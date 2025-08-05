কার্নি নতুন ব্যবসায়ের সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দেয়, আমাদের পরিচালনা করতে পারে না

নিবন্ধ সামগ্রী
মঙ্গলবার কানাডার ব্যবসায়ের সম্পর্ক পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্ক কার্নি খ্রিস্টপূর্ব পশ্চিম কেলোনাতে গোরম্যানস মিলে উপস্থিত ছিলেন। যদি আমরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে চুক্তি করার প্রতিশ্রুতি ভিত্তিক এই প্রতিশ্রুতিটি বিচার করি তবে তিনি একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যর্থতা পাবেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
তবুও, তিনি আমাদের বিশ্বাস করতে চান যে তিনি জিনিসগুলিকে ঘুরিয়ে দেবেন এবং যাদুকরভাবে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে নির্ভর করে না।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
কার্নি বলেছিলেন, “কানাডার প্রায় 90% কাঠের রফতানি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বাণিজ্য ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শে আসে,” কার্নি বলেছিলেন।
ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য, প্রায় 90% রফতানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় এবং উভয় বিভাগে তারা বর্তমানে 50% শুল্কের সাপেক্ষে। মঙ্গলবার পরিসংখ্যান কানাডার প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ইস্পাত রফতানি জানুয়ারীর পর থেকে ৪১% হ্রাস পেয়েছে এবং একই সময়ের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম রফতানি 38% হ্রাস পেয়েছে।
আমাদের কাছে স্বয়ংচালিত অংশ এবং সমাপ্ত পণ্যগুলির পাশাপাশি তামা এবং সফটউড কাঠের উপর শুল্কের উচ্চ শুল্ক রয়েছে।
কার্নি মঙ্গলবার বলেছেন, “আমরা যখন নির্ভরতা থেকে স্থিতিস্থাপকতার দিকে চলে যাই, কানাডার নতুন সরকার নিশ্চিত করবে যে শিল্পটি কানাডিয়ান এবং আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন সুযোগগুলি দখল করতে রূপান্তর করতে পারে,” কার্নি মঙ্গলবার বলেছেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি একটি সুন্দর চিন্তা তবে বাস্তবে করা শক্ত।
স্টিফেন হার্পারের কনজারভেটিভ সরকারের অধীনে কানাডা ২০০ 2006 সালে পাঁচটি দেশের সাথে বিনামূল্যে বাণিজ্য চুক্তি থেকে ২০১৫ সালে ৫১ টি দেশে গিয়েছিল এবং এখনও আমাদের বেশিরভাগ রফতানি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে ২ 27 টি দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তাদের মধ্যে ১০ জন এখনও কানাডার সাথে সমস্যাগুলি কার্যকর করার চেষ্টা করার কারণে এই চুক্তিটি অনুমোদন করতে পারেনি।
প্রস্তাবিত ভিডিও
এদিকে, ২০২০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে যাওয়া ব্রিটেন কানাডার সাথে বাণিজ্য আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছে কারণ আমরা তাদের ইইউর অংশ থাকাকালীন তারা কানাডায় একই পরিমাণ চেডার রফতানি করতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলাম। যখন অন্য প্রত্যেকে একসাথে যেতে পারে এবং বাণিজ্য ডিলগুলি আঘাত করতে পারে তবে আপনি একা দাঁড়িয়ে আছেন, সম্ভবত আপনিই সমস্যা।
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
এটি কোনও বার্তা নয় যে কার্নির “কনুই আপ” ভিড় শুনতে চাইবে, তবে এটি বাস্তবতা হতে পারে।
এখন এক দশক ধরে, আমি শুনছি যে কানাডিয়ান বাণিজ্য আলোচকরা সমস্ত কিছুর প্রত্যাশা করে এবং কিছুই সরবরাহ না করে সভাগুলিতে যান। এবং অবশ্যই, বিশ্ব যে পণ্যগুলি চায় – তেল এবং গ্যাস – আমরা তাদের সহায়তা করতে রাজি নই।
জার্মানি, জাপান, গ্রীস এবং অন্যান্য মিত্ররা যখন কানাডা থেকে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস কিনতে চেয়েছিল, তখন প্রাক্তন উদার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছিলেন যে পণ্যটি রফতানি করার জন্য কোনও ব্যবসায়িক মামলা নেই। এখন, ইইউ আগামী কয়েক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে 750 বিলিয়ন ডলারের এলএনজি কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
প্রতিশ্রুতি অনুসারে চুক্তিটি বাস্তবায়িত না হলেও, ট্রুডো এবং লিবারালরা আমাদের কাছে যা বিতরণ করেছিল তার চেয়েও এটি মূল্যবান হবে। কার্নি, এখন দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি, ট্রুডোর নীতিগুলি থেকে কানাডার অর্থনীতিকে পুরোপুরি মুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী উপায়ে দূরে রাখতে রাজি নন, এটি সফল হতে গেলে যা প্রয়োজন তা হ’ল।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
কার্নি যদি সত্যই কানাডা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে চায় তবে তিনি বিল সি -৯৯ বাতিল করবেন, তিনি পশ্চিম উপকূলের ট্যাঙ্কার নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে সরে যাবেন, তিনি তেল ও গ্যাস শিল্পের উপর ফেডারেল নির্গমন ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করবেন এবং আরও অনেক কিছু। যে তিনি এই বিষয়গুলির কোনওটি করবেন না তা আপনাকে বলে যে তিনি আমাদের প্রতিযোগিতামূলক করতে সত্যই আগ্রহী নন, তিনি কেবল এটিকে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক বলে মনে হতে আগ্রহী বলে মনে করতে চান।
তিনি “যথেষ্ট ভাল” এর জন্য নিষ্পত্তি করতে ইচ্ছুক, যা কোনও কানাডিয়ানকে স্থির করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত নয়।
কার্নির “কনুই আপ” মানসিকতা এবং একটি চুক্তির আলোচনার জন্য তার অক্ষমতার কারণে কানাডার অর্থনীতি বিপদে রয়েছে। এটি বিপদেও রয়েছে কারণ তিনি কানাডার নিজস্ব সম্ভাবনা প্রকাশের জন্য সাহসের সাথে যথেষ্ট কাজ করবেন না যে আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আমাদের যতটা নির্ভর করতে হবে না।
যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট হন, এবং আমি মনে করি তিনিই, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সবচেয়ে ভাল চুক্তির সন্ধান করবেন এবং বিশ্ব মঞ্চে প্রতিযোগিতা করার জন্য কানাডার অর্থনীতি প্রকাশের জন্য তিনি যা কিছু করতে পারেন তার সবই করেছিলেন।
দুঃখের বিষয়, তিনি উভয়ই পদক্ষেপ নিচ্ছেন না এবং এটি আমাদের সকলকে বিপদে ফেলেছে।
নিবন্ধ সামগ্রী