কিংবদন্তি ইস্টেন্ডারদের জন্য নতুন অধ্যায়টি প্রিয় হিসাবে তিনি নতুন কাজের জন্য আবেদন করেছেন সাবান
মধু ইস্টেন্ডার্সের বাজারে পিটারের সাথে কথা বলে
মধু মিচেল একটি আবিষ্কার করে (ছবি: বিবিসি)

পরের সপ্তাহে ইস্টেন্ডার্সের হানি মিচেল (এমা বার্টন) এর জন্য দিগন্তের একটি নতুন অধ্যায় রয়েছে, যখন তিনি ক্যারিয়ারের বিশাল সিদ্ধান্ত নেন।

কয়েক বছর আগে মিনিট মার্টে তার চাকরি ছেড়ে যাওয়ার পরে, মধু ওয়ালফোর্ডের মার্কেট ইন্সপেক্টর হিসাবে সমস্ত স্থানীয় ব্যবসায়ীকে তদারকি করে চলেছে।

তার ঘন ঘন ম্যালাপ্রোপিজমের সাথে মিলিত হয়ে তার নন-বাজে পদ্ধতির জন্য পরিচিত, তার কাজটি বিবিসি সাবানের ভক্তদের মধ্যে প্রিয় হিসাবে মধু সিমেন্টে সহায়তা করেছে।

তবে আসন্ন দৃশ্যগুলি দেখবে মধু যখন হেড মার্কেট ইন্সপেক্টর উপলভ্য হওয়ার সাথে সাথে মিঃ লিস্টারের (নিক উইল্টন) চাকরিটি উপলভ্য হয় তখন শীর্ষ চাকরীর দিকে নজর রাখবে।

ব্রিজ স্ট্রিট এবং টারপিন রোডের বাজারে বন্ধের হুমকি হওয়ায় নভেম্বরে হেড মার্কেট ইন্সপেক্টর হিসাবে অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন লিস্টার।

মধু ইস্টেন্ডার্সের ক্যাফেতে ক্যাথির সাথে কথা বলে
মধু বাজারে একজন পরিদর্শক হিসাবে কাজ করছে (ছবি: বিবিসি)

যাইহোক, প্রয়াত মার্টিন ফোলার (জেমস বাই) তাকে পোস্টে থাকতে এবং বাজারের ভবিষ্যতের জন্য লড়াইয়ে সহায়তা করতে রাজি করেছিলেন, অবশেষে তাঁর সাথে স্বীকার করে।

বাজারটি সংরক্ষণের পরে, পরের সপ্তাহের পর্বের স্পোলাররা পরামর্শ দেয় যে লিস্টার অবশেষে তার ক্লিপবোর্ডটি ঝুলিয়ে রেখেছেন।

মধু উত্তেজিতভাবে সোমবার গিগের জন্য তার আবেদন একসাথে রাখে এবং পরে সপ্তাহে সে একটি আশ্চর্য আপডেট পায়। সে কি চাকরি পেয়েছে?

তবে তিনি পরের সপ্তাহে অ্যালবার্ট স্কয়ারে জব নিউজের সাথে একমাত্র নন।

মধু ইস্টেন্ডার্সের ক্যাফেতে মিঃ লিস্টারের সাথে কথা বলে
তিনি আরও মই উপরে উঠতে প্রস্তুত হতে পারেন (ছবি: বিবিসি)

স্পোলাররা এও জ্বালান যে ওয়ালফোর্ড ইস্ট শেফ জ্যাক হডসন (জেমস ফারার )ও কিছু গ্রহণ করেছেন – তবে এটি ভাল বা খারাপ সংবাদ কিনা তা এখনও দেখা যায় …

জ্যাকের পক্ষে কয়েক মাস অশান্ত হয়ে উঠেছে, যিনি বার্নি মিচেল (লুইস ব্রিজম্যান) তাঁর ছেলে, তার পরে হ্যারি মিচেল (এলিজা হোলওয়ে) দ্বারা অপহরণ করার পরে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রায় মারা গিয়েছিলেন এবং প্রায় মারা গিয়েছিলেন তা খুঁজে বের করার পরে।

নিশ্চয়ই তিনি বিরতি ধরেন প্রায় সময়?!

