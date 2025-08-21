কিভাবে নতুন ভাঁজযোগ্য ফোনগুলি স্ট্যাক আপ

গত মাসে, স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড 7 প্রকাশিত হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজযোগ্য ফোন হিলের ডি ফ্যাক্টো কিং হয়ে ওঠে। তবে আজ একটি নতুন চ্যালেঞ্জার এসে গেছে: পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ। প্রাথমিক বিবরণ এখন উপলভ্য, এবং গুগল এটি বিশ্বে (এবং সম্পূর্ণ নতুন পিক্সেল 10 লাইন) প্রবর্তন করার জন্য একটি স্প্ল্যাশ লঞ্চ ইভেন্ট করছে। এই দুটি স্মার্টফোন সেরা ফোল্ডেবলের শিরোনামের জন্য অপেক্ষা করছে – উভয়ই খুব অনুরূপ ডিজাইন সহ, তবে প্রত্যেকে টেবিলে অনন্য কিছু নিয়ে আসে।
স্যামসুং 2019 সালে তার প্রথম ভাঁজযোগ্য ফোনটি চালু করেছিল, সুতরাং বছরের পর বছর ধরে গ্যালাক্সি ভাঁজটি পরিমার্জন করতে বেশ কিছুটা সময় ছিল। অন্যদিকে গুগল কয়েক বছর আগে সবেমাত্র তার প্রথম পিক্সেল ভাঁজ প্রকাশ করেছে – তবে ইতিমধ্যে ম্যাচটি মূলত সমান করে দিয়েছে। এবং, অবশ্যই, বর্ধিত মিথুন এআই সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন ফ্রন্ট এবং সেন্টার সহ, আপনার প্রায় প্রতিটি মোড়কে গুগলের চিত্তাকর্ষক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্যগুলিতে অ্যাক্সেস থাকবে।
আমরা কীভাবে পিক্সেল 10 প্রো ফোল্ড এবং গ্যালাক্সি জেড ভাঁজ 7 স্ট্যাক একে অপরকে কীভাবে ভেঙে ফেলব তা ভেঙে ফেলব। এক বছরে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখতে আপনি পিক্সেল 9 প্রো ভাঁজ এবং গ্যালাক্সি ফোল্ড 6 এর আমাদের তুলনাও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আরও তথ্যের জন্য, পিক্সেল ওয়াচ 4 সহ গুগল পিক্সেল ইভেন্টে তৈরি করা সমস্ত কিছু দেখুন।
দাম
প্রথম জিনিসগুলি, এই উচ্চ-প্রযুক্তি ভাঁজ ফোনগুলির মধ্যে একটির জন্য আপনার কত ব্যয় হবে? এটি সর্বোপরি মেক-অর-ব্রেক প্রশ্ন। এই বছরের জেড ভাঁজের চেয়ে নতুন পিক্সেল ফোল্ডেবল এখনও কম ব্যয়বহুল: এটি $ 1,799 থেকে শুরু হয় যখন গ্যালাক্সি স্মার্টফোনটি $ 2,000 থেকে শুরু হয়।
মার্কিন বাজারে “বুক-স্টাইল” ফোল্ডেবলগুলির জন্য আপনার কাছে অন্য কোনও আসল পছন্দ নেই। ওয়ানপ্লাস ওপেনটি 1,499 ডলারে থাকতে পারে, তবে এটি প্রায় দুই বছরের পুরানো। এবং অ্যাপলের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ফোনটি বর্তমানে $ 1,599 1TB আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স-তবে কেবল একটি একক স্ক্রিন সহ একটি অ-ভাঁজযোগ্য মডেল হিসাবে এটি খুব কমই সরাসরি তুলনা। যদি গুজব কলটি বিশ্বাস করতে হয় তবে অ্যাপল অবশেষে 2026 সালে একটি ভাঁজযোগ্য আইফোনটি মাথা নত করতে পারে।
