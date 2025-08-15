কিং চার্লসের অ্যানে ‘সর্বজনীন সম্মানিত’ রয়্যাল – বিশেষজ্ঞ হিসাবে ‘সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস’ রয়েছে রয়েল | খবর

প্রিন্সেস অ্যান আজ তার 75 তম জন্মদিন উদযাপন করছেন, ব্যক্তিগতভাবে বড় দিনটি চিহ্নিত করতে বেছে নিয়েছেন। প্রিন্সেস রয়্যাল হিসাবে, অ্যানের খুব ব্যস্ত জীবন রয়েছে এবং সন্দেহ নেই যে তার নিকটতম এবং প্রিয়তমের সাথে রয়্যাল স্পটলাইট থেকে দূরে সময় উপভোগ করবেন।
যদিও এটি জানা যায়নি যে তিনি আজ তার বড় ভাই কিং চার্লসকে দেখবেন, 76 76 বছর বয়সী, রাজা ভিজে দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তবে এই জুটির ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে তা সুপরিচিত। পাশাপাশি বয়সের মাত্র কয়েক বছর দূরে থাকার পাশাপাশি চার্লস এবং অ্যানকে জনসেবার জীবনযাত্রার প্রতি তাদের উত্সর্গ সহ অনেক মিল রয়েছে বলে মনে করা হয়।
এটাও বিশ্বাস করা হয় যে অ্যান রাজার কাছে একজন ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসী, একজন বিশেষজ্ঞ একচেটিয়াভাবে বলেছিলেন এক্সপ্রেস.কম.উইক সেই চার্লসের তার বোনের “সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস” রয়েছে।
বিশেষজ্ঞ রিচার্ড ফিৎসউইলিয়ামস বলেছেন: “প্রিন্সেস অ্যান আজ তার 75 তম জন্মদিন উদযাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে গত বছর তার দুর্ঘটনার পরে তিনি প্রতিদিন ‘বোনাস’ হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
“এই বোনাসটি তার মতো ভাগ করা হয়েছে, কিং চার্লসের রাজপরিবারের একজন নিবেদিত সিনিয়র কর্মী সদস্য রয়েছেন যিনি সর্বজনীন সম্মানিত।
“প্রত্যেকেই জানেন যে তিনি সবচেয়ে কঠোর পরিশ্রমী, গোলমাল এবং আড়ম্বরপূর্ণ অপছন্দ করেন এবং উপলক্ষে তার মনের কথা বলেন।”
ফিৎসউইলিয়ামস অব্যাহত রেখেছিলেন: “রাজা যে ভূমিকার জন্য সর্বদা নিয়তিযুক্ত ছিলেন এবং ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার জন্য এটি দুর্ভাগ্যজনক সেই ভূমিকায় দেরিতে এসেছেন।
“যখন তার অধিগ্রহণের পরে এবং রাজপরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়কালে তিনি অ্যানকে রাষ্ট্রের পরামর্শদাতা করে তুলেছিলেন, তখন এটি একটি দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত ছিল।
“এটা অসাধারণ যে তিনি ইতিমধ্যে একজন ছিলেন না এবং এটি তার প্রতি তার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসকে আন্ডারলাইন করে।”