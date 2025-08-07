কালেব উইলিয়ামস ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে ভাল্লুক জিএম কথা বলে

এই সপ্তাহের শুরুতে, একটি ভিডিও দেখাচ্ছে কালেব উইলিয়ামস একটি পৃথক ড্রিল চলাকালীন কিছু ছোঁড়া অনুপস্থিতিতে আবেগগতভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় বর্ষের কোয়ার্টারব্যাকের বিকাশের বিষয়ে শিকাগো বিয়ার্সের কিছু ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল।
বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের জন্য, ইএসপিএন এর কোর্টনি ক্রোনিন বিয়ার্সের জেনারেল ম্যানেজার রায়ান পোলসের সাথে সেই ক্লিপটি সম্পর্কে কথা বলেছেন।
“আমি আসলে এটি বেশ দুর্দান্ত বলে মনে করি,” পোলস উইলিয়ামস সম্পর্কে ভিডিও স্পার্কিং হট লেগেছে সে সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমি জানতাম একটি খারাপ অনুশীলন ছিল। আমি টুইটারে ক্লিপগুলি দেখেছি। আমি জানতাম না এটি কালেবের লড়াইয়ের জাতীয় সংকট ছিল।”
বিয়ার্স বেন জনসনে এই গত শীতে তাদের নতুন প্রধান কোচ হিসাবে একটি বিজ্ঞাপনী আক্রমণাত্মক গুরু নিয়োগ করেছিলেন এই আশা নিয়ে যে তিনি উইলিয়ামসকে উচ্চতর চেয়ে বেশি লোয়ে ভরাট করা একটি ছদ্মবেশী মৌসুম থেকে ফিরে যেতে সহায়তা করবেন এবং এতে আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী শেন ওয়াল্ড্রন এবং প্রধান কোচ ম্যাট ইবারফ্লাসের প্রধান অভিযান চালানো অন্তর্ভুক্ত ছিল।
অনুযায়ী প্রো ফুটবল রেফারেন্স, উইলিয়ামস শেষ মৌসুমে শেষ হয়েছে এনএফএল -তে 46.7 অ্যাডজাস্টেড কিউবিআর এবং 62.5 শতাংশ সমাপ্তির শতাংশের সাথে যোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে 31 তম স্থানে রয়েছে। অতিরিক্তভাবে, 2024 খসড়াটির প্রথম বাছাই একটি লীগ-উচ্চ 68 নিয়েছিল বস্তা
এটি সর্বদা নির্বোধ ছিল যে কোনও অনুরাগী এই গ্রীষ্মে টম ব্র্যাডি বা প্যাট্রিক মাহোমসের মতো দেখতে পাবেন যে কোনও অনুরাগী দ্বিতীয় সোজা অফসেসনের জন্য একটি নতুন অপরাধ শিখতে গিয়ে। সরাসরি এটি না বলে, পোলস বহিরাগতদের মনে করিয়ে দেয় কিউবি 1 হিসাবে এবং আক্রমণাত্মক নেতা হিসাবে উইলিয়ামসের পরিপক্কতা অগ্রগতিতে কাজ হিসাবে রয়ে গেছে।
“আমি মনে করি একজন মানুষ হিসাবে, আমি এটি দ্রুত দ্রুত ঘটুক এবং আমি এটি সত্যিই পরিষ্কার দেখতে পছন্দ করব এবং (উইলিয়ামস) এখনই পঞ্চম বর্ষের পশুচিকিত্সার মতো দেখতে চাই,” পোলস তার মন্তব্যে যোগ করেছেন। “তবে আমি মনে করি, কেবল এতক্ষণে যথেষ্ট, বাস্তবতা কী, যদিও এটি সময় নিতে চলেছে It’s এটি নতুন। … আপনি এই সময়টি দেখতে চান, যতটা সম্ভব কঠিন হতে চান And এবং তারপরে আপনি যখন গেমের সময় পাবেন, যখন লাইটগুলি আসে তখন আপনি এটি ধীর করে দিতে চান” “
এই রবিবার মিয়ামি ডলফিনের বিপক্ষে একটি হোম গেমের সাথে বিয়ার্স প্রিসনটি খোলার সময় জনসন উইলিয়ামস এবং অন্যান্য মূল আক্রমণাত্মক স্টার্টার্স খেলবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। জনসন যতটা সপ্তাহের জন্য উইলিয়ামসকে যতটা সম্ভব স্বাস্থ্যকর রাখতে চান, 23 বছর বয়সী এই সম্ভাব্যভাবে কমপক্ষে একজন বিরোধী প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে কিছু প্রতিনিধি অর্জনে উপকৃত হতে পারে।