কিম কারদাশিয়ান নতুন ছবিতে সিজলিংয়ে তার চেহারা পরিবর্তন করে

কিম কারদাশিয়ান
আপনার জন্য একটি গরম নতুন স্বর্ণকেশী চেহারা আছে!
প্রকাশিত
কিম কারদাশিয়ান একটি নতুন হালকা চেহারা চেষ্টা করছে … তবে তিনি প্রথমবারের মতো স্বর্ণকেশী হয়ে উঠলেন না!
রিয়েলিটি স্টার – যিনি সাধারণত তার সিল্কি কালো চুলের জন্য পরিচিত – তিনি শুক্রবার ইনস্টাগ্রামে হ্যাপ করেছেন এবং তার নতুন স্বর্ণকেশী ‘কর এবং গা dark ় শিকড় দিয়ে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন।
কিম তার মসৃণ মুখের সামনে এবং ঠোঁটের ঠোঁটের সামনে চুলের লক দিয়ে এটিকে বন্ধ করে দিল। তিনি তার কপালে তার স্বর্ণকেশী স্ট্র্যান্ডের সাথে একটি চুলের ক্লিপও সংযুক্ত করেছিলেন।
বলতে হবে – এই স্ন্যাপে কিম সত্যিই স্মোকিন ‘… এবং তার ভক্তরাও তাই ভাবেন। অনেকে কিমের ক্যাপশনের অধীনে মন্তব্য লিখেছিলেন, যা পড়েছিল … “সেই সময়টি সম্পর্কে।”
একজন ভক্ত বলেছিলেন, “আমি স্বর্ণকেশী কিমকে অনেক ভালবাসি।” অন্য একজন লিখেছেন, “সুন্দর চেহারা”। এবং এখনও অন্য একটি গুশ, “রাজকন্যা।”
এটি প্রথমবার নয় কিম স্বর্ণকেশী হয়ে গেছে, এবং এটি সম্ভবত শেষ হবে না। 2024 সালে, তিনি মেট গালায় গিয়েছিলেন প্ল্যাটিনাম স্বর্ণকেশী চুল। 2022 সালে, কিম মিররড মেরিলিন মনরোআবার যখন চুলের স্টাইল উপস্থিত মেট গালা।
স্বর্ণকেশী চুল বা কালো চুল … আমরা সকলেই একমত হতে পারি … কিমের এক গরম মামা!