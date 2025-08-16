কিংবদন্তির প্রস্থান গল্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত প্রতিবেশী স্পোলাররা | সাবান

পল রবিনসন (স্টেফান ডেনিস) ল্যাসিটার্স হোটেল থেকে মার্চিং অর্ডার পাওয়ার সাথে সাথে প্রতিবেশীরা পরের সপ্তাহে একটি বিশাল রিটার্ন বাড়িয়ে দিচ্ছেন।
অ্যানালাইজ হার্টম্যান (কিম্বারলে ডেভিস) এর বিরুদ্ধে ক্রিস্টা তনাকা (মাজেলা ডেভিস) কে পিট করার পরে এবং শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে যে তিনি পুরো সময়ের পরিচালনার অবস্থানের জন্য পরবর্তীকালে সারিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, তিনি বেশ কিছু সময়ের জন্য আগুনের সাথে খেলছেন।
বোন লুসি (মেলিসা বেল) এর আগমন যখন আবিষ্কার করেছে যে তিনি হোটেল কোম্পানির অ্যাকাউন্টের বাইরে $ 300,000 আত্মসাৎ করেছেন যখন তিনি তার আর্থিক দুর্দশাগুলির বাইরে জামিনে অংশীদার টেরেস উইলিসকে (রেবিকা এলমালোগ্লৌ) কে আত্মসাৎ করেছেন।
কিছু কঠোর কথার পরে, পলকে কোনও অনিশ্চিত শর্তে বলা হয় যে তাকে অবশ্যই ব্যবসা থেকে তার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এটি কি কোনও যুগের শেষ?
হোলি হোল্যান্ড (লুসিডা আর্মস্ট্রং-হল) অ্যান্ড্রু রডওয়েলকে (লয়েড উইল) তার বিছানায় প্রলুব্ধ করে এবং তার স্ত্রী ওয়েন্ডি (ক্যান্ডিস লেস্ক) বিপজ্জনকভাবে সন্ধানের কাছাকাছি এসেছিল।
এছাড়াও, অ্যারন ব্রেনান (ম্যাট উইলসন) এর জন্য হৃদয় বিদারকতা রয়েছে যখন প্রেমিক রেট নরম্যান (লিয়াম মাগুয়ের) দেশের অন্যদিকে যাওয়ার তার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন।
সমস্ত সর্বশেষ প্রতিবেশীদের গসের জন্য, পড়ুন…
সোমবার, আগস্ট 18
নেল জেজে বলে তার কাছ থেকে তার জায়গা দরকার, এবং তিনি ওভারস্টেপিংয়ের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি এখনও নিশ্চিত নন যে তিনি তার সাথে যেভাবে কথা বলেছেন তা হ’ল কারণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি তাকে পাঠানো থেকে ফেলে দেওয়ার জন্য নিজের ক্ষমা চেয়েছিলেন।
যখন স্বীকার করে যে তিনি টোডি এবং হুগোকে মিস করেছেন এবং কোলাকের সাথে তাদের সাথে কিছুটা সময় কাটাতে চান, জেজে তাকে আশ্বস্ত করে যে তিনি ফিরে আসার পরে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং তাদের সম্পর্ক আরও একবার স্থির স্থানে ফিরে আসবে।
পাশের দরজা, কার্ল এবং সুসান রেমিকে একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা কারার সাথে তার জন্য একটি মধ্যস্থতা অধিবেশন আয়োজন করবে। তারা একসাথে জেজে এবং ডেক্সের জন্য একে অপরের সীমানা এবং অনুভূতির প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হওয়ার জন্য একটি চুক্তিতে আসে।
কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথমবারের মতো, তারা অবশেষে একটি united ক্যবদ্ধ ফ্রন্টে রয়েছে এবং তাদের অবহেলা করার জন্য পরিবারকে ক্ষমা চেয়ে দেয়।
