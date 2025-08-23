কিছু যুবক কেন টিপিং সংস্কৃতি থেকে ট্যাপ করতে প্রস্তুত

রেন আলভা কোনও ভাল টিপ ছাড়ার জন্য অপরিচিত নয়।
এডমন্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী একটি কাজের জন্য পরিষেবা কর্মীদের টিপিংয়ে বিশ্বাস করে, এমনকি ছুটির দিনে এবং বিশেষ ইভেন্টের পরেও আরও বেশি কিছু রেখে যায়।
তবে সাম্প্রতিক একটি ইউ-পিক বেরি ফার্মে সফরের সময় বাহরাইনের 22 বছর বয়সী এই যুবককে অ্যাব্যাক করা হয়েছিল, যেখানে তাকে এবং তার বন্ধুদের চেকআউটে একটি টিপ ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল।
“আমরা নিজেদের বাছাই করেছি,” আলভা বলেছিলেন। “তাদের কিছু করতে হয়নি।
“আমি জানি না যে টাকা কে যাচ্ছে।”
অনুরূপ ফ্যাশনে, জ্যাকব বুরিস বলেছিলেন যে তিনি কেবল সেন্ট জন, এনবি-তে তাঁর বাড়ির আশেপাশে ডাইন-ইন রেস্তোঁরাগুলিতে টিপস করেন এবং তিনি পরিষেবার মানের উপর যে পরিমাণ পরিমাণ রেখেছিলেন তা ভিত্তি করে।
24 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন, “কেউ কেবল তাদের কাজ করার জন্য টিপস দেওয়া উচিত নয়।”
কানাডার জীবনযাত্রার ব্যয় যেমন – এবং রেস্তোঁরা গ্র্যাচুয়েটিস একই রকম বৃদ্ধি পায় – আলভা এবং বুরিস বেশ কয়েকজন কানাডিয়ান যুবকের মধ্যে মাত্র দু’জন যারা বলে যে তারা টিপিংয়ের সাথে তাদের টিপিং পয়েন্টের কাছাকাছি চলেছে।
ট্যাক্স প্রস্তুতি সংস্থা এইচএন্ডআর ব্লক কানাডার সাম্প্রতিক জরিপে বেশিরভাগ কানাডিয়ান পরামর্শ দেয়, বিশেষত 18 থেকে 34, মনে হয় টিপিং সংস্কৃতি হাতের বাইরে এবং বেশিরভাগ গ্র্যাচুয়িটি বিকল্পগুলি খুব বেশি।
1,790 উত্তরদাতাদের অনলাইন জরিপটি 12-13 ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী পরিচালিত হয়েছিল। অনলাইন জরিপগুলিতে ত্রুটির একটি মার্জিন অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ এগুলি এলোমেলো নমুনা হিসাবে বিবেচিত হয় না।
উত্তরদাতারাও আগের চেয়ে বেশি জায়গায় টিপ বিকল্পগুলি দেখার কথা জানিয়েছেন। যারা কানাডিয়ান প্রেসের সাথে কথা বলেছেন তারা বলেছিলেন যে তারা ছাত্র-ভিত্তিক বোডেগাস থেকে ফিজিওথেরাপি ক্লিনিকগুলিতে সর্বত্র প্রম্পট দেখেছেন।
কনস্ট্যান্ট টিপিং প্রম্পটগুলি সাধারণত লোকদের গ্র্যাচুয়িটি ছেড়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে না, এইচএন্ডআর ব্লকের ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ ইয়ানিক লেমায় বলেছেন।
“এটা আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “যদিও তারা এটি করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে না, তবুও তারা এটি করে কারণ তারা বাধ্যতামূলক বোধ করতে পারে।”
চীন এবং হংকংয়ে বেড়ে ওঠা টরন্টো মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী আদিতি রায় ঘন ঘন টিপার এবং বলেছিলেন যে যারা দোষী বিবেকের ঝুঁকিপূর্ণ হন না।
রায় বলেন, “২০ শতাংশ পর্যন্ত টিপতে হবে তা হাস্যকর।” “(তবে) আমি যদি পছন্দ করি তবে আমি এর জন্য ভয়াবহ বোধ করি।”
পুরো এশিয়া জুড়ে, টিপিং সংস্কৃতিটি মূলত অস্তিত্বহীন, রায় বলেছিলেন। পরিবর্তে, গ্রাহকরা একটি ছোট পরিষেবা ফি প্রদান করেন যা শ্রমিকদের কাছে যায়।
“(কানাডা) টিপিং সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
যদিও কেউ কেউ মনে করেন যে টিপটি খনন করার সময় এসেছে, সেখানে যারা অন্যথায় বলে।
সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মিলি স্কোয়ায়ার্স ওয়েট্রেস হিসাবে ছয় বছর অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি সর্বদা টিপস – কখনও কখনও 25 শতাংশের বেশি – তবে অপরাধবোধের বাইরে নয়। এটি কারণ কিছু রেস্তোঁরা একটি টিপ পুলিং সিস্টেম অনুসরণ করে।
স্কোয়ার্স বলেছিলেন, “সার্ভারগুলি রেস্তোঁরাগুলিতে কাজ করে এমন অন্যান্য লোকদের কাছে তাদের বিক্রয়ের এক শতাংশের টিপস দেয়,” যেমন হোস্ট, রান্নাঘর কর্মী, বাসার এবং বারটেন্ডার,
“এর অর্থ হ’ল যদি আপনার, সার্ভার হিসাবে, একটি 100 ডলার বিল সহ একটি টেবিল থাকে এবং তারা আপনাকে টিপ দেয় না, আপনি আপনার নিজের অর্থের 5 ডলার টিপ-আউটে প্রদান করেন।”
ম্যাকডোনাল্ডের মতো বড় চেইনগুলি বলে টিপসগুলি গ্রহণ করা হয় না কারণ এর রেস্তোঁরাগুলি একটি “দলের পরিবেশ” এবং এটি “পুরস্কৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে নয়”।
বুরিস কানাডা একটি ইউরোপীয় টিপিং সিস্টেম গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়, যা চীন এবং হংকংয়ের পরিষেবা ফি মডেলের অনুরূপ পরিচালনা করে।
রায় বলেন, কানাডা পরিষেবা ফি দিয়ে টিপিং প্রতিস্থাপন করতে পারে তবে বিশ্বাস করে যে একটি সঠিক সমাধান মানে সমস্যার মূলকে মোকাবেলা করা।
“এই লোকদের তাদের প্রাপ্য যা প্রদান করুন, তাই তাদের টিপসের জন্য ঝাঁকুনি দিতে হবে না,” তিনি বলেছিলেন। “মজুরি কোনও উচ্চতর হচ্ছে না, তবে জীবনযাত্রার দাম।
“এটি এটিকে সত্যই খারাপ অর্থনৈতিক জগাখিচুড়ি করে তোলে।”