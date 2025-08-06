কিছু সোনোস স্পিকার এত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে যে ইউএসবি-সি পোর্ট গলে যায়

আপনি যদি সোনোস লোগো সহ অডিও গিয়ার বিক্রি করার ব্যবসায় থাকেন তবে আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি তাপ অনুভব করতে পারেন। এবং আপনি যদি একজন ব্যক্তি হন মালিক একজন সোনোস স্পিকার, আপনি সমানভাবে গরম হতে পারেন, যদিও সম্ভবত কোনও রূপক অর্থে না। কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্লুমবার্গসোনোস স্বীকার করেছেন যে খুব কম সংখ্যক গ্রাহক যারা এর রোমের ব্লুটুথ স্পিকার কিনেছেন তারা অতিরিক্ত উত্তাপের সমস্যাগুলি অনুভব করেছেন যা স্পিকারকে আংশিকভাবে গলে ফেলেছে (বিশেষত ইউএসবি-সি পোর্ট)।
প্রতি ব্লুমবার্গে, সোনোস বলেছেন যে এটি অতিরিক্ত উত্তাপের প্রতিবেদনগুলি ঘনিষ্ঠভাবে ট্র্যাক করছে, তবে এটি এখনও কোনও পুনরুদ্ধার জারি করেনি। সোনোস যখন রোমের নকশার ত্রুটি বলে মনে হচ্ছে তা হ্রাস করে বলছে যে এটি কেবল স্পিকারের একটি “স্বল্প সংখ্যক” প্রভাবিত করে, তবে এই বিশেষ ত্রুটির সম্ভাব্য বিপদকে বাড়িয়ে তোলা শক্ত – বিশেষত যদি আপনি কথিত ইস্যুটির ফলাফলগুলি আসলে দেখতে কেমন তা দেখে থাকেন। সমস্যাটি কতটা খারাপ তা দেখার জন্য, আমি একটি সংক্ষিপ্ত চেহারা নিয়েছি সোনোস সাবরেডিট, এবং… ওউফ। আমার কাছে আগুনের ঝুঁকির মতো ভয়ঙ্কর অনেক দেখাচ্ছে।
এই চিত্রটি পোস্ট করা রেডডিটরের মতে, তাদের ঘোরাঘুরি কয়েক মাসগুলিতে ব্যবহার করা বা স্পর্শ করা হয়নি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্বলন্ত পর্যায়ে অতিরিক্ত উত্তপ্ত হতে শুরু করে। ভাগ্যক্রমে, রেডডিটর বলেছিল, অতিরিক্ত উত্তাপ শুরু হওয়ার সময় তারা বাড়িতে ছিল এবং পরবর্তী সময়ে জ্বলন্ত গন্ধ পেতে ঘটেছিল। তারা এই ঘোরাঘুরিটি প্লাগ করতে সক্ষম হয়েছিল, যা স্পষ্টতই সোনোসের অন্তর্ভুক্ত কেবল এবং একটি “অ্যাপল ইট” দ্বারা চালিত হয়েছিল, কোনও বড় আগুন লাগার আগে। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সাব্রেডডিটের একমাত্র সমস্যা নয়?। কয়েক মাস আগে থেকে অন্যান্য ঘোরাঘুরির মালিকরাও অতিরিক্ত উত্তাপের কথা জানিয়েছেন, যা (যদিও এটি ভাগ্যক্রমে আগুনের ফলস্বরূপ হয়নি) অবশ্যই বৈধ বিপদের মতো দেখায়।
স্পষ্টতই, এই অতিরিক্ত গরম করার সমস্যাগুলি খারাপ, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে সোনোস এবং এর গ্রাহকদের জন্য, এটি সংস্থার জন্য কিছুটা রুক্ষ প্যাচ যা ছিল তার মধ্যে এটি আরও একটি বড় ধাক্কা। গত বছর, সোনোসের অ্যাপ্লিকেশনটির সাথে মোটামুটি উচ্চ-প্রোফাইল সমস্যা ছিল যা আসলে পণ্য বিলম্বের ফলস্বরূপ। এই ফলআউটটি এতটাই খারাপ ছিল যে এটি প্যাট্রিক স্পেন্সের সেই সময় তার সিইওকে ক্ষমতাচ্যুত করার দিকে পরিচালিত করেছিল। টম কনরাডে সোনোসের এখন নতুন সিইও রয়েছে, যিনি পূর্বে সংগীত স্ট্রিমিং পরিষেবা পান্ডোরায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তবে স্পষ্টতই, এই মেয়াদটিও দুর্দান্ত শুরু হয়নি।
উত্তরাধিকারসূত্রে অনুভূত এমন সমস্যার জন্য কনরাডকে দোষ দেওয়া শক্ত, তবে আমি সোনোসের স্পিকার কিনে এমন লোকদের জন্য আশা করি এবং সোনোস (অডিও জগতে পূর্বের নামী নাম) যা এটি অবশ্যই সংশোধন করতে পারে। এর মধ্যে, সোনোসের মুখপাত্রদের মতে, সমস্যাটি যতই “ছোট” হোক না কেন, আপনার যদি আপনার নিজের মালিক হওয়া উচিত তবে আপনার রোমের স্পিকারকে প্লাগ করা ভাল হতে পারে।