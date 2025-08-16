কার্লোস আলকারাজ বনাম আলেকজান্ডার জাভেরেভ পূর্বাভাস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূলতা, মাথা থেকে মাথা, পূর্বরূপ: সিনসিনাটি ওপেন 2025

কার্লোস আলকারাজ এবং জাভেরেভ তাদের চতুর্থ এটিপি 1000 সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে।
বেন শেল্টন ২০২১ সালের সিনসিনাটি ওপেন বিজয়ীর কাছে সরাসরি সেটে ভাঁজ করার পরে আলেকজান্ডার জাভেরেভের পুনরায় শুরুতে আরও একটি অনায়াসে জয় যুক্ত হয়েছিল। জাভেরেভ শুক্রবার রাতে শেল্টনের বিপক্ষে একটি অনায়াস 6-2, 6-2 জয় পোস্ট করেছিলেন এবং সিনসিনাটি ওপেনের চতুর্থ সোজা সেমিফাইনালে উঠেছিলেন।
টরন্টো চ্যাম্পিয়ন শেল্টনকে এক ঘন্টা এবং 18 মিনিটের মধ্যে পরাজিত করে আমেরিকানদের উপর মাথা থেকে মাথা লিডকে ৪-০ ব্যবধানে বাড়িয়ে জাভেরেভ।
শেল্টন তার নয় ম্যাচের জয়ের ধারাটি বিশ্ব 3 নম্বরের বিপক্ষে শেষ হয়ে গেছে, পুরুষদের একককে আমেরিকান উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। এটি 22 বছর বয়সী শেল্টনের 5 নম্বরের ক্যারিয়ারের উচ্চ র্যাঙ্কিং অর্জনের আশাও শেষ করে।
জাভেরেভ এখন কার্লোস আলকারাজের মুখোমুখি, যিনি এটিপি 1000 ইভেন্টে দ্বিতীয় ফাইনালের পথে দাঁড়াবেন। জার্মান 2021 সালে একটি শিরোপা চালায়। স্পেনিয়ার্ড 2023 সালে ভেন্যুতে রানার-আপ হিসাবে সমাপ্ত হয়েছিল।
আলকারাজ একটি লড়াইয়ে আন্দ্রে রুবেলভকে বশ করার জন্য তিনটি কঠোর লড়াইয়ের সেট নিয়েছিল। উভয় খেলোয়াড়ই 27 বিজয়ী এবং 11 টি এসকে আঘাত করেছিলেন। চূড়ান্ত স্কোরলাইনটি দুই ঘন্টা, 17 মিনিটের স্লাগফেষ্টের পরে আলকারাজের পক্ষে 6-4, 4-6, 7-5 পড়েছিল।
দ্বিতীয়টি জয়ের জন্য প্রথম সেটটি হেরে রুবেলভ তার পথটি নখর দিয়েছিল। ম্যাচে থাকার সিদ্ধান্তে তিনি স্পেনিয়ার্ডের পরিবেশনটি 3-5-এ ভেঙেছিলেন। 5-6, 40-30 এ এবং টাই-ব্রেকার থেকে এক পয়েন্ট দূরে রুবেলভ শেষ তিনটি পয়েন্ট ফেলেছিলেন এবং ম্যাচটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে ডাবল ফল্ট সহ হস্তান্তর করেছিলেন।
আলকারাজ এখন রুবেলভের বিপক্ষে ৪-১ গোলে এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় নম্বর বীজটি একটি ট্যুর-শীর্ষস্থানীয় 52 জিতেও রয়েছে এবং এটিপি 1000 এর দশকে 15 ম্যাচের জয়ের ধারাবাহিকতায় রয়েছে।
ম্যাচের বিশদ
- টুর্নামেন্ট: সিনসিনাটি খুলুন 2025
- রাউন্ড: সেমিফাইনাল
- তারিখ: আগস্ট 16
- ভেন্যু: লিন্ডার ফ্যামিলি টেনিস সেন্টার, সিনসিনাটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
- পৃষ্ঠ: হার্ড কোর্ট
