কিং চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা কানাডায় রাজকীয় সফর শুরু করে

আজ মধ্যাহ্নভোজনের অল্প সময়ের মধ্যেই কিং চার্লস এবং কুইন ক্যামিলা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য দু’দিনের সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য অটোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অংশ নিতে আসবেন যে কানাডা অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে আমেরিকান রাষ্ট্র নয়, তবে নিজস্ব দেশটি তার নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস নিয়ে।

মঙ্গলবার যখন রাজা সিনেটে সিংহাসন থেকে বক্তৃতা দেবেন তখন এই ভ্রমণের হাইলাইটটি অনুষ্ঠিত হবে। সংসদের প্রতিটি নতুন অধিবেশন একটি সিংহাসনের বক্তৃতা দ্বারা খোলা হয়, যা সরকারের প্রত্যাশিত লক্ষ্যগুলি এবং কীভাবে এটি অর্জনের পরিকল্পনা করে তা প্রকাশ করে।

এটি একটি রাজা দ্বারা প্রদত্ত সিংহাসন থেকে তৃতীয় বক্তৃতা হবে: কুইন এলিজাবেথ 1957 এবং 1977 সালে এই বক্তব্যটি দিয়েছিলেন।

মার্ক কার্নি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি লন্ডনে চার্লস এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যেখানে তিনি রাজাকে সংসদ খোলার জন্য কানাডা ভ্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

“আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে আরও অনেক কিছু খবর দিতে চান এবং … আনুষ্ঠানিক কিন্তু… মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সূক্ষ্মভাবে সত্য বার্তা প্রেরণ করতে চান যে আমরা তাদের থেকে আলাদা,” এনএস, কেপ ব্রেটনের একজন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভিড জনসন গত সপ্তাহে সিবিসি নিউজকে বলেছেন।

“আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন সাংবিধানিক আদেশ রয়েছে, আমরা একটি আলাদা জাতি, আমাদের সার্বভৌমত্ব রয়েছে এবং রাজা কানাডার সংবিধান এবং কানাডিয়ান সরকারের প্রতীকী প্রকাশ।”

কানাডায় সদ্য মিন্টেড মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিট হোয়েকস্ট্রা সিবিসি রেডিওকে বলেছেন বাড়ি শনিবার প্রচারিত একটি সাক্ষাত্কারে যে ট্রাম্পের বারবার দাবি সত্ত্বেও তিনি কানাডা শোষণ করতে চান – কার্নির ওভাল অফিসের সভায় আবারও মে 6 মে – সংযুক্তি কাহিনী “শেষ”।

“এগিয়ে যান। কানাডিয়ানরা যদি এ সম্পর্কে কথা বলতে চায় তবে এটাই তাদের ব্যবসা। আমি এটির বিষয়ে কথা বলছি না, ডোনাল্ড ট্রাম্প এটি নিয়ে কথা বলছেন না। আমরা আমাদের প্লেটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য খুব বেশি কিছু পেয়েছি কারণ আমরা সকলেই আমেরিকার সমৃদ্ধি, সুরক্ষা এবং সুরক্ষা বাড়ানোর বিষয়ে,” হোয়েস্ট্রা হোস্ট ক্যাথরিন কুলেনকে বলেছেন।

হোইকস্ট্রা বলেছিলেন যে মার্কিন সরকার “বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে শুনবে কারণ এটি ক্ষমতাসীন দলের প্ল্যাটফর্ম।” কিং চার্লস মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে এই বক্তব্যটি সরবরাহ করবেন এবং এটি 20 থেকে 25 মিনিটের মধ্যে সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

লোকদের সাথে দেখা

ম্যাকডোনাল্ড-কার্টিয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে আজ প্রায় সোয়া একটায় ইটি, চার্লস এবং ক্যামিলাকে গভর্নর জেনারেল মেরি সাইমন, কার্নি এবং তাঁর স্ত্রী ডায়ানা ফক্স কার্নি স্বাগত জানাবেন।

এছাড়াও বিমানবন্দরে উপস্থিত হবে ফার্স্ট নেশনস জাতীয় চিফ সিন্ডি উডহাউস নেপিনাকের সমাবেশ; নাটান ওবেদ, ইনুইট টেপিরিট কানাতামির সভাপতি; এবং ভিক্টোরিয়া প্রুডেন, মাটিস জাতীয় কাউন্সিলের সভাপতি।

রয়্যাল দম্পতিকে 25 রয়্যাল কানাডিয়ান ড্রাগনসের অনার গার্ড দ্বারা স্বাগত জানানো হবে, একটি রেজিমেন্ট যার কিং চার্লস কর্নেল-ইন-চিফ। কানাডিয়ান সশস্ত্র বাহিনী ব্যান্ডও সেখানে পারফর্ম করার জন্য থাকবে।

বিমানবন্দর থেকে, কানাডার কিং এবং কুইন সরাসরি অটোয়ার ল্যানসডাউন পার্কে যাবেন, দুপুর ২ টার ঠিক আগে পৌঁছে তারা সম্প্রদায়ের সদস্য, বিক্রেতাদের এবং স্থানীয় কারিগরদের সাথে সংগীত ও নৃত্য অভিনেতাদের একটি উত্সব পরিবেশ তৈরি করার সাথে দেখা করবেন।

কিং চার্লস এবং প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ১ March ই মার্চ লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে সাক্ষাত করেছিলেন, যেখানে কার্নি কিংকে কানাডায় এসে সিংহাসনের ভাষণটি পড়তে বলেছিলেন কার্নিকে ২৮ শে এপ্রিলের ফেডারেল নির্বাচন জিততে হবে। (অ্যারন চাউন/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

রাজা তখন রাস্তার হকি বিক্ষোভ শুরু করার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক পাক ড্রপে অংশ নেবেন।

আজকের সরকারী দায়িত্বগুলি তখন রাজা ও রানীকে গভর্নর জেনারেলের অফিসিয়াল বাসভবনের ভিত্তিতে দুপুর ২:৫০ মিনিটে একটি আনুষ্ঠানিক গাছ রোপণে অংশ নিতে রিডাউ হল ভ্রমণ করতে দেখবে।

এই সফরের প্রথম দিনটি 10 ​​কানাডিয়ান প্রদেশের প্রতিটি থেকে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর এবং তিনটি উত্তর অঞ্চল থেকে আঞ্চলিক কমিশনারদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনা দিয়ে শেষ হবে। এরপরে কিং এবং কুইন কার্নি এবং সাইমনের সাথে দেখা করবেন ক্যামিলা কানাডার জন্য কিং প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে শপথ নেওয়ার আগে।

কীভাবে রয়্যাল ভিজিট দেখুন

