কিছু ইহুদি শিক্ষাবিদরা এনওয়াই শিক্ষক ইউনিয়ন মমদানিকে সমর্থন করে বলে ‘পিছনে ছুরিকাঘাত’ অনুভব করছেন

জেটিএ – মোশে স্পার্ন ভেবেছিল মাইকেল মুলগ্রু তাঁর কথা শুনবে।
ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ টিচার্সের ১৪ বছরের সদস্য, নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষক ইউনিয়ন, মে মাসে আগত ইউএফটি রাষ্ট্রপতির পক্ষে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য কঠোরভাবে তদবির করেছিলেন, একটি খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে মুলগ্রু “২০২৫ সালে ইহুদি শিক্ষকদের মুখোমুখি উদ্বেগগুলি বোঝেন।”
মুলগ্রু শেষ পর্যন্ত ইউনিয়নের নিকটতম নির্বাচনে একটি জয় প্রকাশ করেছিল, আগে দু’জন প্রগতিশীল চ্যালেঞ্জারকে বাধা দিয়েছিল যারা এর আগে প্রকাশ করেছিল ইস্রায়েলের জনগণের সমালোচনা।
সুতরাং ইউনিয়ন যখন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে কাকে সমর্থন করবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়েছিল, তখন স্পার্ন আশাবাদী যে মুলগ্রু তার এই উপদেশের বিষয়ে কাউকে কাউকে সমর্থন না করার জন্য মনোযোগ দিতে পারে। তিনি বিশেষত ইস্রায়েলের সমালোচনা করার এবং বয়কট, ডাইভস্টমেন্ট এবং নিষেধাজ্ঞার আন্দোলনকে সমর্থন করার রেকর্ডের জন্য ইহুদি গোষ্ঠী ও নেতাদের কাছ থেকে সমালোচনা পেয়েছিলেন এমন ফ্রন্টর্নার জোহরান মামদানি সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন।
স্পার্ন বলেছিলেন, “আমি কখনও কখনও মমদানিকে একটি অ্যান্টিসেমাইট বলব না,” স্পার্ন বলেছিলেন যে এটি দৃ determination ় সংকল্প ছিল যে তিনি “যতক্ষণ না আমার সাথে কোনও ব্যক্তির সাথে কথোপকথন না হয় বা আমি কিছু না দেখি। তবে মমদানি একটি উন্মুক্ত জিয়নবাদী, এবং এটি বিতর্কযোগ্য নয়।”
গত মাসে, ইউএফটি তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে: এটি মেয়রের পক্ষে মামদানিকে সমর্থন করছে।
ইউনাইটেড ইহুদি শিক্ষক নামে একটি 250 সদস্যের অ্যাডভোকেসি গ্রুপের নেতৃত্ব দেওয়া স্পার্নের পক্ষে, এই সমর্থনটি একটি ধাক্কা হিসাবে এসেছিল।
“আমরা মুলগ্রুকে নির্বাচিত করতে সহায়তা করেছি এবং এখন আমাদের মনে হচ্ছে মুলগ্রু ধরণের পেছনে আমাদের ছুরিকাঘাত করা হয়েছে,” বিকেলে যিশিভা প্রশাসক হিসাবে দ্বিতীয় শিফট টানার আগে কুইন্স উচ্চ বিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা ও ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে কাজ করা স্পার্ন বলেছিলেন।
তিনি এইভাবে অনুভব করার একমাত্র ইউএফটি সদস্য নন। ২০০,০০০ সদস্যের ইউনিয়ন জুড়ে, যা একসময় ইহুদি শিক্ষকদের দ্বারা আধিপত্য ছিল এবং ১৯60০ সালে মুলগ্রু’র নির্বাচনের আগ পর্যন্ত ইহুদি রাষ্ট্রপতিদের প্রতিষ্ঠা থেকেই কিছু ইহুদি শিক্ষাবিদরা বিশ্বাসঘাতকতা ও ভয়ের অনুভূতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যখন তাদের ইউনিয়ন তাদের পক্ষে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক বলে বিশ্বাস করে।
