কার্লোস আলকারাজ কেন আমাদের ওপেন মিক্সড ডাবলস ইভেন্টটি এড়িয়ে যেতে পারে?

কার্লোস আলকারাজ মিশ্র ডাবলস ইভেন্টে এমা রাদুকানুর সাথে জুটি বেঁধেছেন।
ইউএস ওপেন মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপটি নতুন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হচ্ছে এবং শীর্ষস্থানীয় তারকারা পুনর্নির্মাণ ইভেন্টে তাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনির্বাচিত থাকার কারণে বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি হচ্ছে। জান্নিক সিনারের অংশীদার এমা নাভারো প্রত্যাহার করার পরে, তাকে প্রতিস্থাপনের জন্য ঝাঁকুনি দেওয়ার পরে, এখন কার্লোস আলকারাজের প্রবেশ সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।
সিনসিনাটি ওপেন ফাইনালের ঠিক একদিন পরেই নতুন ফর্ম্যাটযুক্ত মিশ্র ডাবলস ১৯-২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ভক্তরা আরও জানানিক সিনার বনাম কার্লোস আলকারাজ শিরোপা সংঘর্ষের সাক্ষী হবেন।
তবে সময়সূচী একটি বড় উদ্বেগ। সিনসিনাটি মাস্টার্স ফাইনালটি সোমবার, ১৮ আগস্ট সোমবার, বিকেল তিনটায় ইডিটি (রাত ৯ টা) এ অনুষ্ঠিত হবে এবং ইতালীয় এবং স্প্যানিয়ার্ডের মধ্যে ম্যারাথন লড়াইয়ের ইতিহাস দেওয়া, ম্যাচটি প্রায় রাত অবধি প্রসারিত হবে।
এটি ফ্লাশিং মেডোসে মিশ্র ডাবলস শুরুর 24 ঘন্টা আগে সবেমাত্র ছেড়ে যায়।
আলকারাজের জন্য, তিনি ব্রিটিশ তারকা এমা রাদুকানুর সাথে জুটিবদ্ধ, অন্যদিকে সিনারের পরিস্থিতি আরও অনিশ্চিত কারণ নাভারোর প্রত্যাহার তাকে নতুন সঙ্গীর সন্ধান করতে বাধ্য করেছে। যদি তিনি দ্রুত কোনও উপযুক্ত প্রতিস্থাপন খুঁজে না পান তবে পাপীও প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতে পারে।
ক্লান্তি দ্বিতীয় বড় ফ্যাক্টর। এক গ্রুয়েলিং এটিপি মাস্টার্স 1000 ফাইনাল থেকে গ্র্যান্ড স্ল্যাম ডাবলস মেলে পরের দিনেই লাফানো প্লেয়ার প্রস্তুতি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে।
সমস্যাটি পাপী এবং আলকারাজের কাছে অনন্য নয়। রবিবার রাতে সিনসিনাটি ফাইনালে এলেনা রাইবাকিনা চরিত্রে অভিনয় করতে প্রস্তুত ইগা সোয়েটেকও ইউএস ওপেনে মিশ্র ডাবলসের জন্য ক্যাস্পার রুডের সাথে দল বেঁধে যাওয়ার কথাও নিয়েছেন, যার অর্থ তিনিও অপর্যাপ্ত বিশ্রামের একই দ্বিধায় মুখোমুখি।
বিতর্ককে যুক্ত করে, ইভেন্টটি ইতিমধ্যে বেশিরভাগ হাই-প্রোফাইল একক খেলোয়াড়কে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার জন্য আগুনে রয়েছে, নিয়মিত মিশ্র ডাবল বিশেষজ্ঞদেরকে সরিয়ে দেয়।
ইউএস ওপেন সিঙ্গলস মেইন ড্র 25 আগস্ট শুরু হয়, খেলোয়াড়দের মরসুমের চূড়ান্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামের তাড়া করার আগে মিশ্র ডাবলস থেকে পুনরুদ্ধার করতে মাত্র চার দিন সময় দেয়। ক্লান্তি এবং সময়সূচী দ্বন্দ্বের সাথে সাথে, ভক্তরা নিউইয়র্কে অ্যাকশন হওয়ার আগে আরও উত্তোলন দেখতে পাবে।
কার্লোস আলকারাজ কে ইউএস ওপেনের মিশ্র ডাবলসের সাথে জুটিবদ্ধ?
আলকারাজ ব্রিটিশ তারকা এমা রাদুকানুর সাথে জুটিবদ্ধ, যদিও তার অংশগ্রহণ অনিশ্চিত রয়ে গেছে।
ইউএস ওপেন 2025 মিশ্রিত ডাবল ইভেন্ট কখন খেলবে?
ইভেন্টটি ১৯-২০ আগস্টের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, 25 আগস্ট সিঙ্গলস মেইন ড্র শুরু হওয়ার মাত্র চার দিন আগে।
জানিক সিনারের আসল মিশ্র ডাবল পার্টনার কে ছিলেন?
সিনার এমা নাভারোর সাথে জুটিবদ্ধ ছিল, তবে তিনি প্রত্যাহার করেছেন, তাকে নতুন সঙ্গীর সন্ধানে রেখেছিলেন।
সিনসিনাটি কখন পুরুষদের একক ফাইনাল খোলা হয়?
সিনসিনাটি ওপেন মেনস সিঙ্গলস ফাইনালটি সোমবার, 18 আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।
