কালিনিংগ্রাদসেভ রো হরিণের শুরুর সূচনা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন

কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের বাসিন্দারা রো হরিণের শুরুর সূচনার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। এই প্রজাতির পুরুষরা মানুষের জন্য আক্রমণাত্মক এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।
এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রকের প্রাণী জগতের সুরক্ষা ও ব্যবহার বিভাগের প্রেস সার্ভিস অনুসারে, রুটাল সময়কালে আরওই হরিণ তাদের স্বাভাবিক সাবধানতা হারাবে এবং জনগণের ভয় পাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং যদি কোনও ব্যক্তি তাদের স্ট্রোক বা ছবি তোলার চেষ্টা করে তবে আগ্রাসন দেখাতে পারে।
এই অঞ্চলের বাসিন্দা এবং অতিথিদের প্রাণীর কাছাকাছি না আসতে বলা হয়েছিল।
এর আগে, কালিনিনগ্রাডের এমকে জানিয়েছিল যে বসন্তের প্রথম দিকে এবং বিয়ের মরসুমের কারণে রাশিয়ায় সাপগুলি আরও প্রায়ই আক্রমণ করতে শুরু করে। উষ্ণায়নের কারণে প্রাণী আগ্রাসন বাড়তে পারে এবং গুরুতর হিমের অভাব জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়।