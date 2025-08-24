তাস: রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রাসঙ্গিকতার জন্য নাগরিকের সেল নম্বরগুলি পরীক্ষা করবে
রাশিয়ান কর্তৃপক্ষগুলি এমন নাগরিকদের কাছে মোবাইল সংখ্যার মালিকানার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যারা তাদের এক বা অন্য জনসেবা অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহার করে। এটি রিপোর্ট করা হয়েছিল টাস সরকারী ইভেন্টগুলির পরিকল্পনার একটি রেফারেন্স সহ।
যদি নিরীক্ষণের সময় কর্মকর্তারা প্রতিষ্ঠিত করেন যে ফোনটি মালিককে পরিবর্তন করেছে, তবে এই নম্বরটি তিনি যে অ্যাকাউন্টে সংযুক্ত ছিলেন সে থেকে প্রকাশ করা হবে। এটি জোর দেওয়া হয় যে আমরা সামাজিকভাবে উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল পরিষেবা সরবরাহ করে এমন রাজ্য সংস্থাগুলির তথ্য সিস্টেমের বিষয়ে কথা বলছি। কর্তৃপক্ষ আশা করে যে এই জাতীয় ব্যবস্থাগুলি আক্রমণকারীদের আরও কার্যকরভাবে লড়াই করতে সহায়তা করবে যারা অন্যান্য লোকের অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস পান।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে রাশিয়ায় ৩৮ শতাংশেরও বেশি, সেলুলার যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংখ্যা থেকে জালিয়াতির কাছ থেকে কলের সংখ্যা বেড়েছে। ক্রুকসে যোগাযোগের মূল পদ্ধতিটি হ’ল তদন্তের জটিলতা এবং আবেদনের বিস্তৃত বিস্তারের কারণে গুগল মিট পরিষেবা।
এটি আরও জানা যায় যে স্ক্যামাররা রাশিয়ানদের টেলিফোন নম্বর থেকে দূরবর্তীভাবে চুরি করতে শুরু করে। তারা সিম-কার্ড শনাক্তকারীদের একটি নতুন কার্ডে স্থানান্তর করতে শিখেছে, যা তাদের হাতে রয়েছে। একই সময়ে, এর মালিকের সাথে অবস্থিত জেনুইন সিম কার্ডটি অবরুদ্ধ।