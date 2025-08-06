কিভাবে একটি ভাল আমের চয়ন করবেন?

তিনি আমের এটি একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল মেক্সিকো এবং বিশ্বে আরও প্রিয়, এর মিষ্টি স্বাদের জন্য ধন্যবাদ, এটি অনিচ্ছাকৃত সুগন্ধ এবং রান্নাঘরে তাঁর বহুমুখিতা। তবে, নিখুঁত হ্যান্ডেলটি কীভাবে চয়ন করতে হয় তা অনেকে জানেন না। অতএব, এখানে আমরা আপনাকে সেরাটি বেছে নেওয়ার টিপসগুলি বলি, অনুসারে ফেডারেল গ্রাহক প্রসিকিউটর অফিস (প্রোফেকো)
প্রোফেকো, মধ্যে আগস্ট ম্যাগাজিনতিনি একটি অবহিত এবং দায়িত্বশীল পদ্ধতিতে মরসুমের আমগুলি বেছে নেওয়ার জন্য ব্যবহারিক সুপারিশগুলি ভাগ করেছেন। তার গাইড এটি জোর দেয় রঙ সবসময় পরিপক্কতার নির্ভরযোগ্য সূচক হয় নাএবং ক্রয়ের সময় স্পর্শ এবং গন্ধের বোধ ব্যবহার করার গুরুত্বকে হাইলাইট করে।
এজেন্সি অনুসারে আমরা আপনাকে ধাপে ধাপে ধাপে ধাপে দেখাই কীভাবে এই ফলটি আরও ভালভাবে নির্বাচন করতে এবং সংরক্ষণ করতে পারি।
আম বাছাই করার জন্য প্রোফেকো সুপারিশ
1। রঙ সব কিছু নয়
- অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস স্পষ্ট করে দেয় যে ত্বকের সুর- দাগ বা কুঁচকানো সহ- সর্বদা ফলের অভ্যন্তরীণ গুণমান প্রতিফলিত করে না। একটি আমের বাইরের দিকে নিখুঁত দেখতে এবং এর আদর্শ পয়েন্টে থাকতে পারে, বা অনবদ্য দেখতে পারে
2. আরোমা
- একটি পরিপক্ক আমের অবশ্যই একটি সুগন্ধ থাকতে হবে একটি মিষ্টি এবং ফলের সুগন্ধ থাকতে হবে। এই গন্ধ অবশ্যই বিশেষত কাণ্ডে লক্ষ্য করা উচিত। আমের যদি কোনও কিছুর মতো গন্ধ না থাকে তবে এটি সম্ভবত সবুজ; যদি এটি খুব শক্ত বা টক গন্ধযুক্ত হয় তবে এটি পাস করা যেতে পারে।
3 .. টেক্সচার এবং স্পর্শ
- আলতোভাবে হ্যান্ডেল টিপুন: আপনি যদি খুব নরম না হয়ে চাপে কিছুটা দেনএকটি আদর্শ পয়েন্টে। যদি এটি খুব কঠিন হয় তবে আপনাকে এখনও পরিপক্ক হতে হবে; যদি এটি খুব নরম বা ডুবে যাওয়া অঞ্চলগুলির সাথে হয় তবে এটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
4 .. অসম্পূর্ণতা এড়িয়ে চলুন
- আমের পক্ষে কিছু দাগ বা ফ্রিকলস থাকা স্বাভাবিক, তবে যেগুলি অন্ধকার অঞ্চল, কুঁচকানো ত্বক বা গভীর কাটা আছে তাদের এড়িয়ে চলুন, যেহেতু তাদের ছত্রাক থাকতে পারে বা ভিতরে গাঁজন হতে পারে।
বুদ্ধি দিয়ে কিনুন
অন্যদিকে, ফেডারাল কনজিউমার অ্যাটর্নি অফিসও উল্লেখ করে যে নিম্নলিখিত টিপসগুলি অনুসরণ করে আপনাকে দেখতে পাবে যে আপনি আপনার আম অর্জন করেছেন, এগুলি আরও ভাল সংরক্ষণ করা হয়েছে, এবং এইভাবে ফলগুলি নষ্ট হওয়া এবং আপনার অর্থ থেকে রোধ করে।
হোম সংরক্ষণ
- একবার আমের পরিপক্ক হয়ে গেলে, ফ্রিজে এটি রক্ষা করুন এর সতেজতা বজায় রাখতে। যদি এই সবুজটি এখনও থাকে তবে আপনি এটিকে ঘরের তাপমাত্রায় রেখে যেতে পারেন বা এটি কলা বা আপেল বা অ্যাভোকাডোসের পাশে রাখতে পারেন, এর প্রাকৃতিক পরিপক্কতা ত্বরান্বিত করতে, যেহেতু এই ফলগুলি এথিলিনকে মুক্তি দেয়, এটি একটি প্রাকৃতিক গ্যাস যা পরিপক্ক হয়।
- তাদের সরাসরি সূর্যের আলো দিতে বাধা দেয়এবং ভাল যদি প্রয়োজন হয় তবে সেগুলি কেটে ফেলুন এবং তাদের হারমেটিক পাত্রে রাখুন।
যাইহোক, প্রফে গ্রাহকদের “হু ইন প্রাইস” সরঞ্জামটি ব্যবহার করার জন্য, ম্যানিলা, আতালফো এবং প্যারাওসো পেটাকানকে বিভিন্ন স্টোর এবং সুপার মার্কেটে এবং আরও সচেতন এবং অর্থনৈতিক ক্রয় করার জন্য হ্যান্ডেলটির ব্যয় তুলনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।