“উদ্বেগ কেবল রাজনৈতিক নয়,” নিউইয়র্কের প্রাক্তন পাবলিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক এবং এনওয়াইসিপিএস জোটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ক্যারেন ফিল্ডম্যান বলেছেন, একজন ইহুদি শিক্ষাবিদ অ্যাডভোকেসি গ্রুপ সহ ২,৫০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী। “এটি ইহুদি শিক্ষকদের সুরক্ষা, আমাদের শ্রেণিকক্ষগুলির ক্রমবর্ধমান রাজনীতি এবং একটি ইউনিয়নের উপর আস্থাভাজন ক্ষয়ের বিষয়ে যা শিক্ষকদের রক্ষা করা উচিত – একটি উগ্রপন্থী এজেন্ডাকে চাপ দেওয়া উচিত নয়। আমরা সত্যই আশা করছিলাম যে আমাদের ইউনিয়ন এই নির্বাচনকে কাউকে সমর্থন করবে না কারণ এটি এমন বিভাজনমূলক এবং উত্তপ্ত একটি।”
একই সময়ে, কিছু ইহুদি শিক্ষক তাদের ইউনিয়নের অনুমোদনের জন্য উল্লাস করছেন, তারা বলেছিলেন যে তারা বিশ্বাস করেন যে মামদানি এই প্রতিযোগিতার সেরা প্রার্থী – এবং কিছু ক্ষেত্রে ইস্রায়েলের বিষয়েও তাঁর অবস্থানকে সমর্থন করছেন।
ইউএফটি প্রাথমিকটিতে অনুমোদন দেয়নি প্রাথমিকভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে, এই বলে যে সদস্যরা ইস্রায়েল এবং গাজার যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সহ sens ক্যমত্যে পৌঁছাতে খুব বেশি বিভক্ত ছিল।
তবে এটি সাধারণ নির্বাচনে মমদানিকে সমর্থন করছে তা পুরোপুরি অবাক হওয়ার মতো নয়: তিনি ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী, এবং তিনি আরও বলেছেন যে তিনি ইউনিয়নকে পুনর্বিবেচনা করে মেয়র নিয়ন্ত্রণের দিকগুলি ফিরিয়ে আনতে চান এবং নগরীর শিক্ষাবিদদের আরও ক্ষমতা দিতে চান। তিনি শহরের একটি পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতক। এবং তার প্রচারটি শিক্ষকদের সহ পৌরসভার কর্মীদের প্রভাবিত করে এমন ধরণের পকেটবুকের বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে।
“আমাদের নিউইয়র্ক সিটিকে ওয়ার্কিং- এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির জন্য আরও নিরাপদ এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যের করতে হবে। আমাদের শিক্ষাবিদ এবং নার্সদের কাজগুলি আরও ভাল বেতন এবং সুবিধাগুলি সহ আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং ইতিমধ্যে কাজটি চালিয়ে যাওয়া তাদের ধরে রাখতে হবে। আমাদের এমন একজন মেয়র দরকার যারা আমাদের সামনে এই কাজটি করতে সহায়তা করবে এবং কে আমাদের এটি করতে সহায়তা করবে,” মুলগ্রু তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন। “ইউএফটি প্রতিনিধি বিধানসভা নির্ধারণ করেছে যে জোহরান মামদানি নিউ ইয়র্ক সিটির পরবর্তী মেয়র হিসাবে সেই অংশীদার হতে পারে।”
তবুও, ইউনিয়নের মেয়র নির্বাচনের বাইরে থাকার নজির রয়েছে। ইউনিয়নটি ২০০৫ বা ২০০৯ সালে কাউকে সমর্থন করেনি, যখন মাইকেল ব্লুমবার্গ পুনর্নির্বাচনের জন্য দৌড়েছিলেন এবং ১৯৯০ এর দশকে দুটি সাধারণ নির্বাচনও করেছিলেন, অনুযায়ী শিক্ষার সংবাদ আউটলেট চকবিট।