পূর্বরূপ
রুবেলভের বিরুদ্ধে তার সর্বশেষ জয়ের সাথে, আলকারাজ তার দ্বাদশ এটিপি 1000 সেমিফাইনালে উঠেছে, কার্লোস মোয়ার সাথে অঙ্কন স্তরে। রাফায়েল নাদাল, 76 76 টি মাস্টার্স সেমিফাইনাল নিয়ে স্পেনীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এই তালিকার নেতৃত্ব দিয়েছেন, মোয়ার পাশাপাশি আলকারাজের সাথে একটি যৌথ তৃতীয়।
আলকারাজ এবং জাভেরেভ এমনকি শর্তে তাদের সেমিফাইনাল সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যায়। ২৮ বছর বয়সী জাভেরেভ আলকারাজের চেয়ে 6-৫-মাথা থেকে মাথা থেকে লিড সহ একটি ওয়েফার-পাতলা সুবিধা অর্জন করেছেন।
গত মৌসুমে তুরিনের এটিপি ফাইনালে তাদের সভা জিতেছে আলকারাজের বিপক্ষে কঠোর আদালতে জার্মান 5-2। মাস্টার্স স্তরের ইভেন্টগুলিতে আলকারাজের 3-0 ব্যবধানের লিডের কুশন রয়েছে। জার্মানদের সাথে উত্তর আমেরিকার হার্ড কোর্টের ব্যবধান সংকীর্ণ করতে তাদের আগের দুটি সভায় তিনি জাভেরেভকেও পরাজিত করেছিলেন।
ফর্ম
- কার্লোস আলকারাজ: Wwwwl
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ: Wwwwl
মাথা থেকে মাথা রেকর্ড
- ম্যাচ: 11
- কার্লোস আলকারাজ: 5
- আলেকজান্ডার জাভেরেভ: 6
পরিসংখ্যান
কার্লোস আলকারাজ
- 2025 মরসুমে আলকারাজের 52-6 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- সিনসিনাটিতে আলকারাজের 10-4 জয়ের রেকর্ড রয়েছে
- আলকারাজ হার্ড কোর্টে খেলা 75% ম্যাচ জিতেছে
আলেকজান্ডার জাভেরেভ
- 2025 মরসুমে জাভেরেভের 43-15 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- সিনসিনাটিতে জাভেরেভের 16-8 উইন-লস রেকর্ড রয়েছে
- জাভেরেভ হার্ড কোর্টে খেলা 69% ম্যাচ জিতেছে
কার্লোস আলকারাজ বনাম আলেকজান্ডার জাভেরেভ: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- মানিলাইন: আলকারাজ -175, বিস্টস +165।
- ছড়িয়ে পড়া: আলকারাজ -2.5 (-109), জাভেরেভ +2.5 (-105)।
- মোট গেমস: 22.5 (-125) এরও বেশি, 24.5 (-135) এর অধীনে।
- 1 ম সেট বিজয়ী: আলকারাজ -165, বিস্টস +135।
- 1 ম সেট মোট গেমস: 9.5 (-205) এরও বেশি, 10.5 (-220) এর নিচে
ম্যাচের পূর্বাভাস
চলমান মৌসুমে সাতটি ফাইনাল থেকে আলকারাজ একটি ট্যুর শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি শিরোনামে রয়েছেন। যখন তিনি শেষ চারটিতে জাভেরেভের সাথে পাথ অতিক্রম করেন, তখন স্প্যানিয়ার্ডের মরসুমের ষষ্ঠ ট্যুর-স্তরের শিরোপা জয়ের সুযোগ থাকবে।
ভেন্যুতে তার আগের 18 টি ম্যাচের মধ্যে 16 টি জিতেছে, জাভেরেভ সিনসিনাটিতে নিজের নিজের ধরে রাখতে পারেন। তিনি মাস্টার্স ইভেন্টে যতগুলি উপস্থিতিতে তাঁর চতুর্থ সেমিফাইনালে উঠেছেন।
