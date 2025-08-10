কার্লিনহোস ডি যীশুর কি হল? ‘বিখ্যাত নৃত্য’ এর জুরির আরলিন্ডো ক্রুজের প্রেক্ষিতে হুইলচেয়ারের রোগটি রোগ দ্বারা নির্ণয় করা হয়েছিল

নৃত্যশিল্পী কার্লিনহোস ডি যিশু, ‘বিখ্যাত নৃত্য’ এর জুরির, দ্বিপক্ষীয় বিনিময় বার্সিট ধরা পড়েছিলেন। একটি সাক্ষাত্কারে নৃত্যশিল্পী প্রকাশ করেছেন যে তাঁর চিকিত্সা করা হচ্ছে
ও জাগ্রত আরলিন্ডো ক্রুজ এটি এই শনিবার ঘটছে (09)না সেরানো সাম্রাজ্যরিও ডি জেনিরোতে। সংগীত এবং অ্যালকোহল দিয়ে জল দেওয়া, যেমন সাম্বিস্তার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলবিদায় অনুষ্ঠান সহ বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ছিল রেজিনা কেস é ই এরিকা জানুজা। তবে এটি নৃত্যশিল্পী ছিল কার্লিনহোস ডি যীশু কে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে হুইলচেয়ার।
স্থির জুরার ‘বিখ্যাত নৃত্য‘, এটি এই রবিবার (10) আর একটি মরসুম শুরু হয়কার্লিনহোস ডি যীশু ক্লিক করা হয়েছিল আরলিন্ডো ক্রুজ হুইলচেয়ারে বসে একজন লোক দ্বারা ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে। অনেকে এখনও যা জানেন না তা হ’ল, এই বছরের জুনে, তিনি নির্ণয় করেছিলেন দ্বিপক্ষীয় এক্সচেঞ্জ বার্সিটছাড়াও নিতম্বের মধ্যে টেন্ডোনাইটিস।
দ্বিপাক্ষিক এক্সচেঞ্জ বার্সাল ফেটে হ’ল হিপ অঞ্চলে অবস্থিত, বিশেষত পার্শ্বীয় উরু হাড়ের কাঠামোতে অবস্থিত বার্সার (ছোট তরল -ভরা ব্যাগগুলি যা শক শোষক হিসাবে কাজ করে) এর প্রদাহ। যখন এই বার্সা উভয় পোঁদকে স্ফীত করে, তখন রোগী তীব্র ব্যথা, সংবেদনশীলতা এবং নির্দিষ্ট অবস্থানে চলতে বা থাকতে অসুবিধা অনুভব করতে পারে। সুতরাং, ক্রাচ বা হুইলচেয়ার ব্যবহার করা সাধারণ।
অতিরিক্ত সংবাদপত্রের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে কার্লিনহোস ডি যিশু প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি জুনে রিও গ্র্যান্ডে দোল সুলে কাজ করার সময় ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ব্যথা আরও তীব্রতর হয়েছিল, ওষুধ দিয়ে থামেনি এবং তিনি চিকিত্সা সহায়তা না চাইলে এবং 15 দিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়া শেষ না করা পর্যন্ত তিনি ঘুমাতে পারেননি।
“অগ্রাধিকারটি ছিল ব্যথা গ্রহণ করা। এই চিকিত্সার সমান্তরাল, আমি শুরু করেছি …
