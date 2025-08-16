You are Here
কালশি মেরিল্যান্ডে বিরতি পান, নেভাডা আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটির জন্য জোর দিয়েছিলেন
News

কালশি মেরিল্যান্ডে বিরতি পান, নেভাডা আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটির জন্য জোর দিয়েছিলেন

কালশি এই সপ্তাহে মেরিল্যান্ড এবং নেভাদায় চলমান আইনী ঝাঁকুনির জন্য আপডেট পেয়েছিলেন, পূর্বাভাস বাজারের প্ল্যাটফর্মটি এখনও উভয় এখতিয়ারে চালু রয়েছে।

ওল্ড লাইনের রাজ্যে, কালশির নিজস্ব আপিলের আদালতের আপিল বিধি বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য কর্মকর্তাদের সাথে পদক্ষেপে বিলম্বের জন্য একটি চুক্তির পরে কালশি একটি নতুন আদেশের অনুরোধ বাদ দিয়েছেন।

এটি এই মাসের শুরুর দিকে যে রায় দেওয়া হয়েছিল তার পক্ষে এটি একটি চ্যালেঞ্জ যা প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞার ত্রাণকে অস্বীকার করেছে কালশীর বিরুদ্ধে জুয়ার আইন প্রয়োগের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।

মার্কিন জেলা জজ অ্যাডাম বি অ্যাবেলসন অস্বীকার করা হয়েছে কালশির অবস্থান, ফেডারেল এখতিয়ার এবং তদারকির অধীনে দেশব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণী বাজার সরবরাহ করার লক্ষ্যে তাদের লক্ষ্যগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়।

13 আগস্ট একটি ফাইলিং মেরিল্যান্ড জেলা আদালত নোট করে যে কালশি মেরিল্যান্ড লটারি এবং গেমিং থেকে লিখিত নিশ্চয়তা পেয়েছিলেন, তারা নিশ্চিত করে যে তারা আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের মুলতুবি থাকা কালশীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় জুয়ার আইন প্রয়োগ করবে না।

এর প্রভাব হ’ল সংস্থাটি সম্ভবত কমপক্ষে আগস্ট পর্যন্ত মেরিল্যান্ডে ব্যবসায় থাকবে।

ক্যালশিতে পটভূমি

কালশি একটি সিএফটিসি-নিয়ন্ত্রিত প্ল্যাটফর্ম যা ইভেন্ট বা ফলাফল-ভিত্তিক ‘চুক্তি’ সরবরাহ করে, সাধারণত খেলাধুলা এবং রাজনৈতিক ফলাফলগুলিতে। সংস্থাটি যুক্তি দিয়েছিল যে কমোডিটি এক্সচেঞ্জ অ্যাক্ট (সিইএ) সিএফটিসিকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করে রাষ্ট্রীয় জুয়া আইনকে প্রাক-শূন্য করে দেয়।

তবে, মেরিল্যান্ড, অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের মতো, একটি যুদ্ধবিরতি আদেশ জারি করেছে, দাবি করেছে যে কালশির ক্রীড়া ইভেন্টের চুক্তিগুলি রাষ্ট্রীয় আইনের অধীনে অবৈধ জুয়া গঠন করেছে।

প্ল্যাটফর্মটি মেরিল্যান্ডে যে ফলাফলটি চেয়েছিল তা পায়নি, তবে এটি হয়েছিল নেভাডা এবং নিউ জার্সি, যেখানে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাগুলি পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল।

তবে নেভাদায় আরও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সংস্থাটি এখন প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত একটি আনুষ্ঠানিক আবিষ্কার প্রক্রিয়া সহ তার অবস্থান সম্পর্কে আরও বিশদ জিজ্ঞাসা করেছে।

কালশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যে আবিষ্কারের প্রয়োজন হয় না কারণ ঘটনাটি সত্যের চেয়ে ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় আইনের ব্যাখ্যার চারপাশে ঘোরে।

নেভাডা কালশীর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক আবিষ্কারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জোর দিয়েছিলেন

পিছনে ঠেলাঠেলি করে নেভাডা আসামীরা জোর দিয়েছিল যে কালশির পরিষেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য প্রকাশের জন্য আদালতকে জোর দিয়েছিল যাতে নেভাদার গেমিং আইনগুলি পূর্বে রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আরও দাবি করা হয়েছিল যে এমন কোনও “জরুরি” নেই যা আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটির প্রয়োজনীয়তাকে ওভাররাইড করে, কালশির দাবি যে আবিষ্কারটি “গুরুতর ক্ষতি “টিকে ন্যায়বিচারিত করে তুলবে।

আসামীরা বলেছিলেন, “কালশি সত্যের সংস্করণকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আসামীদের কোনও আবিষ্কার গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে সত্যই অসাধারণ স্বস্তির সন্ধান করছেন,” আসামীরা বলেছিলেন।

“এই ত্রাণকে ন্যায়সঙ্গত করার কাছাকাছি আসে নি।

“মূলত, কালশি আসামীদের বা এই আদালতকে এ সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করার সুযোগ না করেই এই মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে উপসংহারে ছুটে যেতে চান, সমস্ত দাবি করার সময় যে আবিষ্কারের ব্যয় এতটাই বোঝা এবং ক্ষতিকারক হবে যে এটির জন্য কয়েক দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে।”

নেভাডা আসামীরা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করতে প্রস্তুত যে কালশি সমস্ত যোগাযোগের সাথে প্রকাশ করুন পণ্য ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) এবং ফেডারেল সরকার প্ল্যাটফর্মের উপাধি এবং স্থিতি সম্পর্কিত পাশাপাশি কালশির ইভেন্ট চুক্তি সম্পর্কিত আরও বিশদ।

মেরিল্যান্ড এবং নেভাডায়, কালশীর মামলাগুলি সেই রাজ্যে শেষ হওয়ার আগে সামনে উল্লেখযোগ্য আইনী বাধা রয়েছে।

চিত্র ক্রেডিট: কালশি

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts