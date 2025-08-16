You are Here
কালুগায়, ফল এবং বেরি ফসল রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল

কালুগা অঞ্চলে ফল এবং বেরি উত্পাদনের একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। কৃষি মন্ত্রকের মতে, গত পাঁচ বছরে, বাগান এবং বেরির অধীনে অঞ্চলগুলি ১৪০০ হেক্টর ছাড়িয়ে গেছে এবং ফসলটি ১.৫ বার বেড়েছে।

2024 সালে, বহু বছরের স্ট্যান্ডগুলি 4900 হেক্টরও বেশি দখল করে এবং ফসলের পরিমাণ ছিল 21.7 হাজার টন। 2025 সালে, 5 হাজারেরও বেশি টন ফল এবং বেরি প্রত্যাশিত, যা এক বছরের আগের তুলনায়% 76% বেশি।

এটি পরিকল্পনা করা হয়েছে যে 2030 সালের মধ্যে উত্পাদন ছয়বার বৃদ্ধি পাবে এবং কমপক্ষে 18.4 হাজার টন ফসল হবে।

কালুগায় এমকে যেমন আগে বলেছিলেন, প্রজেমিসেল জেলায় “দ্বিতীয় রুটি” সরানো হয়েছে।

