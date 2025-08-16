কিংবদন্তি নলুড অভিনেতা কানরান পাস

প্রবীণ নোলউড অভিনেতা ওলুসেগুন কিকি, যিনি ব্যাপকভাবে চিফ কানরান নামে পরিচিত, তিনি মারা গেছেন
মুভি এক্সিকিউটি ইনস্টাগ্রাম শুক্রবার যে প্রবীণ অভিনেতা দিনের প্রথম দিকে মারা গিয়েছিলেন।
তিনি লিখেছেন, “জনপ্রিয় অভিনেতা সেগুন রেমি শুক্রবার সকালে চিফ কানরান নামে পরিচিত মারা গিয়েছিলেন। শীঘ্রই বিশদ বিবরণ।”
চিফ কানরান ইওরুবা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক উদযাপিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁর অনন্য শৈলী, পরিশীলিত উপস্থিতি, বিলাসিতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং শক্তিশালী পারফরম্যান্সের জন্য পরিচিত যা কয়েক দশক ধরে মঞ্চ এবং পর্দায় শ্রোতাদের মনমুগ্ধ করেছিল।
তিনি টেলিভিশন এবং ফিল্মে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে থিয়েটারে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, অসংখ্য ইওরুবা স্টেজ প্রোডাকশনে বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং একটি জনপ্রিয় এনটিএ নাটক সিরিজের মাধ্যমে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ইওরুবা সিনেমাতে তাঁর অভিনয় দিয়ে বেড়েছে।
পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে, তিনি ইও ওরুন, আইয়, ইফুনসেটান আনিওয়ুরা, আগবারিন এবং বাটা ওয়াহালার মতো অসংখ্য উল্লেখযোগ্য ছবিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বিশেষত কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা পালন করার জন্য উদযাপিত হয়েছিলেন, প্রায়শই রাজা, প্রধান বা গ্রামের প্রবীণদের চিত্রিত করেছিলেন।
এই প্রতিবেদন দায়েরের সময়, তাঁর মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হয়নি।