কাসমা-ছাড়-93% মিরাজ

১ আগস্টের পর থেকে কানাডার অনেক মন্তব্যকারী কানাডার নির্বাচিত কানাডিয়ান সামগ্রীর উপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে ৩৫% শুল্ক আরোপ করেছে তার প্রভাবকে কমিয়ে দিয়েছেন, কানাডা-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি-মেক্সিকো চুক্তি (সিইউএসএমএ) এবং এর পুনরাবৃত্ত দাবি যে 90% থেকে 93% কানাডিয়ান রফতানি ছাড় রয়েছে।
প্রযুক্তিগতভাবে সত্য হলেও, এই পরিসংখ্যানটি আরও জটিল-এবং কানাডার কৃষি-খাদ্য খাতের জন্য আরও কম আশ্বাস দেয়।
শেরব্রুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের একটি বিশিষ্ট গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানাডিয়ান রফতানির 93% রফতানি শুল্ক-ছাড়।
কাগজে, এই সংখ্যাটি সান্ত্বনা বলে মনে হতে পারে। তবে এটি গল্পের কেবল একটি অংশ বলে – বিশেষত যখন এটি খাবারের ক্ষেত্রে আসে। শুল্ক ছাড়গুলি স্বয়ংক্রিয় নয়। কাসমার অধীনে শুল্কমুক্ত অ্যাক্সেসের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য, কানাডিয়ান এগ্রি-ফুড পণ্যগুলি অবশ্যই উত্স এবং জটিল ডকুমেন্টেশন মানগুলির কঠোর নিয়মগুলি পূরণ করতে হবে। অনেক ছোট এবং মাঝারি আকারের খাদ্য প্রসেসরের জন্য, এই আমলাতান্ত্রিক বাধাগুলি বোঝা এবং ব্যয়বহুল। মিশ্র বা প্রক্রিয়াজাত উপাদানযুক্ত পণ্যগুলি – যেমন স্ন্যাক বার, হিমায়িত খাবার, বা বাদাম বাটারগুলি – ধূসর অঞ্চলে পড়ে যা সীমান্তে অনিশ্চয়তা তৈরি করে।
ফলাফল? তাত্ত্বিকভাবে “ছাড়” হিসাবে বিবেচিত পণ্যগুলি এখনও বিলম্বিত হতে পারে, দণ্ডিত বা অনুশীলনে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে।
শেরব্রুক অধ্যয়ন সহ বেশিরভাগ বিশ্লেষণগুলি এই উপদ্রবের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ, 93% চিত্রটি কেবল বিভ্রান্তিকর নয়-এটি বাস্তব-বিশ্বের বাণিজ্য নেভিগেট করা খাদ্য সংস্থাগুলির জন্য এটি মূলত অপ্রাসঙ্গিক।
সবচেয়ে খারাপ বিষয়, এই অধ্যয়নগুলি প্রায়শই ভূ -রাজনৈতিক গতিশীলতাগুলিকে খাদ্য বাণিজ্যের আকারে উপেক্ষা করে। রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে শুল্ক প্রযুক্তিগত যোগ্যতা সম্পর্কে কম এবং রাজনৈতিক উত্তোলন সম্পর্কে আরও বেশি হয়ে উঠেছে। আজ আসল ঝুঁকি কেবল নিজেরাই শুল্ক নয় – এটি কেবল শুল্কের হুমকি। কানাডার সাথে বাণিজ্যের অনির্দেশ্যতার কারণে অনেক কানাডিয়ান খাদ্য রফতানিকারী ইতিমধ্যে দীর্ঘস্থায়ী আমেরিকান গ্রাহকরা হারিয়েছেন। এমনকি আনুষ্ঠানিক শুল্কের অভাবে, ঝুঁকির উপলব্ধি মার্কিন ক্রেতাদের ঘরোয়া সরবরাহকারীদের দিকে চালিত করার জন্য যথেষ্ট। ট্রাম্প এটিই খেলছে – এবং জিতেছে। কোনও পণ্য ছাড়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে কিনা তা বাজারের আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেলে আর গুরুত্বপূর্ণ নয়।
এবং কোনও ভুল করবেন না: খাদ্য শিল্পের জন্য, যেখানে নেট মার্জিনগুলি প্রায়শই রেজার-পাতলা থাকে-সাধারণত 2% থেকে 10% এর মধ্যে-একটি 35% শুল্ক কেবল অসুবিধে নয়; এটা অস্তিত্বহীন। এটি রাতারাতি মুনাফা মুছে ফেলতে পারে, পুরো পণ্য লাইনগুলি অনর্থক করে তোলে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকে হ্রাস করে।
