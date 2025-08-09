কিছু খেলোয়াড়কে আর্সেনাল ছেড়ে যেতে হবে – অ্যাথলেটিক বিলবাও জয়ের পরে আর্টেটা কথা বলে

আর্সেনাল ম্যানেজার মিকেল আর্টতা নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর স্কোয়াডের কিছু খেলোয়াড় এই গ্রীষ্মে চলে যাবেন।
আর্টেটা তাদের চূড়ান্ত প্রাক-মৌসুমের ফিক্সচারে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে জয়ের পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় এটি প্রকাশ করেছিলেন।
এই গ্রীষ্মে স্পোর্টিং সিপি থেকে আগত ভিক্টর গাইকারেস গনারদের জন্য স্কোরিংটি খুললেন।
বুকায়ো সাকা হাফ-টাইমের আগে ২-০ তৈরি করেছিলেন, কাই হ্যাভার্টজ তৃতীয় যোগ করার জন্য বেঞ্চে আসার আগে।
গাইকারেস ছাড়াও, আর্টেটা এই গ্রীষ্মে ননি মাদুকে, মার্টিন জুবিমেন্দি, কেপা অ্যারিজাবালাগা এবং ক্রিস্টিয়ান মোস্কেরার মতো পছন্দ করেছেন।
আর্টেটা বলেছিলেন, “আসুন দেখি যে পরের সপ্তাহগুলিতে স্কোয়াডটি কোথায় রয়েছে তার দিক থেকে কী ঘটে।”
“তবে আমরা সক্রিয়ভাবে কয়েকটি বিকল্পের দিকে তাকিয়ে আছি।
“পাশাপাশি, কয়েকজন খেলোয়াড় রয়েছেন যাদের চলে যেতে হবে। সুতরাং, আমরা কী ঘটে তা দেখতে পাব।”