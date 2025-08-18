কিভমিস্কবুদ কেন হাজার হাজার বিনিয়োগকারী আবাসন ছাড়াই রয়েছেন এবং শহরটি মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভায় সহায়তা চেয়েছিল – একচেটিয়া টিএসএন

কিয়েভের নির্মাণ শিল্পে যুদ্ধটি মারাত্মকভাবে আঘাত হানে, তবে এইচসি “কিভমিস্কবুদ” এর জন্য সমস্যাগুলি আগে শুরু হয়েছিল। রাজধানীর বৃহত্তম বিকাশকারীদের অবজেক্টগুলি, যেখানে হাজার হাজার পরিবার তাদের অ্যাপার্টমেন্টগুলির জন্য অপেক্ষা করছে, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে অলস ছিল। এটি একটি বিশাল সামাজিক উত্তেজনা তৈরি করে, কারণ ৪০,০০০ বিনিয়োগকারীদের ভাগ্য সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করে এবং তাদের পরিবারের সাথে – ১২০ হাজারেরও বেশি লোক।
নির্মাণ কেন থামল?
ইউআরবিইউডি -র সমস্যাযুক্ত বিষয়গুলি সম্পন্ন করার জন্য সংস্থাটি গ্রহণ করার পরে কিভমিস্কবুদের সমস্যাগুলি শুরু হয়েছিল। এটি একটি অসহনীয় বোঝা হয়ে ওঠে যা 22 টি সুবিধাগুলিতে হিমায়িত কাজ শুরু করে। আজ পরিস্থিতি আরও বাড়িয়ে তোলে:
আর্থিক অস্থিরতা এবং যুদ্ধের পরিণতি;
ঠিকাদারদের জন্য তহবিলের অভাব এবং debts ণের অভাব;
কেএসসিএ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যা বিনিয়োগকারীদের মতে প্রক্রিয়াটি অবরুদ্ধ করে।
বিনিয়োগকারীদের পদক্ষেপ প্রয়োজন
বিনিয়োগকারীরা যারা তাদের নিজস্ব নির্মাণ তহবিল বিনিয়োগ করেছেন তারা হাল ছাড়েন না। তারা নিয়মিত সমাবেশ করে, কর্তৃপক্ষের দিকে ফিরে যায় এবং আশা করে যে পরিস্থিতি সরানো হবে।
“আশা করা যায় যে কিয়েভমিস্কবুদ নির্মাণ পুনরুদ্ধারের জন্য তহবিলগুলি এই শরত্কালে পাওয়া যেতে পারে, তবে শহরগুলি যদি যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ গ্রহণ না করে তবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিয়েভের বাজেট থেকে ৮ বিলিয়ন হ্রিভনিয়াস গ্রহণ করা উচিত। যদি এটি ঘটে থাকে তবে নগরীর অর্থের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই,” ভিক্টোরিয়া মিখনো, বিনিয়োগকারী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধি।
বিনিয়োগকারীদের মতে, নগর কর্তৃপক্ষগুলি নির্মাণ সংস্থাটিকে বহন করার চেষ্টা করছে। তবে পুরো কাজের পুনরুদ্ধারের জন্য মন্ত্রীদের মন্ত্রিপরিষদের সহায়তা প্রয়োজন, যা এখনও “দেখা করতে যাচ্ছে না”।
রাষ্ট্রীয় সমস্যা হিসাবে কিভমিস্কবুদ
ভিক্টোরিয়া মিখনো জোর দিয়েছিলেন যে “কিভমিস্কবুড” এর সমস্যা কেবল একটি শহর নয়, একটি রাষ্ট্রীয় সমস্যা। সরকার কোম্পানিকে ইউআরবিউডের সমস্যাযুক্ত বিষয়গুলি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে, তবে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দেয়নি। বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা এবং অর্থ মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ এবং সংকট সমাধানে সহায়তা করার জন্য সম্বোধন করেছেন।
ভিক্টোরিয়া মিক্নো যোগ করেছেন, “সরকারকে এখনও সমস্যা সমাধানে এবং কিয়েভকে এই এলসিডিগুলি শেষ করতে সহায়তা করা উচিত।
আমরা মনে করিয়ে দেব যে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে যারা বিকাশকারীকে তহবিল প্রদান করেছিলেন, দশ বছরেরও বেশি আগে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা অনেক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি কিয়েভে একটি বাড়ি কিনে আশা করেছিলেন। এই লোকগুলিকে কেউ ধার দেয়নি, তারা নিজেরাই শেষ অর্থের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য কিয়েভ বিকাশকারীর কাছ থেকে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এখন তারা অবিশ্বাস্য সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।
তারা কেএসসিএতে কী বলে?