অন্য কোথাও, নিকোলেট ইওরোকোবিতে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত এবং লিও তার কাজের নৈতিকতায় গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।
ভবিষ্যতের বিষয়ে দুটি চ্যাট, যেখানে তিনি পরের কয়েক বছরের মধ্যে আরও একটি বাচ্চা হওয়ার ধারণার জন্য উন্মুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। লিও সম্মত হন যে ডেভিড এই ধারণাটি সমর্থন করেছেন।
সে খুব কমই বুঝতে পারে না, একটি বড় সমস্যা পরিবারকে আঘাত করতে চলেছে।
জেন বায়রনের বিদায় ভ্রমণ থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং অ্যাবি এবং ইসলার সাথে সংশোধন করেন। অ্যারন এতটাই সন্তুষ্ট যে বিষয়গুলি সন্ধান করছে এবং রেটকে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে তাকে ভালবাসে – তবে অঙ্গভঙ্গিটি প্রতিদানযুক্ত নয়।
তিনি সর্পিল হতে শুরু করেন, এবং জেন এবং নিকের বায়ু পরিষ্কার করার প্রয়াসের সময়, রেট্ট স্বীকার করেছেন যে তিনি কেবল তাঁর কথা শুনেন নি।
দু’জন আগের চেয়ে আরও সুখী, অর্থাৎ রেটট ঘোষণা করেন যে টিলি এবং তার মা অ্যাডিলেডে চলে যাচ্ছেন, এবং তিনি তাদের সাথে যোগ দিতে চান।
মঙ্গলবার, আগস্ট 19
হারুন রেটের সিদ্ধান্তে হৃদয়গ্রাহী, এবং যখন তিনি পরামর্শ দেন যে তিনি, নিকোলেট এবং ইসলা তাদের সাথে যোগ দেন। তিনি এই ধারণাটি বিবেচনা করতে চান, তবে নিক জানে যে বায়রনকে হারানোর খুব শীঘ্রই এটি জেনের হৃদয় ভেঙে দেবে।
রেট একটি লাইফলাইন ছুঁড়ে মারেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে অ্যারন অ্যাডিলেড এবং এরিনসবারোর মধ্যে তার সময়কে বিভক্ত করে, তবে জেন দেখতে পাচ্ছেন যে এটি তার সাথে সহ-পিতামাতার নিকোলেটকে শেষ করেছে।
জেন সন্দেহের ইঙ্গিতটি হারুনের কাছে ফেলে দেয় এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে রামসে স্ট্রিট তার হোম বেস হবে।
অন্য কোথাও, হলি অ্যান্ড্রুয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মরিয়া এবং গ্যাভিন বোম্যানের সাথে আরও একটি জাল এনকাউন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি তার সুরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন এবং তাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি কেসটি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করবেন, তবে বোম্যানের শক্ত আলিবি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।
হোলি কীভাবে বিশৃঙ্খল নং 28 এবং অ্যান্ড্রু তাদের সম্পর্কের জন্য কীভাবে অনিচ্ছুক তা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন, তাই রাতের জন্য লাসিটারদের চেক করার সিদ্ধান্ত নেন।
অ্যান্ড্রু তার মিথ্যা সম্পর্কে তার মুখোমুখি হতে এসেছিল এবং তাদের মধ্যে স্পার্ককে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তিনি তার জন্য আন্তরিক আবেদন জানান। সে চলে যায়, কিন্তু পরে ফিরে এসে তাকে বিছানায় ঝাড়িয়ে দেয়।
এছাড়াও, কার্লের নতুন অ্যাডাল্ট ডাইস গেমটি ব্যবহার করে কিছু সময় পরিকল্পনা করার সময় কেনেডিসগুলি একাধিক বাধাগুলির মুখোমুখি হয়।
নীল বাক্স আনুন!