মাত্রা এবং প্রদর্শন
এটি বৃহত্তম প্রদর্শনের জন্য একটি প্রতিযোগিতা এবং স্যামসুং এবার জিতেছে – তবে খুব বেশি নয়। গ্যালাক্সি জেড ভাঁজ পিক্সেল প্রো ভাঁজের চেয়ে কেবল একটি চুল বড়। উভয় ফোনের অভ্যন্তরীণ প্রদর্শনগুলি পুরোপুরি খোলার সময় 8 ইঞ্চি জুড়ে, যখন স্যামসুং 6.5 ইঞ্চি (পিক্সেলটি 6.4 ইঞ্চি) দিয়ে বাইরের ডিসপ্লেতে এগিয়ে আসে।
উচ্চতা হিসাবে, নতুন ফোল্ডেবল পিক্সেল ফোনটি 6.1 ইঞ্চি এবং গ্যালাক্সি জেড 6.2 ইঞ্চি – সেখানে কোনও বিশাল পার্থক্য নয়। যখন উদ্ঘাটিত হয়, তখন স্যামসুং আকারের দক্ষতায় জিততে পারে, 0.3 ইঞ্চি ছোট-5.6 ইঞ্চি বনাম পিক্সেলের 5.9 এর তুলনায় একই অঞ্চলে 8 ইঞ্চি অভ্যন্তরীণ প্রদর্শনটি প্যাক করে।
এই বছর, পিক্সেল 10 প্রো ফোল্ডের প্রদর্শনগুলি অতি-পাতলা কাচের সাথে একটি সুপার অ্যাকুয়া ফ্লেক্স ওএলইডি ডিসপ্লেতে আপগ্রেড করা হয়েছে। সামনের স্ক্রিন এবং পিছনের কভার উভয়ই কর্নিং গরিলা গ্লাস ভিক্টাস 2 দিয়ে সজ্জিত।
গ্যালাক্সি জেড ভাঁজ 7 হিসাবে, এটি একটি গতিশীল অ্যামোলেড ডিসপ্লে (অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের) রয়েছে এবং এটি সামনের দিকে কর্নিং গরিলা গ্লাস সিরামিক 2 এবং পিছনের দিকে গরিলা গ্লাস ভিকাস 2 নিয়ে আসে। গ্লাসটি অতি-পাতলা, তবুও এটি আগের চেয়ে 50 শতাংশ ঘন।
কিছুটা বড় হলেও, গ্যালাক্সি জেড ভাঁজ 7 এখনও পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজের চেয়ে হালকা। স্যামসুং মডেলটির ওজন মাত্র .6..6 আউন্স – এর ২০২৪ মডেল থেকে প্রায় এক আউন্স – যখন এর গুগল প্রতিযোগিতাটি 9.1 আউন্সে আসে (গত বছরের মডেলের সমান)।
প্রসেসর, র্যাম, স্টোরেজ এবং ব্যাটারি
পিক্সেল 10 ফোল্ড প্রো টেনসর জি 5 চিপ চালায় – গুগল বলেছে যে এর সিপিইউতে টেনসর জি 4 চিপের তুলনায় 34 শতাংশ ভাল পারফরম্যান্স রয়েছে।
জেড ফোল্ড 7 গ্যালাক্সির জন্য কোয়ালকমের স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট দ্বারা চালিত। “সমস্ত কিছু দ্রুত এবং চটজলদি বোধ করে,” এনগ্যাজেটের স্যাম রাদারফোর্ড জেড ফোল্ড 7 -এ স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট পারফরম্যান্স সম্পর্কে বলেছিলেন। (স্যামের পিক্সেল 10 প্রো ফোল্ডের প্রথম ছাপ রয়েছে, তবে স্পিড টেস্টগুলি কিছুটা পরে ঘটবে।)