সিটি সিটি হল স্বীকৃতি দিয়েছে যে কিভমিস্কবুদের চারপাশের কঠিন পরিস্থিতি যুদ্ধ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে নির্মাণ শিল্পে দীর্ঘ মন্দার ফলাফল। পরিস্থিতিও জটিল হয়ে পড়েছিল যে ২০২০ সালে সংস্থাটি কর্পোরেশন “ইউক্রবুদ” এর বিষয়গুলি শেষ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।
টিএসএন ব্যাখ্যা করে, “একই সময়ে, ২০২০ সালে পিজেএসসি” কিক “কিয়েভমিস্কবুড” দ্বারা পরিস্থিতি জটিল হয়েছিল, যা প্রাথমিক বিকাশকারী, ইউক্রেনীয় রাজ্য নির্মাণ কর্পোরেশন “ইউক্রবুদ” তৈরি করতে অক্ষম ছিল, “টিএসএন ব্যাখ্যা করেছে। ইউরি বেরেগোভিকিয়েভের সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি বিভাগের উপ -পরিচালক।
প্রথম ইতিবাচক শিফট আছে
সাধারণ সংকট সত্ত্বেও, কিয়েভমিস্কবুদের কিছুতে ইতিমধ্যে কাজ চলছে। বিশেষত, এলসিডি “পোডিল গ্রেড” এর একটি স্পষ্ট ইতিবাচক গতিশীলতা রয়েছে।
“আজ, বাস্তবে, একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সমস্ত প্রাঙ্গনের কীগুলি (এলসিডি” পোডিল গ্রেড “এর 6th ষ্ঠ শুরুর কমপ্লেক্স) ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের জারি করা হয়,”-বেরিগোভি বলেছিলেন।
এছাড়াও ইতিমধ্যে 7th ষ্ঠ শুরুর কমপ্লেক্স কমিশন করার জন্য অগ্রাধিকার কাজের তালিকা চিহ্নিত করেছে।
শহরটি পদক্ষেপ নিচ্ছে তবে এটি যথেষ্ট নয়
প্রধান শেয়ারহোল্ডার হিসাবে শহরটি পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে। ২০২৪ সালের শেষের দিকে, কিয়েভ সিটি কাউন্সিল শেয়ারের অতিরিক্ত ইস্যু দ্বারা ইউএএইচ 2.56 বিলিয়ন দ্বারা কিভমিস্কবুড এইচসির অনুমোদিত মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৩ শে জুন, ২০২৫ -এ শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল।
তবে, অফিসিয়াল জোর দিয়েছিল যে নগরীর বাজেট থেকে তহবিল সমস্ত নির্মাণ কাজ শেষ করার পক্ষে যথেষ্ট হবে না। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সহায়তা প্রয়োজন।
“একচেটিয়াভাবে নগর বাজেট থেকে অর্থায়ন নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ করবে না। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সহায়তা প্রয়োজন,” ইউরি বেরিগোভি জোর দিয়েছিলেন।
এর পরিপ্রেক্ষিতে কিয়েভ সিটি কাউন্সিল ইউক্রবুদ সমাপ্তির সাথে সম্পর্কিত ইউএএইচ ২.২৮ বিলিয়ন পরিমাণে “কিভমিস্কবুদ” এর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সিনমস্কবুদকে আবেদন করেছিল। এই ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার এবং প্রোফাইল এজেন্সিগুলির সাথে সংলাপের সমন্বয় করতে শহরটি একটি আন্তঃসংযোগ কার্যকারী গোষ্ঠী তৈরির সূচনা করেছিল।
দীর্ঘ -বিল্ডিং ভেঙে যেতে শুরু করে
এদিকে, হিমায়িত বস্তুগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যায়। সম্প্রতি, হ্লিবোচাইটস্কা স্ট্রিটের একটি অসম্পূর্ণ মিরাক্স এলসিডি থেকে একটি নির্মাণ ক্রেন একটি শক্তিশালী বাতাসের মধ্য দিয়ে ভেঙে পড়েছে। ভাগ্যক্রমে, কেউ আহত হয়নি, তবে এই ঘটনাটি অন্য একটি অ্যালার্ম। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রেনটি পড়েছিল কারণ এটি বহু বছর ধরে দীর্ঘ ভবনে ব্যবহৃত হয়নি।