হার্ড কোর্টে জাভেরেভের স্বাচ্ছন্দ্যের স্তরটি যদি তার স্প্যানিশ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আরও একটি জয়ের অনুবাদ করে তবে তা এখনও দেখা যায়। বা যদি আলকারাজের উড়ন্ত এবং উচ্চতর কোর্টের কভারেজের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তাকে প্রান্তটি দেয়। আলকারাজ এখনও পর্যন্ত ইভেন্টে তার ধীর শুরুগুলি সরিয়ে নিয়ে শীর্ষে এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।
জাভেরেভের অ্যাকিলিস হিলটি হ’ল তিনি প্রায়শই চাপের মধ্যে ভাঁজ করেন, যেমন টরন্টোর ক্যারেন খাচানভের কাছে তার সেমিফাইনাল হেরে দেখা যায়, যেখানে তিনি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী টাই-ব্রেক হারিয়েছিলেন।
ফলাফল: কার্লোস আলকারাজ তিনটি সেটে জিততে হবে।
কোথায় এবং কীভাবে লাইভ টেলিকাস্ট এবং কার্লোস আলকারাজ বনাম আলেকজান্ডার জাভেরেভের লাইভ স্ট্রিমিং, সিনসিনাটি ওপেন 2025 এ সেমিফাইনাল ম্যাচটি দেখতে পাবেন?
ভারতীয় দর্শকরা সনি টেন নেটওয়ার্ক এবং এর স্ট্রিমিং পরিষেবা সোনিলিভে কার্লোস আলকারাজ এবং আলেকজান্ডার জাভেরেভের মধ্যে 2025 সিনসিনাটি ওপেন সেমিফাইনালটি দেখতে পারেন। স্কাই ইউকে যুক্তরাজ্যের মধ্যে কভারেজটি পরিচালনা করবে, যখন টেনিস চ্যানেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব নেবে।
কোথায় এবং কখন কার্লোস আলকারাজ বনাম আলেকজান্ডার জাভেরেভ সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে?
আলকারাজ বনাম জাভেরেভ ম্যাচটি 16 ই আগস্ট (শনিবার) পিএন্ডজি সেন্টার কোর্টে খেলা হবে। ম্যাচটি স্থানীয় সময় সন্ধ্যা: 00 টা ৪০ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে (রবিবার সকাল সাড়ে তিনটায় ভারতীয় সময়ে)।
কার্লোস আলকারাজ এবং আলেকজান্ডার জাভেরেভের মধ্যে মাথা থেকে মাথা রেকর্ড (এইচ 2 এইচ) কী?
এই জুটি আগে ট্যুরে মোট 11 বার সংঘর্ষ করেছে। জার্মান তার স্পেনিয়ার্ড প্রতিপক্ষের বিপক্ষে হেড-টু-হেড রেকর্ডকে 6-৫ ব্যবধানে এগিয়ে নিয়েছে।
কার্লোস আলকারাজ এবং আলেকজান্ডার জাভেরেভের মধ্যে শেষ বৈঠকে কী ঘটেছিল?
জাভেরেভ এবং আলকারাজ সর্বশেষ ২০২৪ সালে এটিপি ফাইনালের রাউন্ড রবিন মঞ্চে মিলিত হয়েছিল, প্রাক্তন সভাটি সোজা সেটে (-6–6 (৫), -4-৪) জয়ের সাথে। আসলে, জাভেরেভ আলকারাজের বিপক্ষে তার শেষ তিনটি ম্যাচও জিতেছে – ২০২৪ সালে যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে চারটি।
আজকের সেমিফাইনাল সংঘর্ষে জয়ের প্রিয় কে?
জাভেরেভের আরও ভাল এইচ 2 এইচ রেকর্ড থাকতে পারে তবে আলকারাজের বিপক্ষে বাজি মারাত্মক প্রমাণিত হতে পারে। তরুণ স্প্যানিয়ার্ড প্রায়শই বড় মুহুর্তগুলিতে এই অনুষ্ঠানে উঠে আসে।