কিছু ইউএফটি সদস্য ইউনিয়নে আঘাত হানছেন, কীভাবে রাজনৈতিক শিক্ষা বা সিপ সম্পর্কিত কমিটি হিসাবে পরিচিত তার রাজনৈতিক বাহুতে কীভাবে অর্থ প্রদান থেকে বেরিয়ে আসবেন সে সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নিচ্ছেন। অন্যরা পুরোপুরি পরিশোধের বকেয়া বন্ধ করার কথা বিবেচনা করছে, এমন একটি বিকল্প যা কেবলমাত্র 2018 সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকেই তাদের কাছে উপলব্ধ ছিল যা সরকারী খাত ইউনিয়নগুলিতে বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তিকে বাধা দেয়।
চালু সামাজিক মিডিয়াকিছু শিক্ষক একটি পুনরায় পোস্ট করতে নিয়েছেন ইউএফটি ওয়েবসাইট কীভাবে অর্থ প্রদানের অর্থ প্রদান থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে শিক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া। স্পার্ন – যিনি নিজেই নির্বাচনে মেয়র এরিক অ্যাডামসকে সমর্থন করেছেন – তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে “শত শত” শিক্ষাবিদ তাদের সপের অর্থ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি প্রায় 100 জন সম্পর্কে জানেন যারা বকেয়া পরিশোধ বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
তিনি বিশ্বাস করেন সংখ্যাটি বাড়বে। গত মাসে, তিনি 100 টিরও বেশি উপস্থিতির জন্য ফিল্ডম্যানের সাথে একটি ওয়েবিনার হোস্ট করেছিলেন যাতে শিক্ষকরা কীভাবে তাদের বকেয়া টানতে পারেন তা ব্যাখ্যা করে। এবং গত সপ্তাহে, তিনি একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন 5 টি শহর কেন্দ্রীয়লং আইল্যান্ডের একটি ভারী ইহুদি অঞ্চলের পরিবেশন করা যা অনেক ইউনিয়নের সদস্যদের আবাসস্থল, ঘোষণা করে যে ইউএফটি সদস্যরা মমদানি অনুমোদনের উপর বকেয়া টানতে একটি আন্দোলনের আয়োজন করছে।
স্পার্ন একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “ইউনিয়ন কীভাবে তাদের পিছনে ফেলেছে তা দেখে তাদের বকেয়া চালিয়ে যাওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে অনেক শিক্ষাব্রতী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।” “এবং আমি মনে করি এটি ইহুদি শিক্ষকদের একটি খুব, খুব বাস্তব, কাঁচা সংবেদনশীল অবস্থা, যেখানে তারা প্রশ্ন করে যে তারা সঠিক সংস্থায় তাদের বকেয়া পরিশোধ করছে কিনা।”
আসন্ন স্কুল বছরের জন্য বকেয়া রোধ করার অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য একটি চিঠি পাঠানো তাদের মধ্যে একজন আধুনিক অর্থোডক্স পেশাগত থেরাপিস্ট যিনি নগরীর স্কুলে নয় বছর ধরে কাজ করেছেন এবং ইস্রায়েলি সেনাবাহিনীতে একটি ছেলে রয়েছে।
