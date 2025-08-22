কার্নি বলেছেন যে তিনি আরও গভীর সম্পর্কের জন্য পরের সপ্তাহে জার্মানি ভ্রমণ করবেন

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি শীঘ্রই জার্মানির সাথে অর্থনৈতিক ও সুরক্ষা সম্পর্ক আরও গভীর করার জন্য ইউরোপে ভ্রমণ করবেন।
শুক্রবার কার্নি সাংবাদিকদের বলেছেন, মঙ্গলবার বার্লিনে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের সাথে তিনি সাক্ষাত করবেন।
“কানাডার জার্মানির সাথে একটি ভাল অংশীদারিত্ব রয়েছে। এটি বছরের পর বছর ধরে নির্মিত হয়েছে, তবে এটি অনেক বেশি, আরও ভাল হতে পারে এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে এই চ্যান্সেলর এবং আমাদের সরকারের ফোকাসের সাথে, এটি হবে,” তিনি বলেছিলেন।
কার্নি বলেছিলেন যে এই জুটিটি রোমে মিলিত হওয়ার পরে এবং পরে আলবার্তায় জি 7 শীর্ষ সম্মেলনে এই জুটিটি মিলিত হওয়ার পরে তিনি বসন্তে মের্জের সাথে “আলোচনা বাছাই” শুরু করবেন।
কার্নি বলেছিলেন যে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) এর সাথে কানাডার বাণিজ্য চুক্তির অধীনে সুযোগগুলি আরও গভীর করতে চাইবেন।
“সমালোচনামূলক খনিজ থেকে শুরু করে শক্তি এবং প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল রয়েছে, যেখানে আমরা জার্মানির সাথে আমাদের আলোচনা আরও তীব্র করছি,” তিনি বলেছিলেন।
প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী টিম হজসন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডেভিড ম্যাকগুইন্টি এবং শিল্পমন্ত্রী মেলানিয়া জোলি কার্নির সাথে এই সফরে যাবেন।
শুক্রবার কার্নির সংবাদ সম্মেলনের আগে জার্মান সরকার পরিকল্পিত বৈঠক ঘোষণা করেছে।
বার্লিনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই দুই নেতা বর্তমান বিদেশী ও অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ইউরোপীয় ভ্রমণটি ইউক্রেনের শান্তির দালানোর প্রচেষ্টা তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে আসে। আলাস্কায় শান্তি আলোচনার পরে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে এবং রাশিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তার অন্যতম ভারী বোমা হামলা চালিয়েছিল।
কার্নি কানাডা এবং জার্মানি সহ একটি ব্লক “জোট অফ দ্য উইলিং” এর একাধিক ভার্চুয়াল সভার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে যা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে ইউক্রেনকে উত্সাহিত করতে চায়।