত্রী ফ্রাঙ্কোইস-ফিলিপ শ্যাম্পেন ছিলেন। যদিও চ্যাম্পাগেন বার্তাটি শোনেন নি কারণ রুমে যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে গোপনে থাকা বেশ কয়েকজনের মতে, চ্যাম্পাগেন আমেরিকানদের বোঝাতে ব্যস্ত ছিলেন যে তারা কতটা ভুল ছিল এবং তাদেরকে আরও বেশি করে তুলতে হয়েছিল।

জুনের গোড়ার দিকে, কানানাস্কিসে জি 7 এর আগে খুব শীঘ্রই একটি চুক্তির কথা আসে। অটোয়ার কর্মকর্তারা দ্রুত কোনও চুক্তির বিষয়ে আলোচনা অস্বীকার করেননি, বাস্তবে তারা এই ধারণাটিকে খাওয়ালেন।

জি 7 এর আগে এই চুক্তিটি ঘটেনি তবে কার্নি এবং ট্রাম্প যখন শীর্ষ সম্মেলনের শুরুতে একটি মিডিয়া প্রাপ্যতা রেখেছিলেন, ট্রাম্প বলেছিলেন যে এখনও একটি চুক্তি এখনও দ্রুত পৌঁছানো যেতে পারে, এমনকি সেদিনও।

কানানাস্কিসে একটি চুক্তি হয়নি এবং এর পরে একটি ঘটেনি। সিএনএন তাকে বর্ণনা করার সাথে সাথে মার্ক কার্নির “ট্রাম্প হুইস্পেরার” হওয়ার জন্য, বা কার্নি ট্রাম্পের সাথে কীভাবে চুক্তি করবেন তা জেনে কার্নি।

এই মুহুর্তে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দুর্বল বলে মনে হচ্ছে, তার আলোচনার দক্ষতা অনুপস্থিত বলে মনে হচ্ছে।

আমি অনেক কানাডিয়ানকে জানি, সমস্ত রাজনৈতিক স্ট্রাইপ জুড়ে কেবল ট্রাম্পকে ঘৃণা করে এবং যে কেউ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় সে সম্পর্কে উত্সাহিত করতে ইচ্ছুক বলে মনে হয়। আমার ইমেল ইনবক্স এবং সোশ্যাল মিডিয়া ফিডগুলি নিয়মিতভাবে লোকেদের সাথে পূর্ণ হয় যে আপনি কোনও পাগল, যার অর্থ ট্রাম্পের সাথে আলোচনা করতে পারবেন না এবং কেউ তার সাথে চুক্তি করতে পারে না।

ঠিক আছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার একটি চুক্তি পেয়েছিলেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েন ট্রাম্পের সাথে একটি চুক্তি পেয়েছিলেন, যার মধ্যে একটির মধ্যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের মূল্যবান তরল প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা যা ইউরোপীয়রা তাদের বিক্রি করতে বলেছিল এবং লিবারেল সরকার বলেছে যে কোনও ব্যবসায়ের মামলা নেই।

মার্ক কার্নি কানাডিয়ানদের বলেছিলেন যে তিনিই এই পরিকল্পনার লোক, প্রসবের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন।

