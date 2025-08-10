You are Here
কালিনিনগ্রাদ বিমানবন্দরে 22 টি ফ্লাইট আটক করা হয়েছিল, আরও তিনটি বাতিল করা হয়েছে
কালিনিনগ্রাদ বিমানবন্দরে 22 টি ফ্লাইট আটক করা হয়েছিল, আরও তিনটি বাতিল করা হয়েছে

বিভাগ উল্লেখ করেছে যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

প্রসিকিউটর অফিসের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভাষ্যটিতে এটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে লাইনাররা কাজান, সেন্ট পিটার্সবার্গ, ইয়েকাটারিনবার্গ, ইউএফএ এবং মস্কো থেকে বিদায় নিয়েছিল।

এছাড়াও, উত্তর রাজধানী, কাজান, মস্কো, আরখ্যাঙ্গেলস্ক এবং ইউএফএ থেকে ফ্লাইটগুলি দেরিতে পৌঁছে যাবে।

এটি লক্ষ করা যায় যে এয়ার হারবার যথারীতি কাজ করে।

এর আগে সেখানে প্রবর্তিত বিধিনিষেধের কারণে সোচি বিমানবন্দরে ফ্লাইটের বিলম্বের বিষয়ে এটি রিপোর্ট করা হয়েছিল। বিমান শ্যাঙ্কগুলি 50 মিনিটের জন্য গ্রহণ করেনি এবং প্লেনগুলি প্রেরণ করেনি।

