You are Here
কিনসেলা: অনলাইন প্রকাশনা ইহুদি এবং ইহুদি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে
News

কিনসেলা: অনলাইন প্রকাশনা ইহুদি এবং ইহুদি রাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে

‘এই প্রচারের পিছনে থাকা ব্যক্তিরা বার্বারিক হামাস পার্টির লাইনের প্রচারের সময় ইস্রায়েল এবং ইহুদিরা স্পষ্টভাবে আবদ্ধ হয়েছেন’ – এনজিও মনিটরের প্রতিষ্ঠাতা জেরাল্ড স্টেইনবার্গের প্রতিষ্ঠাতা জেরাল্ড স্টেইনবার্গ

23 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ 15 মিনিট আগে আপডেট হয়েছে3 মিনিট পড়া

জোয়ান স্টেইনবার্গ ১৩ ই মার্চ, ২০১ 2017, টরন্টোর মাইলস নাদাল ইহুদি কমিউনিটি সেন্টারের সামনে কানাডিয়ান সমাজে সেমিটিজমের বিরুদ্ধে কথা বলার একটি সমাবেশে একটি চিহ্ন রেখেছেন।
জোয়ান স্টেইনবার্গ ১৩ ই মার্চ, ২০১ 2017, টরন্টোর মাইলস নাদাল ইহুদি কমিউনিটি সেন্টারের সামনে কানাডিয়ান সমাজে সেমিটিজমের বিরুদ্ধে কথা বলার একটি সমাবেশে একটি চিহ্ন রেখেছেন। আর্নেস্ট ডোরোসুক / ফাইল দ্বারা ছবি /টরন্টো সান

ডেভিডস মাস্টারাসির সাথে দেখা করুন … ইহুদি হান্টার?

বিজ্ঞাপন 2

নিবন্ধ সামগ্রী

ধরণের মনে হয়। মাস্টাচি হ’ল কিছুতে মতামত সম্পাদক ম্যাপেলযা এই জাতীয় শিরোনাম সহ মতামত প্রকাশ করে:

নিবন্ধ সামগ্রী

নিবন্ধ সামগ্রী

– “ইস্রায়েলি পণ্য কানাডায় কোনও স্থান থাকা উচিত নয়

– “অনাহার দ্বারা গণহত্যা: ইস্রায়েল এবং কানাডার ভাগ করা অপরাধ ”

– “কানাডিয়ান ইহুদিরা কি গাজায় ইস্রায়েলের গণহত্যায় জড়িত? ”

– “কানাডিয়ানদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের সাথে দাঁড়াতে হবে

এবং তাই – আপনি ছবি পেতে।

আরও পড়ুন

এরকম আরও অনেক নিবন্ধ রয়েছে ম্যাপেল – ফেডারেল-অন্তর্ভুক্ত প্রকাশনা – এগুলি সবই ইহুদি এবং ইহুদি রাষ্ট্রের পিছনে যায়।

বিজ্ঞাপন 3

নিবন্ধ সামগ্রী

তাঁর ইস্রায়েল-ঘৃণ্য ম্যাপেল ওয়েবসাইটের পাশাপাশি মন্ট্রিল-ভিত্তিক লেখক এখন এক প্রকারের অনুগ্রহ শিকারী: তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা ম্যাপেল মূলত ইহুদিদের লক্ষ্য। তাদের নতুন ওয়েবসাইটটিকে “ফাইন্ড আইডিএফ সোলজার” বলা হয়। এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য: নাম এবং লজ্জাজনক কানাডিয়ানরা যারা ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে (আইডিএফ) দায়িত্ব পালন করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন।

আজকের তারিখ হিসাবে, 163 জন পুরুষ এবং মহিলা মাস্ট্রাচির ওয়েবসাইটে নামকরণ করা হয়েছে। এটি সেই ব্যক্তিদের বিশদ জীবনীগুলির সাথে লিঙ্ক করে, তারা কোথায় কাজ করে এবং বাস করে এবং তাদের অতিরিক্ত সময়ে তারা কী করে তা বর্ণনা করে। অনেক ক্ষেত্রে, মাস্ট্রাচি এবং ম্যাপেল নামযুক্তদের সম্পর্কে তথ্যের জন্য হাইপারলিঙ্কগুলি সরবরাহ করুন।

আমরা “আইডিএফ সৈন্যদের সন্ধান করুন” এর সাথে লিঙ্ক করতে যাচ্ছি না, তবে এটি কানাডিয়ান আইনের অনেক বেশি চলতে পারে। কানাডায় – কিছু আমেরিকান রাজ্যের মতো নয়, তবে বিশ্বের বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতো – আপনি ব্যক্তিদের সন্ধানের জন্য উত্সাহ দিতে পারবেন না কারণ কেউ মনে করে যে তারা কিছু ভুল করেছে।

নিবন্ধ সামগ্রী

বিজ্ঞাপন 4

নিবন্ধ সামগ্রী

প্রস্তাবিত ভিডিও

লোড হচ্ছে ...

