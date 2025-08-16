কিং ক্রুলের পারেডিস দে কুরায় দৃশ্যমানতা এবং একটি নতুন বাজি: এমকে.জিই | রিপোর্ট

মঞ্চে, তরুণ আমেরিকান এমকে.জি -র হোমমেড আর অ্যান্ড বি একজন সর্বাধিকবাদী হয়ে ওঠে। সংগীত খুব কমই থামে; এটি ধ্রুবক গতিতে একটি দেহ। এখন বৈদ্যুতিন ভিত্তিগুলি দৃ ser ়ভাবে নিজেকে চাপিয়ে দেয়, গানগুলিকে একটি নতুন দৃ ust ়তা দেয়, কখনও কখনও গিটার এবং সিনথেসাইজাররা কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ফ্লাইট উত্থাপন করে, মহাকর্ষের আইনগুলির জন্য বিবেচনা না করে কিছুটা ভাসমান। সাউন্ড এক্সপ্লোরেশন খাঁটি অ্যাক্সেসযোগ্যতা এবং পপ উদ্ভাবনের মুহুর্তগুলির সাথে স্থানকে বিভক্ত করে – এবং একটি নিখুঁত কোরাস দ্বারা, এমন একটি কোরাস জন্য যা মনে হয় যে সমস্ত কিছু আরও বেশি সহনীয় এবং কম বিভ্রান্তিকর করে তোলে, আমরা এটি সমস্ত কিছু দিই।