“এটি কেবল দেখায় যে তারা সম্ভবত বোবা এবং দুর্নীতিগ্রস্থ হতে পারে তা নয়, তবে এটি দেখায় যে তাদের আমার মতো লোকের প্রতি তাদের একেবারেই সম্মান নেই, তাদের আমার প্রয়োজনের প্রতি তাদের কোনও সম্মান নেই,” এই শিক্ষিকা, যিনি তার কর্মসংস্থানকে বিপন্নতা এড়াতে নাম প্রকাশ না করার জন্য বলেছিলেন, তার ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “আপনি এমন কাউকে বেছে নিচ্ছেন যিনি আমাকে ঘৃণা করেন এবং আমার লোক এবং আমার জন্মভূমিকে হুমকি দিয়েছেন।”
তবে শহরের অন্যান্য ইহুদি শিক্ষাবিদরা বলেছেন যে ইউনিয়নকে সমর্থন অব্যাহত রাখার বিষয়ে তাদের কোনও যোগ্যতা নেই, কমপক্ষে যখন তার মেয়র অনুমোদনের বিষয়টি আসে।
ম্যানহাটনের বার্ড হাই স্কুল আর্লি কলেজে পড়াশোনা করা মেলিসা তুরফ বলেছেন, তিনি ইউনিয়নের মমদানির অনুমোদনের বিষয়ে জানতে “খুশি” ছিলেন।
“আমি মনে করি যে ইউনিয়নগুলি মমদানির মতো নিউইয়র্কের জন্য সত্যই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিযুক্ত প্রার্থীদের সমর্থন করা উচিত,” তিনি বলেছিলেন।
তুরফ, যার দাদী ইস্রায়েলি ছিলেন, তিনি ইস্রায়েল ও মধ্য প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন; জাতিগত ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য ইহুদিদের জন্য ইহুদি ভয়েস ফর পিস এবং ইহুদিরা সভায় অংশ নিয়েছিলেন; এবং স্বাক্ষর একটি খোলা চিঠি গাজায় হামাসের সাথে ২০২১ সালের যুদ্ধের সময় ইস্রায়েলের নিন্দা করা। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কিছু ইহুদি শিক্ষাবিদ কেন উদ্বিগ্ন হতে পারেন তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ইস্রায়েল সম্পর্কে মামদানির মনোভাবের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন বলে মনে করেছিলেন।
“এই ভয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে আমার জন্য বিরোধীতার অভিযোগগুলি সঠিক নয়,” তুরফ বলেছিলেন। “আমি অনুভব করি যে প্রকৃত শত্রুরা হ’ল ফ্যাসিবাদী ডানপন্থী, এবং সত্যই প্রগতিশীল, সমমনা মানুষগুলির মধ্যে বপন বিভাগ, আমি অনুভব করি, এমন একটি বিভাজনমূলক কৌশল যা আমাদের ইহুদি শিক্ষিকা হিসাবে মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে এবং আমাদের ইতিহাস জানে তাদের পক্ষে পড়া উচিত নয়।”
অন্যরা বলেছিলেন যে ইউনিয়নের অনুমোদনের বিষয়ে তাদের অবস্থান আরও বাস্তববাদী ছিল।
“আমরা এই বাচ্চাদের প্রতিনিধিত্ব করি, এবং আমরা এই শহরটির প্রতিনিধিত্ব করি এবং আমার ধারণা মমদানি স্কুলগুলির জন্য সেরা বাজি,” ইউনিয়নের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যায়ের ইহুদি ভাইস চেয়ারম্যান আর্থার গোল্ডস্টেইন বলেছেন, যা তার নির্বাচনে ভোট দেয়।
“আমি স্কুলগুলিতে কী কী পরিবর্তন করবেন সে সম্পর্কে আমি এতগুলি সুনির্দিষ্ট বিবরণ শুনিনি, এবং আমাদের কেবল দেখতে হবে, তবে আমি তাকে অন্য প্রার্থীদের তুলনায় আরও ভাল পছন্দ করি,” ইউনিয়নের একটি দলটির দীর্ঘকালীন কর্মী গোল্ডস্টেইন অব্যাহত রেখেছিলেন যা এর নেতৃত্বের সমালোচনা করেছে। “আমি বলতে চাইছি, অ্যাডামস ট্রাম্পের কাছে দেখেছেন। (অ্যান্ড্রু) কুওমো একজন সোসিয়োপ্যাথ এবং তিনি স্কুলগুলিতে ভয়াবহ ছিলেন।” (কুওমো এক দশক আগে অনেক শিক্ষকের উদ্রেক অর্জন করেছেন যখন তিনি শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হয় তখন কঠোর করার চেষ্টা করেছিলেন))