বিশ্বে বর্তমানে কোনও অর্থবহ উপায়ে বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত কোনও দেশ নেই। আপনি যদি ওয়াশিংটনকে উস্কে দেন, শুল্ক – বা তাদের হুমকি – অনুসরণ করবে। ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে কোনও দেশই চীন এবং কানাডার চেয়ে বেশি প্রতিশোধমূলক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। উভয়ই জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিপরীতে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়ে সাড়া দিয়েছে – এগুলি সবই সফলভাবে আরও স্থিতিশীল বাণিজ্য শর্তাদি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং এখন কানাডার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম শুল্কের এক্সপোজারের মুখোমুখি হয়েছে।
মার্চ মাসে মার্ক কার্নি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কানাডা মুখোমুখি হয়েছে আরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুল্ক, কম নয়। তার কৌশল – যদি এটি বলা যেতে পারে – তবে মনে হয় মার্কিন অর্থনীতির নিজস্ব শুল্কের ওজনের অধীনে বিচ্যুত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। তবে এটি একটি বিপজ্জনক জুয়া। আমেরিকান অর্থনীতি, তার সাম্প্রতিক সমস্ত কাজের বাজারের অস্থিরতার জন্য, উল্লেখযোগ্যভাবে স্থিতিস্থাপক রয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে বাজি রাখা কখনই বিজয়ী কৌশল ছিল না – কেবল ওয়ারেন বাফেটকে জিজ্ঞাসা করুন।
কিছু কানাডিয়ান বিশ্বাস করতে পারে যে মার্কিন বাজারে হ্রাস অ্যাক্সেসের ফলে এখানে ঘরে বসে খাদ্য উদ্বৃত্ত হবে, দামকে কমিয়ে দেবে। এটি খাদ্য অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে তার একটি মৌলিক ভুল বোঝাবুঝি।
কানাডিয়ান খাদ্য রফতানিকারীরা স্কেলের উপর নির্ভর করে। রফতানি বাজারগুলি সংস্থাগুলিকে স্থির ব্যয় ছড়িয়ে দিতে এবং দেশীয় দামকে সাশ্রয়ী রাখতে দেয়। যদি মার্কিন ক্রেতাদের কাছ থেকে চাহিদা শুকিয়ে যায়, কানাডিয়ান প্রসেসরদের গৃহীতভাবে প্রবাহিত থাকার জন্য দাম বাড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।
ফলাফল? কানাডিয়ান গ্রাহকদের জন্য উচ্চতর দামের দাম।
সংক্ষেপে, 93% শুল্ক ছাড়ের পরিসংখ্যান রাজনৈতিক কভার বা একাডেমিক আশ্বাস সরবরাহ করতে পারে তবে এটি একটি মরীচিকা। আমাদের মধ্যে যারা খাদ্য সংস্থাগুলির সাথে কাজ করে, সরবরাহের চেইনগুলি অধ্যয়ন করে এবং রফতানি-চালিত মূল্য নির্ধারণের মডেলগুলি বোঝে, বার্তাটি স্পষ্ট: কানাডার খাদ্য অর্থনীতি অনেক বেশি উন্মুক্ত-এবং দুর্বল-অনেকে উপলব্ধি করে।
-ডাঃ সিলভাইন চার্লিবোইস ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রি-ফুড অ্যানালিটিক্স ল্যাবের পরিচালক, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য অধ্যাপক পডকাস্ট এবং ভিজিটিং স্কলার-এর সহ-হোস্ট।