উভয় ফোন 256 জিবি, 512 জিবি বা 1 টিবি স্টোরেজ পছন্দ করে। র্যাম ফ্রন্টে, পিক্সেল ভাঁজটি লাইন জুড়ে 16 জিবি সরবরাহ করে, যখন স্যামসাং মডেল শীর্ষ 1 টিবি স্টোরেজ স্তরের জন্য সেই স্তরটি সংরক্ষণ করে; ছোট মডেলগুলি পরিবর্তে 12 জিবি পান। গ্যালাক্সি ফোনটির জন্য আপনার ব্যয় হবে $ 2,419 যদি আপনি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনার সর্বাধিক পরিমাণের স্টোরেজ প্রয়োজন, যেখানে পিক্সেল ভাঁজটি $ 2,149 এ শীর্ষে রয়েছে।
যখন এটি ব্যাটারি লাইফের কথা আসে, স্যামসাংয়ের ভাঁজযোগ্য 4,400 এমএএইচ ব্যাটারি সহ 24 ঘন্টা অবধি স্থায়ী হয়। পিক্সেলটি আরও ক্যাপাসিয়াস 5,015 এমএএইচ ব্যাটারি রেটিংয়ের জন্য 30 ঘন্টা অবধি স্থায়ী হয়। তদ্ব্যতীত, পিক্সেল ভাঁজটি কিউআই 2 ওয়্যারলেস চার্জিংয়ের জন্য প্রত্যয়িত, যা গুগল প্রথমবারের জন্য তার 2025 পিক্সেল লাইন জুড়ে “পিক্সেলসন্যাপ” হিসাবে ব্র্যান্ড করছে ..
রঙ বিকল্প
আপনি যদি বেছে নিতে একাধিক রঙ থাকতে চান তবে গ্যালাক্সি জেড ফোল্ড 7 এই বিভাগে জিতেছে। এটি পুদিনা, জেটব্ল্যাক, নীল ছায়া এবং রৌপ্য ছায়ায় আসে। পুদিনা কেবল তখনই পাওয়া যায় যদি আপনি অনলাইনে আপনার ফোনটি কিনে থাকেন – আপনি স্টোরগুলিতে এটি দেখতে পাবেন না।
পিক্সেল 10 ফোল্ড প্রো হিসাবে, আপনার বিকল্পগুলি মুনস্টোন এবং জেড।
সম্পূর্ণ চশমা তুলনা
গুগল পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ
স্যামসাং গ্যালাক্সি জেড ভাঁজ 7
দাম শুরু
$ 1,799
$ 2,000
মাত্রা
ভাঁজ: 6.1 x 3.0 x 0.4 ইঞ্চি (155.2 x 76.3 x 10.8 মিমি)
ভাঁজ: 6.2 x 2.9 x 0.4 ইঞ্চি (158.4 x 72.8 x 8.9 মিমি)
ওজন
9.1 ওজ (258 জি)
7.6 ওজ (215g)
প্রসেসর
টেনসর জি 5
গ্যালাক্সির জন্য স্ন্যাপড্রাগন 8 এলিট (3 এনএম)
প্রদর্শন
অভ্যন্তরীণ: 8 ইঞ্চি সুপার অ্যাকুয়া
অভ্যন্তরীণ: 8 ইঞ্চি গতিশীল amoled
স্টোরেজ
256 জিবি / 512 জিবি / 1 টিবি
256 জিবি / 512 জিবি / 1 টিবি
রাম
16 জিবি
12 জিবি (256 জিবি, 512 জিবি কনফিগারেশনগুলির জন্য) | 16 জিবি (1 টিবি কনফিগারেশনের জন্য)
ব্যাটারি
5,015mah | “30 ঘন্টা অবধি”
4,400mah | “24 ঘন্টা অবধি”
ক্যামেরা
প্রধান: 48 এমপি প্রশস্ত | সুপার রেস জুম 20x পর্যন্ত 5x টেলিফোটো লেন্স
প্রধান: 200 এমপি প্রশস্ত (F1.7) | 12 এমপি আল্ট্রাওয়াইড (এফ 2.2) | 10 এমপি (এফ 2.4) / টেলিফোটো (এফ 2.4) ডাব্লু / 3 এক্স জুম
স্টাইলাস সমর্থন
না
না
রঙ
মুনস্টোন, জেড
পুদিনা (কেবল অনলাইন), জেটব্ল্যাক, নীল ছায়া, সিলভার শ্যাডো