কুইন্সের ফ্রান্সিস লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ের গোল্ডস্টেইনের স্কুলে, যেখানে তিনি ক্লাসরুমে 38 বছর পরে অবসর নেওয়ার পরে অর্ধবারের পড়ান, তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বেশিরভাগ সহযোদ্ধা ইহুদি শিক্ষকরা একইভাবে অনুভব করেছিলেন।
তিনি বলেন, “আমি মনে করি বেশিরভাগ ইহুদি শিক্ষক আমার মতো এক ধরণের, এবং মমদানির বিরুদ্ধে সামরিকভাবে নয়, বা দাবি করেছেন যে তিনি একজন এন্টিসেমাইট, যা আমি বিশ্বাস করি না যে তিনিই,” তিনি বলেছিলেন।
জরিপে দেখা গেছে যে ইহুদি ভোটারদের মধ্যে মমদানি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য প্রার্থীদের সমর্থন করছেন। গত সপ্তাহে প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে অনেক ইহুদি ভোটার ইস্রায়েলের বিষয়ে মামদানির অবস্থান এবং তারা তাঁর নেতৃত্বে কম নিরাপদ হয়ে উঠবে কিনা তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।
স্পার্ন বলেছিলেন যে তার আপত্তি ইউনিয়নের অনুমোদনের প্রক্রিয়াতে যতটা শেষ পর্যন্ত ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর এবং অন্যান্য ইহুদি শিক্ষাবিদদের আরও বেশি পরামর্শ নেওয়া উচিত ছিল।
স্পার্ন বলেছিলেন, “ইউএফটি তাদের অনুমোদনের বিষয়ে যে প্রক্রিয়াটিতে গিয়েছিল, তার কারণে আমরা অনুভব করেছি যে বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাইকেল মুলগ্রু তার পুনঃনির্বাচন অভিযানে সমর্থনকারী ইহুদি শিক্ষাবিদদের স্বার্থ নির্ধারণ করা গণতান্ত্রিক উপায় নয়,” স্পার্ন বলেছিলেন।
“আমরা অনুভব করেছি যে এই কথোপকথনটি ছাড়াই, ইহুদি শিক্ষকরা মামদানির অনুমোদনের অধীনে নিরাপদ রয়েছে তা নিশ্চিত করার সেই কথোপকথনটি ছাড়াই আমরা অনুভব করেছি যে বার্তাটি ইউএফটিতে প্রেরণ করা দরকার, এবং আপনি যে বার্তাটি পাঠাতে পারেন তার একমাত্র উপায় আপনার অর্থের শক্তির মাধ্যমে,” তিনি বলেছিলেন।
ইউএফটি -র এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে অনুমোদনের ভোটটি প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি আলোচনার পরে কোন প্রার্থী “ইউএফটি সদস্যদের অগ্রাধিকারগুলি অগ্রগতিতে সেরা অংশীদার” হবে। এর অর্থ এই নয় যে ইউনিয়ন মতবিরোধের দৃষ্টিভঙ্গিযুক্তদের সন্ধান করবে না, মুখপাত্র বলেছেন।
বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “ইউএফটি একটি প্রতিনিধি গণতন্ত্র, যার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ম।” “তবে আমরা যে কোনও ইস্যুতে সংখ্যালঘুতে ভোট দেওয়া লোকদের অধিকার রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে সচেতন রয়েছি। আমাদের সদস্য, তাদের পরিবার এবং তারা যে সম্প্রদায়গুলি থেকে এসেছেন তাদের রক্ষা করা আমাদের মিশনের হৃদয়।”