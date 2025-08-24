You are Here
কার্ল প্রকাশের জন্য ট্রেসির নতুন পরিকল্পনা করোনেশন স্ট্রিটে এবিআই ধ্বংস করবে সাবান
News

কার্ল প্রকাশের জন্য ট্রেসির নতুন পরিকল্পনা করোনেশন স্ট্রিটে এবিআই ধ্বংস করবে সাবান

এই ভিডিওটি দেখতে দয়া করে জাভাস্ক্রিপ্ট সক্ষম করুন এবং কোনও ওয়েব ব্রাউজারে আপগ্রেড করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
এইচটিএমএল 5 ভিডিও সমর্থন করে

ট্রেসি বার্লো (কেট ফোর্ড) করোনেশন স্ট্রিটে তার পুরানো পরিকল্পনার পথে ফিরে এসেছেন এবং তার সর্বশেষ পরিকল্পনায় আবী ওয়েবস্টার (স্যালি কারম্যান) ওয়ার্ল্ড আলাদা আলাদা ছিঁড়ে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

কার্ল দু’জন মহিলার মধ্যে ধরা পড়ার সাথে সাথে ট্রেসি তার মুহূর্তটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দখল করে এবং সে যা চায় তা পেতে নোংরা খেলতে ভয় পায় না।

আবির পরামর্শ দেওয়ার পরে কার্ল যখন রিলিং ছেড়ে যায় তখন এই সমস্ত কিক হয়ে যায় যখন এই জুটিটি ওয়েদারফিল্ডকে ভালোর জন্য পিছনে ফেলে রাখা উচিত এবং জার্মানিতে একসাথে একটি নতুন নতুন জীবন শুরু করা উচিত। আবির জন্য, স্বপ্নটি একটি পরিষ্কার স্লেট এবং তার কাছে যে অপরাধবোধ খেতে চলেছে তা থেকে বাঁচতে সুযোগ।

তার অনুভূতি সত্ত্বেও, তিনি ক্যাফেতে ট্রেসিতে বিশ্বাস করেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি কখনই কার্লের পক্ষে পড়তে চাননি এবং তিনি যে শেষ জিনিসটি চান তা হ’ল কেভিনকে আঘাত করা।

ট্রেসি কেরির ক্যাফেটির একটি টেবিল জুড়ে সন্দেহজনকভাবে আবির দিকে তাকিয়ে আছেন
ট্রেসি কি আবী এবং কার্লের সম্পর্কের সত্য প্রকাশ করবে? (ছবি: আইটিভি)
অ্যাবি ট্রেসিতে কেরিতে ক্যাফেতে একটি টেবিল জুড়ে স্কাউলিং করছে
আবি কি ট্রেসিকে তার গোপন রাখতে রাজি করতে পারেন? বা ট্রেসি তার সুবিধার জন্য এটি ব্যবহার করবে? (ছবি: আইটিভি)

তবে আবি গুরুতরভাবে ট্রেসিকে অবমূল্যায়ন করেছেন। সহানুভূতি প্রদানের পরিবর্তে বা গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখার পরিবর্তে ট্রেসি পরিস্থিতি তার সুবিধার্থে হেরফের করার সুযোগ দেখেন। এবি এবং কার্ল দুজনেই এখন দৃ firm ়ভাবে তার থাম্বের নিচে, তিনি তার পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করতে শুরু করেছেন।

আবী ​​ম্যালোরকার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়, তিনি কার্লকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যে কেভিনের বিছানায় শেষ হওয়ার কোনও ইচ্ছা তার নেই।

ট্রেসি আবিকে জানিয়ে পাত্রটি আলোড়িত করে যে তিনি এবং কার্ল হোটেলে একটি চুম্বন ভাগ করেছেন। আবী ​​প্রকাশের দ্বারা কাঁপানো হয়েছে, তবে ট্রেসি এখনও করা হয়নি। পরে রোভার্সে, তিনি কার্ল স্ফটিকের প্রতি তার উদ্দেশ্যগুলি পরিষ্কার করে, সাহসের সাথে তাকে বলেছিলেন যে তিনি বিষয়গুলি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং তাঁর সাথে ঘুমাতে চান।

এবং এটি সেই মুহুর্তে ট্রেসির ফাঁদ ছড়িয়ে পড়ে। তার ফোনটি রেকর্ড করার জন্য সজ্জিত, তিনি কার্লের হোটেল রুমে রওনা হলেন, দরজায় কড়া নাড়লেন এবং একসাথে বিছানায় একটি বিকেলে তাকে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কার্ল কি একমত হবে?

শার্টলেস কার্ল কেরিতে ট্রেসির জন্য হোটেলের ঘরের দরজা খুলেছে
কার্ল এই দুই মহিলার মধ্যে নিজেকে সমস্যায় ফেলেছে (ছবি: আইটিভি)

দাগ বেশি হতে পারে না। যদি ট্রেসি যা চায় তা পায়, আবির সাবধানতার সাথে লুকানো গোপনীয়তাটি ক্র্যাশ হয়ে আসবে, কেভিনকে হৃদয়গ্রাহী হয়ে যাবে এবং কার্লের দ্বৈত জীবন প্রকাশ করা যেতে পারে।

তবে আসল প্রশ্নটি হ’ল কার্ল প্রলোভনে প্রবেশ করবে বা ট্রেসির অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার শক্তি খুঁজে পাবে কিনা।

যেভাবেই হোক, একটি জিনিস অবশ্যই নিশ্চিত: ট্রেসি বারলোর জীবনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি কীভাবে এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে নিজেকে নেভিগেট করবেন?

তীর আরও: তিনটি করোনেশন স্ট্রিট স্পোলার ভিডিও বড় জরুরি অবস্থার মধ্যে সন্ত্রাস প্রকাশ করে

তীর আরও: করোনেশন স্ট্রিট কিংবদন্তি ভয়াবহ পতনের পরে হাসপাতালে ছুটে এসেছিল

তীর আরও: সমস্ত 25 টি করোনেশন স্ট্রিট ছবি একটি ফ্যান প্রিয় রিটার্ন হিসাবে

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।