হংকং সোমবার গভীর রাতে মঙ্গলবার ভোরে (4 এবং 5 আগস্ট) ভারী বৃষ্টিতে আঘাত পেয়েছিল। অবজারভেটরিটি সোমবার গভীর রাতে 11:45 এ একটি কালো বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছিল এবং অনেক জেলা দেশে পরিণত হয়েছিল। সোমবার ১১:০০ থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত ফায়ার বিভাগ এবং পুলিশের রেকর্ড অনুসারে, বেশ কয়েকটি নাগরিক এই মামলাটি প্লাবিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন এবং কিছু যানবাহন আগুনে আটকা পড়েছিল। রিপোর্ট পাওয়ার পরে পুলিশ দমকলকর্মীরা উদ্ধার করতে ছুটে যায়। এর মধ্যে, তেসুং কোয়ান ও এবার অন্যতম সবচেয়ে হিট অঞ্চল এবং বাওকাং রোড (বাওলিন উত্তর রোডের দিকে) বন্যার কারণে পুরো লাইনে বন্ধ রয়েছে। অনলাইন ক্লিপটিতে যেমন দেখা গেছে, হলুদ কাদা জল বাওলিন জিংক্সিয়ানে poured েলে দেওয়া হয়েছে
কালো বৃষ্টি ｜ হংকং, তেসুং কোয়ান ও পোকাং রোড, লুনজেগুও, নিকাশী পরিষেবা বিভাগ “ড্রাগন ওয়াটার সাকশন” এর অনেক ক্ষেত্রে জল নিমজ্জন জরুরিভাবে প্রেরণ করা হয়েছে