অবশেষে, সুসান তার পা নীচে রেখে নিশ্চিত করে যে তাদের একসাথে একটি উপভোগযোগ্য বিকেল রয়েছে।
বুধবার, আগস্ট 20
ক্রিস্টা সন্তুষ্ট যে গহনা এক্সপো এমনকি অ্যানালাইজের অনুপস্থিতিতেও ট্র্যাকে রয়েছে। এমনকি তিনি লিওকেও বলেছিলেন যে তিনি ভাবেন যে তিনি এবং অ্যানালাইজ একসাথে ভালভাবে কাজ করতে পারেন।
হোটেল নাটকটি লুসি আসন্ন আগমনের আগে এগিয়ে যায় এবং পল তাকে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনগুলি দেখতে থেকে দূরে রাখতে চায়। টেরেস তার উদ্বেগজনকতা ঘড়ি দেয় এবং তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তিনি তাকে জামিন দেওয়ার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে 300 কে ‘ধার’ করেছেন যাতে তাকে পাওয়ার রোড বিক্রি করতে না হয়।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি আত্মসাৎ করার জন্য কারাগারে যেতে পারেন, এবং দ্রুত জমিটি বিক্রি করে অর্থ ফেরত দেওয়ার ধারণা নিয়ে দু’জন বিকার হিসাবে লিওর শুনানি করে।
অন্য কোথাও, ওয়েন্ডি অ্যান্ড্রুয়ের জন্য গহনা প্রতিযোগিতায় প্রবেশের প্রকাশের উদযাপনের জন্য একটি রোমান্টিক খাবার প্রস্তুত করেছেন, তিনি অজানা যে তিনি হোলির সাথে বিছানাগুলিতে জড়িয়ে পড়েছেন তা জানেন না।
তিনি বাড়িতে পৌঁছে এবং খাবারটি প্যাক করে খুঁজে পান এবং ওয়েন্ডি এটিকে থেকে কোনও বড় চুক্তি না করার জন্য বেছে নেন। পরের দিন, তিনি অপরাধবোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন – আরও বেশি তাই যখন হোলি তার স্ত্রী প্রায় দেখেন এমন একটি বর্ণবাদী চিত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করেন।
পরে, অ্যান্ড্রু হোলির মুখোমুখি হন এবং জোর দিয়েছিলেন যে যা ঘটেছিল তা এক-অফ ছিল। তিনি বাড়ির দিকে রওনা দিলেন এবং আনন্দিত আনন্দিত ভেন্ডির জন্য একটি রোমান্টিক চমক স্থাপন করলেন।
হলি, পাশের বাগানে বসেছিল, তাদের হাসি শুনে এবং তার হৃদয় ভেঙে দেয়।
বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট
লিও একটি ব্যাখ্যা চায় এবং পল তাকে যা বলে তা দেখে সন্তুষ্ট নয়। তিনি ক্রিস্টাকে না বলার বিষয়ে সম্মত হন, তবে বাবা নিজেকে পরিষ্কার করতে চান।
অ্যানালাইজ লুসি সহ শহরে ফিরে এসে তার সাম্প্রতিক অ্যান্টিক্সগুলিতে গতি বাড়িয়ে তুলেছিল। ক্রিস্টাকে লিও তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, যিনি তাকে নিখোঁজ অর্থের কথা বলে।
তিনি পলের দৃষ্টিকোণ থেকে জিনিসগুলি দেখতে চান, তবে নিশ্চিত নন যে তিনি এটি অতীত দেখতে পারেন কিনা। এমনকি তিনি অ্যানালাইজ করার জন্যও বানান যে তার পরিচালনামূলক অবস্থানটি কেবল পলকে দেওয়া শর্তের উপর নির্ভর করে।
অ্যানালাইজ বোর্ডে আসবে – তবে তাকে অবশ্যই হোটেল থেকে পুরোপুরি পিছনে যেতে হবে।
লুসি সন্দেহজনক, এবং ক্রিস্টা, লিওর সাথে এক রাত কাটানোর পরে এবং পেন্টহাউসে অ্যানালাইজ করার পরে তার ভাইয়ের মুখোমুখি হওয়ার জন্য রামসে স্ট্রিটে রওনা হয়েছিল। তিনি বিরক্ত হয়েছেন, এবং সত্য প্রকাশ করা ছাড়া তাঁর আর কোনও বিকল্প নেই।
হতবাক হয়ে লুসি ঘোষণা করেছেন যে পল লেসিটার এবং গহনা এক্সপো থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এখন থেকে।
অন্য কোথাও, ওয়েন্ডি অ্যান্ড্রুকে তার ব্লিংয়ের মডেল করতে বলেছেন যাতে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য প্রবেশকারীদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারেন, তবে তিনি খুব আত্ম-সচেতন।
তিনি হোলিকে মডেলিংয়ের পরামর্শ দেওয়ার জন্য আনার পরামর্শ দেন, এমন কিছু যা তার রোমান্টিক বিকেলকে ম্যাক্সের সাথে ভেঙে দেয় এবং অ্যান্ড্রুকে গভীর অস্বস্তি বোধ করে।
একা থাকাকালীন অ্যান্ড্রু হোলিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের রাত একসাথে এক-অফ ছিল, কিন্তু ম্যাক্স যখন কথোপকথনে বাধা দেয় তখন তারা উভয়ই বুঝতে পারে যে তারা একসাথে থাকার আকাঙ্ক্ষায় নির্যাতন করেছে।
প্রতিবেশীরা সোমবারের মধ্যে এই পর্বগুলি প্রবাহিত করে, আগস্ট 18 এবং বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে।
