You are Here
কাল্পনিক বিজয়: গেরিন ফেরার পথে উদযাপন করেছে, তবে চতুর্থ ছিল | সাইক্লিং
News

কাল্পনিক বিজয়: গেরিন ফেরার পথে উদযাপন করেছে, তবে চতুর্থ ছিল | সাইক্লিং

সতীর্থের উপর আক্রমণ, ত্বরণ, গোলে উদযাপন এবং… চতুর্থ স্থান। এই শনিবারে বিশ্লেষণ ত্রুটি সহ – এই দৌড়ের পেনাল্টিমেট সহ আলেকিস গুরিন পর্তুগালে ফিরে আসার সময় এটিই ছিলেন।

তিনি হলুদ নাইটগাউন আর্টেম নিচের দলের সহকর্মী, এই জেনে গেরিনকে দিনের শেষ আরোহণের উপর আক্রমণ করার জন্য দেখতে পাওয়া কোনও সম্ভাব্য দৃশ্য ছিল না। এই কারণে, ফরাসিদের আক্রমণটি অনুমানযোগ্য ছিল না, যদি না অ্যানিকোলার দলটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে নাইচ এবং গেরিনের সুবিধা না দিয়ে কার্টা ব্রাঙ্কাকে তার সাইক্লিস্টদের একে অপরের সাথে লড়াই করার জন্য দেয়।

কেবল লক্ষ্যেই এটি পরিষ্কার ছিল যে এটি ভাল নাও হতে পারে। গল উদযাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে আপনি হয়ত এই পর্যায়ে জিততে চেয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে এনআইসিএইচ সম্ভবত কাউন্টার-টাইমে রবিবার এই প্রতিযোগিতাটি জিতবে।

এবং সাইক্লিস্ট নিজেই মঞ্চের পরে এটি নিশ্চিত করেছেন। “আমি আর্টেমকে বলেছিলাম যে তিনি হলুদ উপার্জন করতে যাচ্ছেন এবং জেনারেলের জন্য সময় অর্জনের জন্য আক্রমণ করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে তিনি মঞ্চটি অর্জন করতে চলেছেন। আমার রেডিও শেষ আরোহণে কাজ করেনি,” ফরাসী ব্যাখ্যা করেছিলেন, যিনি ভেবেছিলেন যে তিনি যারা পরে এসেছেন তাদের জন্য সময় উপার্জন করতে পারবেন এবং একই সাথে মঞ্চে জিততে পারেন।

অংশ হিসাবে, তিনি সফল হয়েছিলেন: তিনি পডিয়ামের লড়াইয়ে পিছনে আসা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ভিত্তি অর্জন করেছিলেন। তদ্ব্যতীত, এটি এনওয়াইচের পার্থক্য হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে, যা এখন 39 সেকেন্ডের মধ্যে রয়েছে, এটি মঞ্চের শুরুর চেয়ে সাতটি কম-এটি রবিবারের কাউন্টার-টাইমে চলে যায়, যদিও এনওয়াইসিএইচ তাত্ত্বিকভাবে ক্রোনোমিটারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আরও শক্তিশালী এবং এমনকি যদি এটি ফ্ল্যাটের 16 কিলোমিটার “প্রায় 40 সেকেন্ডকে” প্রায় 40 সেকেন্ডকে সহজ করে দেওয়া সহজ ছিল না “।

শান্ত পর্যায়

এই শনিবারের জন্য, পথ ধরে খুব অসুবিধা ছাড়াই একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল, তবে দেশের পশ্চিমে মন্টেজান্টোতে পাঁচ কিলোমিটার চূড়ান্ত বৃদ্ধি পেয়ে।

মঞ্চের আগে, গেরিন এই ধারণাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন যে দলটি কেবল এই দৌড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছে এবং মঞ্চে একটি বিজয় অ্যানিকোলার আক্রমণকে উত্সাহিত করতে পারে কিনা তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটিও পরিষ্কার ছিল। “আপনি কি জানেন যে ফ্রান্সে ফিরে আসা থেকে কে 5 ধাপ জিতেছে? তবে আপনি জানেন যে সামগ্রিক শ্রেণিবিন্যাস কে জিতেছে …”, তিনি বলেছিলেন যে শ্রেণিবিন্যাস জিততে একমাত্র ফোকাস।

অ্যানিকোলার প্রথমে মঞ্চ না নেওয়ার পরিকল্পনাটি পূরণ করেছিলেন এবং অ্যাডভেঞ্চারটি অনুসরণ করার জন্য তিনটি পলাতক একটি দল রেখেছিলেন – পাউ মার্টি, নিকোলাস টিভানি এবং টমাস কন্টি।

পার্থক্যটি ছয় মিনিটেরও বেশি বেড়েছে এবং গোলের দূরত্ব সত্ত্বেও, প্লাটুনটি পলাতকগুলির অগ্রযাত্রাকে বাতিল করতে চায়নি এবং/অথবা শক্তি চায়নি, যারা বিজয়ের পক্ষে লড়াই করতে পারে – কন্টি এবং টিভানি একটি দল হিসাবে খেলতে সক্ষম হয়েছিল, দ্বিতীয়টির জন্য প্রথম কাজ করার সাথে।

টিভানি এবং মার্টি লড়াইয়ে একা ছিলেন, এবং গোলের আধা কিলোমিটার… মার্টি যান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে সাইকেলের সাথে আঁকড়ে ছিলেন। টিভানি বিজয়ের জন্য ছিটিয়ে না গিয়ে জিতেছে।

আরও পিছনে, গেরিনের আক্রমণ, তার নেতা নাইচের প্রতি দয়া ছাড়াই। ফরাসী এমনকি পিছনে ফিরে তাকাল এবং, গ্রুপের বাকি অংশগুলির অসুবিধার মুখোমুখি – এনওয়াইসিএইচ অন্তর্ভুক্ত – তিনি আরও ত্বরান্বিত করেছিলেন। এবং লক্ষ্যটিতে উদযাপনের একটি আপাত অঙ্গভঙ্গি করেছে – কল্পিত বিজয়ের জন্য অকেজো উদযাপন।

এই রবিবারের জন্য, কোলের চূড়ান্ত দিনটি 16 কিলোমিটারের পৃথক কাউন্টার-টাইম ডিজাইন করা হয়েছে। রুটটি পুরোপুরি লিসবনে তৈরি করা হবে এবং কোনও বিশেষ অসুবিধাগুলি সরবরাহ করবে না-এটি খাঁটি কাউন্টার-রিয়ার-আর্টিস্টের জন্য একটি সমতল কোর্স, এটি এমন কিছু যা উপকৃত হবে, তাত্ত্বিকভাবে, রাশিয়ান আর্টেম নিচ।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts