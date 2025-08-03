Skip to content
- কিববুটজ নীর ওজ নতুন পাড়ার সাথে পুনর্নির্মাণ শুরু করে
কিববুটজ নীর ওজ নতুন পাড়ার সাথে পুনর্নির্মাণ শুরু করেছেন | জেরুজালেম পোস্ট
October অক্টোবর হামলার পর থেকে কিববুটজে নতুন বিকাশটি প্রথম নির্মিত। এটি কিববুটজ এখনও পুরোপুরি পুনর্বাসিত না হওয়া সত্ত্বেও ফিরে আসা বেছে নেওয়া বাসিন্দাদের বাড়িতে রাখবে। দক্ষিণ ইস্রায়েলের ইস্রায়েলি-গাজা সীমান্তের নিকটে কিববুটজ নিরর ওজে হামাস সন্ত্রাসীদের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বংস, ১৯ অক্টোবর, ২০২৩।(ছবির ক্রেডিট:: এরিক মার্বেল/ফ্ল্যাশ 90)
