কিউবস প্রেসিডেন্ট ট্রেড-ডেডলাইন জুয়া দেখতে খারাপ দেখায়

শিকাগো কিউবস 2025 বাণিজ্য সময়সীমার আগে একটি প্রারম্ভিক পিচিং আপগ্রেডের জন্য বাজারে ছিল। যাইহোক, শীর্ষস্থানীয় কলসির শীর্ষস্থানীয় সম্ভাবনার ব্যবসায়ের পরিবর্তে তারা ওয়াশিংটন নাগরিকের প্রাক্তন কলস মাইক সোরোকাকে আরও ছোট বাজি ধরেছিল। এখনও অবধি, এটি দুর্দান্ত বাজির মতো দেখাচ্ছে না।
এমনকি বেসবল অপারেশনের সভাপতি জেড হোয়ার স্বীকার করছেন যে এটি নয়।
কাঁধের অস্বস্তির কারণে কিউবসের সাথে তার প্রথম শুরু থেকে সরানোর পরে সোরোকা ইতিমধ্যে আহত তালিকায় রয়েছেন।
এটিকে আরও কী করে তোলে তা হ’ল কিউবস জানত যে সোরোকা তার গতিবেগে কিছুটা ডুবিয়ে দিয়েছিল যে তার শুরুতে ব্যবসায়ের সময়সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যায়। সোরোকা কেবল সমস্যাযুক্ত যে কোনও কিছু অস্বীকার করার জন্য একটি এমআরআই করেছে, সমস্ত ফলাফল পরিষ্কার ফিরে আসে।
তবুও, কিউবগুলি বেগের হ্রাস সম্পর্কে সচেতন ছিল – সাধারণত কোনও ধরণের বাহু সমস্যার একটি বড় সূচক – এবং যেভাবেই হোক বাণিজ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
মঙ্গলবার হোয়ার স্বীকার করেছেন যে এই পদক্ষেপটি ঝুঁকি ছিল এবং এটি এখনই ভাল বাজির মতো দেখাচ্ছে না। তিনি আরও যোগ করেছেন যে এটি যদি কার্যকর না হয় তবে এটি সমস্ত তার উপর পড়ে।
“আমরা জানতাম যে বেগটি প্রবাহিত হচ্ছে,” হোয়ার মঙ্গলবার বিকেলে বলেছিলেন, মাধ্যমে ইএসপিএন এর জেসি রজার্স। “আমরা এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কথা বলেছি। বাজারের কারণে, জিজ্ঞাসা মূল্য দেওয়া … আমাদের মনে হয়েছিল এটি তৈরি করা ভাল বাজি। এখনই, এটি একটি ভাল বাজির মতো দেখাচ্ছে না।”
সোরোকায় আঘাতের সমস্যা রয়েছে তা অবাক করার মতো বিষয় হওয়া উচিত নয়। তাঁর ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ অংশে আঘাতের সমস্যাগুলি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে 2021 এবং 2022 এর সমস্ত ব্যয় করে এবং গত আড়াই-মৌসুমে তাকে মাত্র 49 টি উপস্থিতিতে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে।
সেই ট্র্যাক রেকর্ডটি, বেগের ড্রপ সহ, কিউবগুলির জন্য প্রধান অ্যালার্ম বেলগুলি বন্ধ করা উচিত ছিল।
সুসংবাদটি হ’ল তারা সোরোকার জন্য তাদের অভিজাত সম্ভাবনাগুলির কোনও বাণিজ্য করেনি, তবে এটি এখনও হোয়ার এবং দোষের সামনের অফিসকে ছাড়িয়ে যায় না।
65৫-৪7 কিউব এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যেখানে তারা এই মৌসুমে ন্যাশনাল লিগের পেন্যান্টে গুরুতর রান করার সুযোগ পেয়েছে এবং তারা স্টার আউটফিল্ডার কাইল টাকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণে তারা জয়ের চাপের মুখোমুখি হচ্ছে। টাকার সম্ভবত এই অফসিসনটি ফ্রি-এজেন্ট মার্কেটটি পরীক্ষা করতে এবং সর্বোচ্চ দরদাতাদের উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারে, তাকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বছরের ভাড়া হিসাবে পরিণত করে।
লীগের অন্যান্য দলগুলির সাথেই নয়, জয়ের জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকার জন্য বাণিজ্য সময়সীমায় একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়ার উত্সাহ দেওয়া উচিত ছিল। তারা শীর্ষস্থানীয় সম্ভাব্য মূলধনটি দিতে চায়নি এবং একটি সস্তা বিকল্পের জন্য গিয়েছিল। এটি কোনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পথের মতো দেখাচ্ছে না এবং কিউবগুলি এবং তাদের অনুরাগীদের থাকতে পারে, মরসুমের শেষে “কী কিনা” জিজ্ঞাসা করে।