কিড কুডি তার অ্যালবামগুলিতে আর বৈশিষ্ট্যগুলি চায় না

কিড কুডি দাবি করেছেন যে তিনি অন্যান্য শিল্পীদের তার অ্যালবামগুলিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অতিথির উপস্থিতিতে সত্যই আগ্রহী নন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, চুদি তার যুক্তিটি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, কেবল আমি। আমি মনে করি যে এটি জৈবিকভাবে না ঘটে তবে আমি আমার অ্যালবামগুলিতে কয়েক বছর ধরে কথা বলেছি না।
“আমাকে অদ্ভুত বোধ করে।
কুডির পরবর্তী অ্যালবাম, ফ্রি, বর্তমানে 22 আগস্ট অবতরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ডিডির যৌন পাচারের বিচারে স্ট্যান্ডে নেমে কুডারের একটি ঘটনাচক্রে বছর কাটিয়েছে।
কিড কুডি সাক্ষ্য দিয়েছিল যে ডিডি তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তার কুকুরটিকে আহত করেছে।
কুডি বলেছিলেন যে তিনি ডিডির কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়েছিলেন যখন তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তিনি ক্যাসির সাথে ডেটিং করছেন যেখানে তিনি বলেছিলেন: “আমি এখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।”
এরপরে কুডি বাড়ি যাত্রা করেছিলেন, কেবল বাড়িতে কেউ খুঁজে না পেয়ে তার সুরক্ষা ক্যামেরাগুলি কাজ করছে না এবং অনুপ্রবেশকারীরা তার পরিবারের জন্য উদ্দেশ্যে ক্রিসমাসের উপহারগুলি খোলার সহ তাঁর জিনিসপত্র পেরিয়েছিলেন।
কুডি আরও বলেছিলেন যে তার কুকুরটি ঘটনায় আহত হয়েছে এবং অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা বাথরুমে তালাবদ্ধ ছিল।
“সুখের সাধনা” র্যাপার আরও যোগ করেছেন যে ঘটনার পরে তার কুকুরটি “কৌতুকপূর্ণ এবং প্রান্তে” পরিণত হয়েছিল।
ভাঙ্গনের পরে কুডি ডিডির প্রতি তার অনুভূতিগুলি বর্ণনা করে বলেছিলেন: “আমি তার মুখোমুখি হতে চেয়েছিলাম, আমি তার সাথে লড়াই করতে চেয়েছিলাম।”
র্যাপার এবং মাঝে মাঝে অভিনেতা আরও বলেছিলেন যে তিনি এই ঘটনার বিষয়ে একটি পুলিশ রিপোর্ট দায়ের করেছেন।
কুডিও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে ক্যাসির সাথে সম্পর্ক শুরু করার জন্য প্রতিশোধ হিসাবে তার পোর্শকে আগুন দেওয়ার জন্য দিদি দায়বদ্ধ ছিলেন।
ডিডির প্রাক্তন সহকারী আরও অভিযোগ করেছেন যে খারাপ ছেলে মোগুল একবার ক্যাসির সাথে সম্পর্কের কারণে র্যাপারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল।
পরে কুডিকে তার সাক্ষ্যের জন্য কানিয়ে ওয়েস্ট দ্বারা সমালোচিত করা হয়েছিল এবং ইয়ং থাগ একটি “ইঁদুর” বলে অভিহিত করেছিলেন।
জবাবে, কুডি তার ইনসানো অ্যালবাম থেকে বিতর্কিত আটলান্টা র্যাপারের অতিথি শ্লোকটি সরিয়ে ফেলবে।