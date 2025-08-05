You are Here
কিংবদন্তি স্পোর্টস এজেন্ট ট্রাম্পের কলেজ ক্রীড়া নির্বাহী আদেশে সাড়া দেয়
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন ইতিহাসের অন্যতম ক্রীড়া-কেন্দ্রিক প্রশাসনের পরিচালনা করছেন, তার সাম্প্রতিক “সেভিং কলেজ স্পোর্টস” এক্সিকিউটিভ অর্ডার প্রবীণ স্পোর্টস এজেন্ট লে স্টেইনবার্গের কাছ থেকে দৃ strong ় প্রতিক্রিয়া উত্সাহিত করেছে।

স্টেইনবার্গ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “তারা এমন একটি প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যা ছিল নিয়োগ ও ট্রান্সফার পোর্টাল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।”

এনসিএএ লোগোটি বেসক্টবল কোর্টের কেন্দ্রে প্রদর্শিত হয়। (এপি ফটো/কিথ শ্রাকোকিক, ফাইল)

কার্যনির্বাহী আদেশ, যার লক্ষ্য কলেজের ক্রীড়াবিদদের অর্থ প্রদান করতে পারে এবং মহিলাদের ক্রীড়াগুলির জন্য সম্পদ সংরক্ষণের বাধ্যতামূলকভাবে বাধ্যতামূলকভাবে সীমাবদ্ধতা রেখে কলেজ ক্রীড়াগুলির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা, এমন সময়ে এসেছিল যখন কলেজ অ্যাথলিটদের কাছে আগের চেয়ে বেশি অর্থ উপলব্ধ করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক হাউস বনাম এনসিএএ সুপ্রিম কোর্টের বন্দোবস্তটি প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরাসরি রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে কলেজ অ্যাথলিটদের অর্থ প্রদান করবে। পূর্বে, কলেজের অ্যাথলিটদের কেবল নীলের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে ট্রাম্পের ম্যান্ডেট অ্যাথলিটদের কোনও নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের জন্য খেলতে কোনও তৃতীয় পক্ষের উত্স থেকে আইনীভাবে অর্থ গ্রহণ করতে সক্ষম হতে বাধা দেয়।

স্টেইনবার্গ বলেছিলেন, “এটিতে এর কিছু ইতিবাচক উপাদান ছিল যে তিনি অনিয়ন্ত্রিত এমন একটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন।”

স্টেইনবার্গ বিশ্বাস করেন যে “সংগ্রহগুলি” সীমাবদ্ধ করা, যার অর্থ তৃতীয় পক্ষগুলি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য অ্যাথলিটদের অর্থ প্রদান করছিল, নিয়োগের ন্যায্য রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

“যখন [schools] এখনও কোনও খেলোয়াড়ের কাছে একটি চুক্তি আনতে পারে, এটি ন্যায্য-বাজারের মূল্য ফিট করতে হবে, “স্টেইনবার্গ বলেছিলেন।” এটি-অর্থ-বাজারের জন্য উদ্বায়ী নিয়োগের বিষয়টি শীতল করা উচিত। ”

স্টেইনবার্গ ফুটবল এবং পুরুষদের বাস্কেটবল ব্যতীত অন্যান্য কলেজের ক্রীড়াগুলির জন্য সংস্থানগুলি রক্ষা ও সংরক্ষণের কার্যনির্বাহী আদেশের অভিপ্রায়ও প্রশংসা করেছেন, বিশেষত মহিলাদের ক্রীড়া যা এতটা উপার্জন করে না।

স্টেইনবার্গ বলেছেন, “অ্যাথলেটিক বিভাগের আয়ের আকারের উপর ভিত্তি করে এটির একাধিক মান রয়েছে যা এই ক্রীড়াগুলির খেলোয়াড়দের জন্য বৃত্তি কেটে দেয় না তা আদেশ দেয়, তাই এটি একটি প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস,” স্টেইনবার্গ বলেছিলেন।

“যদি লক্ষ্যটির অংশটি সর্বাধিক শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাধিক শিক্ষাগত সুযোগগুলি সরবরাহ করা হয় এবং আমরা মনে করি যে খেলাধুলা করা তাদের মধ্যে একটি, তবে এটি কেবল কলেজ ফুটবল, বাস্কেটবল এবং মহিলাদের বাস্কেটবল হতে পারে না; এটি সেই ক্রীড়া রক্ষার বিস্তৃত অভিযোগ হতে পারে।”

কার্যনির্বাহী আদেশটি কেবল সাধারণ উদ্দেশ্যগুলিই দেয় এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে এটি বাস্তবায়নের আগে কোনও কাঠামো ডিজাইনের জন্য 30 দিন দেয়।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 20 জানুয়ারী, 2025, ওয়াশিংটন, ডিসিতে ইনডোর উদ্বোধন প্যারেডের সময় এটি স্বাক্ষর করার পরে একটি কার্যনির্বাহী আদেশ পালন করেছেন (আন্না মানি মেকার/গেটি চিত্র)

স্টেইনবার্গ বিশ্বাস করেন যে আদেশের সংজ্ঞায়িত ভাষাটি অবশ্যই তৃতীয় পক্ষগুলি কার্যকরভাবে তৃতীয় পক্ষের বেতন-খেলার জন্য কার্যকরভাবে রোধ করার জন্য নিয়োগে কী অবদান রাখতে পারে তা নির্ধারণ করতে হবে, যখন বুস্টারদের কাছ থেকে কলেজের ক্রীড়া প্রোগ্রামগুলিতে অন্যান্য সংস্থানগুলি হ্যামস্ট্রিং না করে এবং এনআইএল বাজারকে বাধা না দেয়।

স্টেইনবার্গ বলেছেন, “এই নিয়োগের প্রক্রিয়াতে অর্থের অবদানের ক্ষেত্রে সংগ্রহকারী বা বাইরের সংস্থাগুলি কী করতে পারে বা করতে পারে না সে সম্পর্কে গাইডলাইন রয়েছে এবং তারপরে প্লেয়ার ব্র্যান্ডিং এবং বিপণনের উপর ভিত্তি করে একটি গ্রহণযোগ্য চুক্তি কী তা সম্পর্কে কিছু নির্দিষ্ট মেট্রিক এবং মানদণ্ড ইনস্টল করতে হবে,” স্টেইনবার্গ বলেছিলেন।

স্টেইনবার্গ কলেজ ফুটবল এবং পুরুষদের বাস্কেটবলে বেতন ক্যাপ বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন।

জ্যাকসন থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক। তিনি এর আগে ইএসপিএন এবং বিজনেস ইনসাইডারের হয়ে কাজ করেছিলেন। জ্যাকসন সুপার বাউল এবং এনবিএ ফাইনালগুলি covered েকে রেখেছেন এবং আইকনিক চিত্রগুলি ইউসাইন বোল্ট, রব গ্রোনকোভস্কি, জেরি রাইস, ট্রয় আইকম্যান, মাইক ট্রাউট, ডেভিড অর্টিজ এবং রজার ক্লেমেন্সের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন।



