কিড কুডি প্রকাশ করেছেন যে তিনি প্রায় ওভারডোজ দিয়ে নিজেকে প্রায় হত্যা করেছিলেন

কিড কুডি প্রকাশ করেছেন যে তিনি একবার প্রায় মাদকের ওভারডোজ দিয়ে নিজেকে হত্যা করেছিলেন।
তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে প্রকাশিত একটি সংবেদনশীল নিষ্কাশনে জিকিউকুডি মূলত খ্যাতি খুঁজে পাওয়ার পরে তাঁর কিছু অন্ধকার সময় বিশদ করেছিলেন।
তিনি লিখেছেন: “আমি কাজ শুরু করেছি ম্যান অন মুন II আমি প্রায় ওভারডোজড করার কয়েক মাস আগে। ড্রাগগুলি এর সৃষ্টিতে ভারীভাবে জড়িত ছিল; তারা আমাকে একটি অন্ধকার মানসিকতায় রাখে। আমার মনে হয়েছিল আমার কাছে ভূতরা ল্যাচ করেছিলাম। আমি যে মেজাজটি অনুভব করছিলাম তা আমার সাউন্ডট্র্যাক করা দরকার।
“প্রথমদিকে, আমি ঝাঁকুনি দিচ্ছিলাম, তবে আমি দ্রুত ভারী এবং অবিচল পরিমাণে আমার পথে কাজ করেছিলাম। আমি আমার গোলাপী হিসাবে প্রশস্ত লাইন তৈরি করতাম এবং প্রতিদিন তাদের পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে পিছনে ফিরে যাই।
কুডি পরে লিখেছেন: “আমি যখন লিখছিলাম তখন স্পিডিন ‘বুলেট 2 স্বর্গ 2015 সালে, আমি সেই মুহুর্তে ফিরে এসেছি, তবে আরও অনেক বাস্তব উপায়ে। অ্যালবামটি সম্পন্ন করতে আমরা বিগ সুরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। আমরা একটি অধিবেশন শেষ করার পরে, আমি একা গুগলিং ব্যাগগুলি গুগল করব। আমি আসলে এটি করতে পারি এমন একটি উপায় সম্পর্কে ভাবছিলাম। আমি এটি ষড়যন্ত্র করছিলাম। শেষে একটি গান আছে স্পিডিন ‘বুলেট যেখানে আমি বিদায় জানাই, এবং এটি আমার চূড়ান্ত অ্যালবাম হিসাবে বোঝানো হয়েছিল। আমি সেই অ্যালবামের শেষে, বা এটি বের হওয়ার আগে বা সেই চক্রের সময় নিজেকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম। আমি সে বছর বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করছিলাম না। আমার চারপাশের অনেক লোকই আমাকেও প্রত্যাশা করেনি। “
কুডির স্ব-শিরোনামযুক্ত আত্মজীবনী 12 আগস্ট প্রকাশিত হবে।
র্যাপারটি মাদক ব্যবহারের বিষয়ে তার সমস্যাগুলি সম্পর্কে অতীতে উন্মুক্ত ছিল এবং এর আগে স্বীকার করেছিল যে তিনি ২০১ 2016 সালে কোকেন আসক্তির জন্য পুনর্বাসনে গিয়েছিলেন।
তিনি মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে তাঁর লড়াইগুলি সম্পর্কেও স্পষ্ট হয়েছিলেন, মূলত হতাশা এবং আত্মঘাতী চিন্তাভাবনার সাথে তাঁর লড়াই।