আমরা ক্ষমা চাইছি, তবে এই ভিডিওটি লোড করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কানাডার অনুগ্রহ-শিকারের ফলে সমস্ত ধরণের আইনী সমস্যা হতে পারে-হামলা, ব্যাটারি, অপহরণ এবং অপরাধমূলক হয়রানির জন্য চার্জ। অনুশীলনটি নাগরিক দায়বদ্ধতাও আকর্ষণ করতে পারে এবং এর ফলে মামলা মোকদ্দমা হয়।

মাস্ট্রাচি এবং ম্যাপেল জোর দিন তারা অনুগ্রহ-শিকার নয়। তারা দাবি করে যে তারা কোনও ভুল করছে না। তারা বলে যে তারা কেবল এটি করছে কারণ এটি “জনসাধারণের পক্ষে আগ্রহী।”

“এই প্রকল্পটি বিদ্যমান কারণ এই সৈন্যরা এবং/অথবা তাদের পরিবারের সদস্যরা স্বেচ্ছায় তাদের অবস্থান এবং তাদের জীবন সম্পর্কে জনসাধারণের উত্সগুলির সাথে অন্যান্য বিবরণ ভাগ করে নিয়েছে,” তারা সাইটে বলে। “হ্যাঁ, তালিকার সমস্ত সৈন্য কমপক্ষে আংশিক ইহুদি, এবং আমরা এই সত্যটি স্বীকৃতি থেকে দূরে সরে যাইনি।”

ওয়েবসাইটটি ইহুদিদের লক্ষ্যবস্তু করেছে যারা আইডিএফ -তে দায়িত্ব পালন করেছে, এবং এতে কাজ করা বহু মুসলমানের কেউই নয়। কেন? “(এটি) কারণ ইহুদিরা কেবলমাত্র তাদের নৃতাত্ত্বিক পটভূমির কারণে নাগরিক হিসাবে ইস্রায়েলে অভিবাসিত করতে সক্ষম,” মাস্ট্রাচি এবং ম্যাপেল দাবি।

বিজ্ঞাপন 5

নিবন্ধ সামগ্রী

মাস্ট্রাচির নিজস্ব লেখার পরামর্শ দেয় অনুপ্রেরণা প্রায় এত সৌম্য নয়। 2022 সালে, তিনি টুইট করেছিলেন যে কানাডাকে “হামাসে অস্ত্র প্রেরণ করা উচিত।”

বিজ্ঞাপন 6

নিবন্ধ সামগ্রী

২০২৩ সালে তিনি লিখেছিলেন, “আমি হামাস-সমর্থক গাজানের পাশে গড়ে গড়ে ইস্রায়েলির কাছে থাকতে পছন্দ করব।”

বিজ্ঞাপন 7

নিবন্ধ সামগ্রী

2024 সালে, তিনি টুইট করেছিলেন যে “কানাডার (কানাডার) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জায়নিজম রয়েছে।”

বিজ্ঞাপন 8

নিবন্ধ সামগ্রী

এবং, কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি লিখেছিলেন, “আমি বরং গড় ইস্রায়েলিদের চেয়ে ‘আয়াতুল্লাহর লোকদের একজনের পাশে থাকব।”

বিজ্ঞাপন 9

নিবন্ধ সামগ্রী

এনজিও মনিটর, ইস্রায়েল ভিত্তিক একটি গোষ্ঠী যা বিরোধীতার বিরোধিতা করে, রয়েছে সম্প্রতি “আইডিএফ সৈন্যদের সন্ধান করুন” ওয়েবসাইটে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং বলেছিলেন যে এটি “কানাডায় ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আইনী যুদ্ধের অন্যতম রূপ: পৃথক ইস্রায়েলি সৈন্যদের অনুসরণ করা … এই প্রচেষ্টার একটি কেন্দ্রীয় অংশ হ’ল আইডিএফ -এ দায়িত্ব পালনকারী ইহুদি কানাডিয়ানদের নাম এবং ব্যক্তিগত তথ্যগুলির চলমান সংগ্রহ এবং প্রচার।”

এনজিও মনিটর বর্ণনা করে ম্যাপেল হিসাবে “একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যা ইস্রায়েল বিরোধী এবং অ্যান্টিসেমিটিক নিবন্ধগুলি প্রকাশ করে।”

এনজিও মনিটরের প্রতিষ্ঠাতা জেরাল্ড স্টেইনবার্গ বলেছেন: “এই প্রচারের পিছনে থাকা ব্যক্তিরা বার্বারিক হামাস পার্টির লাইনের প্রচারের সময় ইস্রায়েল এবং ইহুদিরা স্পষ্টভাবে আবদ্ধ হন। ব্যক্তিগত বিবরণ প্রকাশের মাধ্যমে (প্রায় জীবিত নেই এমন কিছু লোক সহ) সহ তারা শত শত মানুষ এবং তাদের পরিবারের জীবনকে বিপন্ন করার অনুমতি দিচ্ছে না। এই ধরনের হিমবাদের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

তাদের পক্ষ থেকে, মাস্ট্রাচি এবং ম্যাপেল কথা বলছি না। গল্পের তাদের দিকটি পাওয়ার জন্য বারবার প্রচেষ্টা উত্তরহীন হয়ে যায়।

সেগুলি খুঁজে পেতে আমাদের কোনও অনুগ্রহ শিকারী ভাড়া নেওয়া উচিত।

নিবন্ধ সামগ্রী



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।